 37-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 01.04.2022

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Украина

37-й день войны России против Украины: главные события

Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС, в Беларуси лечатся пострадавшие от облучения военнослужащие. Генштаб ВСУ сообщил об отводе отдельных подразделений ВС РФ из Киевской и Черниговской областей.

На юге Мариуполя 1 апреля

На юге Мариуполя 1 апреля

37-й день войны, развязанной Россией против Украины, начался с крупного пожара на нефтебазе "Роснефти" в Белгороде. Возгорание произошло в ночь на пятницу, 1 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар вспыхнул в результате ракетных ударов, нанесенных двумя вертолетами Вооруженных сил Украины, которые "зашли на территорию России на низкой высоте". По сообщениям российских интернет-СМИ, на нефтебазе горели восемь резервуаров с топливом объемом 2000 кубометров каждый. Минобороны Украины отрицает свою причастность к случившемуся.

УАЗ экстренных служб и столб дыма в районе нефтебазы в Белгороде

Пожар на нефтебазе в Белгороде

Между тем Генштаб ВСУ заявил о частичном отводе российских подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью и движении смешанных колонн различной техники. "На временно занятых территориях враг продолжает противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины", - заявил украинский Генштаб. В дневной оперативной сводке Генштаб ВСУ заявил о восстановлении контроля над 28 населенными пунктами, в том числе, в Киевской и Черниговской областях.

Частичный отвод российских войск из Киевской области

Отвод российских войск из Киевской области подтверждается данными британской разведки. Украинские войска восстановили контроль над селами Слобода и Лукашовка к югу от Чернигова, но Чернигов и Киев по-прежнему подвергаются авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности, заявило Минобороны Великобритании. Украина, по его данным, продолжает вести успешные, но ограниченные контратаки на востоке и северо-востоке от Киева.

Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко сообщил о выходе российских войск. "Оккупанты оставили практически весь Броварский район. А это направление и Барышевский, и в сторону Прилук, в сторону Чернигова. Поэтому сегодня ВСУ будут напрямую действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", - заявил он в эфире телеканала "Рада".

В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус также заявил о выходе российских войск. При этом полностью Черниговская область еще не освобождена, указал он. "Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, потихоньку отходит с Черниговщины. Для чего он это делает - только ему известно, но, я надеюсь, что выходит отсюда навсегда", - указал он в видеообращении в Telegram-канале. По словам Чауса, украинские военные занимаются разминированием населенных пунктов.

Мариуполь по-прежнему закрыт

Разрушенное здание в Мариуполе

Разрушения в Мариуполе

В Мариуполе заявили, что город по-прежнему закрыт для въезда и очень опасен для выезда на собственном транспорте. Российские войска "со вчерашнего дня категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город", написал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram-канале. Основная проблема - в том, что войска РФ не впускают эвакуационные автобусы в Бердянск и "не очень охотно" пропускают людей на погрузку из Бердянска, заявил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, что украинские военные отгоняют россиян на северо-западе и на северо-востоке от Киева. По его словам, Мариуполь все еще держится после нескольких недель бомбардировок, однако войска РФ теперь пытаются окружить Чернигов.

Россияне покинули территорию Чернобыльской АЭС

Российские военнослужащие на бронетранспортере в Чернобыльской зоне

Российские войска в Чернобыльской зоне

В тот же день глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко заявил, что российские военные покинули территорию Чернобыльской АЭС. Часть из них все еще находится в зоне отчуждения, сообщил он в эфире национального телевидения. По его словам, при отступлении российские военные забрали компьютеры и часть имущества, находившегося на станции.

Как сообщил Офис президента Украины со ссылкой на советника главы Офиса, члена делегации Михаила Подоляка, Киев и Москва возобновили переговоры в онлайн-формате. Глава российской делегации Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале первые кадры с переговоров. "Наши позиции по Крыму и Донбассу - неизменны", - написал он.

Новый обмен пленными и эвакуация более 6 тысяч человек

В Запорожской области состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, удалось освободить 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин. Сколько россиян Украина освободила в ответ, Тимошенко не уточнил. По данным Киева, в течение пятницы по гуманитарным коридорам было эвакуировано 6 266 человек, в том числе 3071 - из осажденного Мариуполя.

Между тем, представители ЕС и Китая сошлись во мнении, что война в Украине "угрожает глобальной безопасности и экономике мира". После виртуального саммита ЕС-Китай председатель Европейского совета Шарль Мишель предостерег Пекин от поддержки России в войне. "Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продлят эту войну. Это приведет к еще большим человеческим жертвам и более серьезным экономическим последствиям", указал он, отметив, что в то же время содействие Китая прекращению войны в Украине "будет приветствоваться всеми европейцами и мировым сообществом".

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) украинскому коллеге Сергею Марченко сообщило о приостановке Германией сотрудничества с РФ и Беларусью в налоговой сфере. В частности, по просьбе Киева приостановлен обмен информацией между налоговыми органами.

ВСУ: Российские военнослужащие доставлены из Чернобыльской зоны на лечение в Беларусь

Вечером Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ продолжают отводить отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей и перегруппировывать войска, "предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях". Кроме того, в Киеве заявили о размещении российских военнослужащих,  получивших значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения, на территории Беларуси - в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека.

В городе Токмак Запорожской области, захваченном россиянами, 4 апреля планируется проведение так называемого "референдума", а в Мелитополе продолжается размещение в жилых кварталах артиллерийских систем, указал далее Генштаб ВСУ. Кроме того, по его данным, российские власти продолжают попытки "внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и русскому языку в апреле 2022 года" и обещают согласившимся преподавать педагогам вознаграждение.

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