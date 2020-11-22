 Российский теннисист Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2020

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Мир

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, обыгравшим в ходе Итогового турнира ATP три лучшие ракетки мира. И вторым россиянином, выигравшим турнир.

Российский теннисист Даниил Медведев с кубком Итогового турнира ATP в Лондоне

Даниил Медведев с кубком Итогового турнира ATP в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 22 ноября, обыграл в Лондоне австрийца Доминика Тима в финале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала уникальной в карьере 24-летнего россиянина.

В ходе турнира Медведев взял верх над первой и второй ракетками мира - сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем. Таким образом, московский спортсмен стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, которому удалось победить трех лучших игроков мира в рамках Итогового турнира ATP.

Кроме того, Даниил Медведев стал третьим теннисистом из России, сыгравшим в финальном матче Итоговой восьмерки вслед за Евгением Кафельниковым и Николаем Давыденко. Медведев также стал вторым россиянином, победившим в Итоговом чемпионате ATP после Николая Давыденко в 2008 году.

Помимо кубка, на Итоговом турнире ATP Даниил Медведев заработал максимальное число рейтинговых очков (1500) и призовые в размере 1,56 млн долларов. Сейчас российский спортсмен занимает четвертую строчку в рейтинге лучших теннисистов мира, составленном ATP.

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  • Борис Беккер в суде

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    Беспорядок в финансах

    Легендарный немецкий теннисист регулярно становился "звездой" не только светских хроник, но и судебных разбирательств. В 2002 году Беккер получил два года условно за уклонение от уплаты налогов.

  • Борис Беккер

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    Банкрот

    В этом году Беккера объявили банкротом. Возвращения денег от бывшего спортсмена требуют (как минимум!) один британский коммерческий банк, а также бывший деловой партнер Беккера. Речь идет о многомиллионных суммах. Сам Беккер не согласен с обвинениями в неплатежеспособности.

  • Борис Беккер

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    Предмет насмешек

    Как будто мало было Беккеру скандальной славы в связи с его семейными и судебными разбирательствами! После появления в гротескном костюме в одной из телевизионных передач он окончательно превратился в предмет насмешек для всей Германии.

  • Борис Беккер и Джокович

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    Возвращение звезды...

    ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

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    Автор: Элла Володина


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