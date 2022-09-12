19-летний Карлос Алькарас выиграл теннисный турнир US Open

Испанец Карлос Алькарас выиграл первый в своей карьере кубок "Большого шлема" и в возрасте 19 лет стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

Восходящая звезда испанского тенниса, 19-летний Карлос Алькарас в воскресенье, 11 сентября, в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) одолел норвежца Каспера Рууда и стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

До Алькараса номером один в мужском теннисе являлся 26-летний россиянин Даниил Медведев. Однако он уступил в 1/8 финала греческому спортсмену Нику Кирьосу, потеряв важные очки.

Рекорды молодых теннисистов

До сих пор австралиец Ллейтон Хьюитт был самым молодым первым номером мирового рейтинга ATP с 1973 года - этого успеха ему удалось достичь в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

Между тем Алькарас стал вторым тинейджером с момента основания профессионального тенниса в 1968 году, выигравшим US Open. Ранее подобное достижение продемонстрировал американский игрок Пит Сампрас, победив в этом турнире в 1990 году также в возрасте 19 лет.

Также испанец стал одним из самых молодых победителей турнира "Большого шлема". В 2005 году на турнире "Ролан Гаррос" в Париже победил его соотечественник Рафаэль Надаль, которому тогда тоже было 19.

Минута молчания в память о жертвах 11 сентября 2001

Победив на US Open, Алькарас завоевал свой первый титул в рамках турниров "Большого шлема". Денежный приз за эту победу составил 2,6 млн долларов.

Финал турнира проходил на стадионе Arthur Ashe Stadium в Нью-Йорке, где присутствовали около 24 000 зрителей. Перед началом матча была проведена минута молчания в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

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