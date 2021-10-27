Падение Берлинской стены: за что немцы благодарят Горбачева. DW Новости (07.11.2019)

В этом году Германия отмечает юбилей падения Берлинской стены. С 1961 по 1989 годы она разделяла не только территорию города, но и судьбы людей. И не в последнюю очередь именно поэтому большинство немцев по сей день благодарят за это тогдашнего – первого и последнего - президента СССР Михаила Горбачева.