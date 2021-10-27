В 1961 году была возведена Берлинская стена.
В августе 1961 года солдаты армии ГДР выстроили вокруг Западного Берлина 160-километровую стену.
В 1961 году ФРГ и Турция подписали договор, который облегчал временное трудоустройство турецких граждан в западной Германии. В стране царила острая нехватка рабочих рук. Турки приезжали в Германию как гастарбайтеры, но многие остались навсегда. Филиз Ташкин была одной из первых среди тех, кто приехал на работу в Берлин.
В этом году Германия отмечает юбилей падения Берлинской стены. С 1961 по 1989 годы она разделяла не только территорию города, но и судьбы людей. И не в последнюю очередь именно поэтому большинство немцев по сей день благодарят за это тогдашнего – первого и последнего - президента СССР Михаила Горбачева.
В 1961 году Берлинская стена поделила город на две части. Но две "западные" ветки подземки продолжали работать, хотя частично проходили под восточным Берлином. На станциях на этом отрезке поезда метро не останавливались.