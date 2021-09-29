Минское гетто: как немцы и белорусы сохраняют память о трагедии

80 лет назад на территории Минска было создано еврейское гетто - одно из крупнейших в Европе. В нем были уничтожены около 100 тысяч узников. В память о трагедии на месте гетто появится "здание преткновения".