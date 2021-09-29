Война с СССР, начатая нацистами, привела к десяткам миллионов человеческих жертв.
22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Этот период Второй мировой войны, закончившийся в мае 1945 года капитуляцией Германии, получил в СССР название Великой отечественной войны.
Бабий Яр - одно из самых известных мест на карте Холокоста. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли более 33 тысяч евреев. 80 лет спустя DW разыскала последних свидетелей тех страшных событий.