  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Победитель US Open 2022 Карлос Алькарас
Победитель US Open 2022 Карлос АлькарасФото: John Angelillo/UPI Photo/Newscom/picture alliance
СпортГлобальные темы

19-летний Карлос Алькарас выиграл теннисный турнир US Open

Александра Иванова
39 мин. назад

Испанец Карлос Алькарас выиграл первый в своей карьере кубок "Большого шлема" и в возрасте 19 лет стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

https://www.dw.com/ru/19letnij-karlos-alkaras-vyigral-tennisnyj-turnir-us-open/a-63087657

Восходящая звезда испанского тенниса, 19-летний Карлос Алькарас в воскресенье, 11 сентября, в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) одолел норвежца Каспера Рууда и стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.

До Алькараса номером один в мужском теннисе являлся 26-летний россиянин Даниил Медведев. Однако он уступил в 1/8 финала греческому спортсмену Нику Кирьосу, потеряв важные очки.

Рекорды молодых теннисистов

До сих пор австралиец Ллейтон Хьюитт был самым молодым первым номером мирового рейтинга ATP с 1973 года - этого успеха ему удалось достичь в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

Между тем Алькарас стал вторым тинейджером с момента основания профессионального тенниса в 1968 году, выигравшим US Open. Ранее подобное достижение продемонстрировал американский игрок Пит Сампрас, победив в этом турнире в 1990 году также в возрасте 19 лет.

Также испанец стал одним из самых молодых победителей турнира "Большого шлема". В 2005 году на турнире "Ролан Гаррос" в Париже победил его соотечественник Рафаэль Надаль, которому тогда тоже было 19.

Минута молчания в память о жертвах 11 сентября 2001

Победив на US Open, Алькарас завоевал свой первый титул в рамках турниров "Большого шлема". Денежный приз за эту победу составил 2,6 млн долларов.

Финал турнира проходил на стадионе Arthur Ashe Stadium в Нью-Йорке, где присутствовали около 24 000 зрителей. Перед началом матча была проведена минута молчания в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

Смотрите также:

YouTube, Twitter Шарапова и скандал с допингом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Политика
12 июня 2019 г.
26:15 мин.
external

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала (26.04.2017)

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала (26.04.2017)

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.
Спорт
26 апреля 2017 г.
01:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский военнослужащий в Харьковской области

Прорыв ВСУ на востоке: главные события 200-го дня войны

Конфликты
8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Посетители фестиваля Mara Fest с бело-красно-белым флагом и флагом Украины

Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Общество
10 ч. назад
Боец "Азова" Богдан "Будапешт"

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Конфликты
10 сентября 2022 г.
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
9 сентября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу "Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Политика
9 сентября 2022 г.
60:20 мин.
Карикатура - король Карл III, до этого известный россиянам как принц Чарльз говорит: "Я теперь Карл!".

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Политика
9 сентября 2022 г.
На главную страницу