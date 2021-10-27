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1961 год

В 1961 году была возведена Берлинская стена.

В августе 1961 года солдаты армии ГДР выстроили вокруг Западного Берлина 160-километровую стену.

Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.

История турецких гастарбайтеров в Германии (05.10.2021) 05.10.2021

В 1961 году ФРГ и Турция подписали договор, который облегчал временное трудоустройство турецких граждан в западной Германии. В стране царила острая нехватка рабочих рук. Турки приезжали в Германию как гастарбайтеры, но многие остались навсегда. Филиз Ташкин была одной из первых среди тех, кто приехал на работу в Берлин.
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

Президент ФРГ: строительство Берлинской стены - "свидетельство провала" ГДР 13.08.2021

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.
Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961. Fast Abend für Abend war es an diesem und anderen Mauerabschnitten zu Zwischenfällen gekommen. Am 13. August 1961 wurde die Mauer in Berlin gebaut. Foto: dpa (zu dpa: Erinnerung an Mauerbau vor 54 Jahren - Kränze für die Opfer vom 12.08.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену 13.08.2021

Возведенная за одну ночь Берлинская стена на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?
+++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Stiftung Berliner Mauer l Kassiber an DDR-Grenzposten

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? 12.08.2021

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.
Verschiedene Packungen des Verhütungsmittels für Frauen, der Antibaby-Pille (Archivbild vom Juli 1989). Vor 40 Jahren führte der Pharmakonzern Schering die Antibaby-Pille Anovlar am deutschen Markt ein. Nicht nur der Umgang, sondern auch die Pille selbst hat sich seitdem stark verändert. Neue Pillen, die zugleich die Akne bekämpfen, die Gewichtszunahme behindern oder Menstruationsbeschwerden dämpfen, sind auf dem Markt, ohne dass es sich dabei um regelrechte Hormonhammer handelt. dpa (THEMENPAKET - zu dpa-Korr.-Bericht: Die Antibaby-Pille in Deutschland wird 40 vom 21.05.2001)

Таблетка, которая изменила секс 31.05.2021

1 июня 1961 года, 60 лет назад, на рынке Германии впервые появилась противозачаточная таблетка. Многие считают, что именно она спровоцировала сексуальную революцию.
01.02.2020, Oberursel (Hessen): Regentropfen auf Krokussen bei regnerischem und trübem Wetter. Auch in den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter zu mild und regnerisch. | Verwendung weltweit

Зима в Германии была второй по уровню температур за 140 лет 28.02.2020

Средняя температура за последние три месяца в Германии равнялась 4,1 градуса, что на 3,9 градуса выше среднего значения за зимние периоды 1961-1990 годов, сообщила Немецкая метеослужба.

Падение Берлинской стены: за что немцы благодарят Горбачева. DW Новости (07.11.2019) 07.11.2019

В этом году Германия отмечает юбилей падения Берлинской стены. С 1961 по 1989 годы она разделяла не только территорию города, но и судьбы людей. И не в последнюю очередь именно поэтому большинство немцев по сей день благодарят за это тогдашнего – первого и последнего - президента СССР Михаила Горбачева.
ARCHIV - Willy Brandt, Leonid Breschnew, Hannelore Loki Schmidt, Helmut Schmidt und der stellvertetende sowjetische Ministerpräsident Nikolai Alexandrowitsch Tichonow (l-r) posieren im Privathaus von Bundeskanzler Schmidt in Hamburg am 07.05.1978. Das Wohnhaus von Altkanzler Helmut Schmidt in Hamburg-Langenhorn soll zumindest teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Helmut und Loki Schmidt Stiftung werde als Eigentümerin des Gebäudes ein entsprechendes Konzept entwickeln, teilte der stellvertretende Stiftungsvorsitzende und Rechtsanwalt Schulz-Gardyan am 18.11.2015 in Hamburg mit. Foto: Lothar Heidtmann/dpa (zu «Schmidts Wohnhaus soll Öffentlichkeit zugänglich werden») +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Посмотрите, как скромно жил легендарный немецкий канцлер 20.03.2019

Супруги Гельмут и Локи Шмидт купили этот небольшой дом в Гамбурге в 1961 году. В гостях здесь бывали многие политики - в том числе, Леонид Брежнев и Валери Жискар д’Эстен.
Die Zeichnung des Berliner Illustrators Klaus Ensikat über russischen Astronauten Juri Gagarins erste bemannte Weltraumfahrt mitten im Kalten Krieg (12. April 1961) Copyright: Klaus Ensikat

Гагарину посвящается: советский космонавт глазами немецкого художника 09.03.2019

9 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина - первого человека в космосе. В этой галерее - рисунки известного немецкого графика, посвященные легендарному полету 1961 года.
Wildgänse fliegen am Donnerstag (27.01.2011) über einen ehemaligen Wachturm der DDR-Grenztruppen in der Nähe der Elbe bei Darchau (Kreis Lüneburg). Foto: Jens Büttner

Сколько человек погибло при попытке бежать на Запад? 13.08.2017

13 августа 1961 года власти ГДР построили Берлинскую стену - символ "железного занавеса" и раздела Германии. Но тех, кто пытался бежать на Запад, убивали не только в Берлине.

Станции-призраки в Берлине - метро в разделенном городе (05.10.2016) 05.10.2016

В 1961 году Берлинская стена поделила город на две части. Но две "западные" ветки подземки продолжали работать, хотя частично проходили под восточным Берлином. На станциях на этом отрезке поезда метро не останавливались.
31.08.2016 Water cannons are deployed as Jet Blue Flight 387 departs from Fort Lauderdale International Airport, for Santa Clara, Cuba, inaugurating the first regularly scheduled commercial flight between the U.S. and Cuba in more than half a century, in Fort Lauderdale, Florida August 31, 2016. REUTERS/Joe Skipper Reuters/J. Skipper

США и Куба возобновили коммерческое авиасообщение 31.08.2016

Лайнер американской компании Jetblue Airways, стартовав из Форт-Лодердейла в штате Флорида, приземлился в кубинском городе Санта-Клара. Последний коммерческий полет из США на Кубу был совершен в 1961 году.

55 лет назад начали строить Берлинскую стену 13.08.2016

Ровно 55 лет назад, 13 августа 1961 года, начали возводить Берлинскую стену. Почти 30 лет город был разделен на две части.

Побег из ГДР 14.08.2014

В 1961 году 17-летняя Ингрид Райман оказывается на границе двух миров: Германия поделена на две страны. Ингрид остается на Востоке, ее любимый - на Западе.
Grenzpolizisten bewachen am 26.05.1962 die Ausbesserungsarbeiten an der Berliner Mauer. In der Nacht kam es nach Feststellung der Westberliner Polizei im Ostsektor zu drei Explosionen. Gegen 1:00 Uhr wurde in der Bernauerstraße Ecke Schwedter Straße ein drei Meter breiter Teil der Mauer durch eine Explosion aufgerissen. Kurz nach der Sprengung der Mauer fuhren zwei Mannschaftswagen mit ungefähr 50 Grenzpolizisten der DDR auf. Die Grenze wird seit der Sprengung stärker bewacht. +++(c) dpa - Report+++ pixel

Кому и зачем нужна была Берлинская стена? 13.08.2013

52 года назад, 13 августа 1961 года, началось строительство Берлинской стены. Профессор Мартин Забров считает, что движущей силой процесса был Вальтер Ульбрихт.
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