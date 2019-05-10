 200-летняя липовая аллея (фото) | Кадр дня | DW | 13.05.2019

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Кадр за кадром

200-летняя липовая аллея (фото)

Такие тенистые аллеи типичны для немецких ландшафтов. Эта находится в баварской коммуне Марктобердорф.

Марктобердорф

Марктобердорф• Через пару недель в Германии начнут цвести липы. Этой липовой алле уже около двухсот лет. Она находится в баварской коммуне Марктобердорф. Аллеи являются типичными для немецких ландшафтов - в парках или для автомобильного сообщения. Тень от деревьев в давние времена позволяла и сейчас позволяет более комфортно путешествовать в жаркие и знойные дни. По Германии даже проложен специальный туристический Немецкий аллейный маршрут (Deutsche Alleenstraße) протяженностью около 2900 километров. Начинается он на балтийском острове Рюген и заканчивается в Констанце на Боденском озере. Езда по ним требует осторожности. Превышение скорости или другие нарушения правил на таких узких дорогах часто заканчиваются трагически, если после потери контроля машина сталкивается с растущими вдоль дороги деревьями.

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    О каком из этих или других туристических маршрутов по Германии вы хотели бы узнать более подробно. Пишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com.

    Автор: Максим Нелюбин


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