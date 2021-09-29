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1941 год

Война с СССР, начатая нацистами, привела к десяткам миллионов человеческих жертв.

22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Этот период Второй мировой войны, закончившийся в мае 1945 года капитуляцией Германии, получил в СССР название Великой отечественной войны.

Бабий Яр: воспоминания очевидцев о конвейере смерти на окраине Киева (29.09.2021) 29.09.2021

Бабий Яр - одно из самых известных мест на карте Холокоста. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на окраине Киева расстреляли более 33 тысяч евреев. 80 лет спустя DW разыскала последних свидетелей тех страшных событий.
Gedenkstätte für die Opfer von Minsker Ghetto in Minsk, Belarus. 20. Juli 2021 ist 80. Jahrestag seit Gründung von Minsker Ghetto

Минское гетто: как немцы и белорусы сохраняют память о трагедии 20.07.2021

80 лет назад на территории Минска было создано еврейское гетто - одно из крупнейших в Европе. В нем были уничтожены около 100 тысяч узников. В память о трагедии на месте гетто появится "здание преткновения".
Das Denkmal auf den Ruinen der großen Choral-Synagoge in der lettischen Hauptstadt Riga, aufgenommen am 09.07.2010. Im Riager Ghetto waren bis November 1941 die rund 30 000 lettischen Juden interniert. Sie wurden in den nahen Wäldern erschossen, um Platz für die ersten aus Deutschland deportierten Juden zu schaffen. Von den rund 25 000 aus Deutschland nach Riga verschleppten Juden überlebten die wenigsten. Foto: Uwe Zucchi dpa | Verwendung weltweit

В Латвии почтили память жертв массового убийства евреев в 1941 году 04.07.2021

80 лет назад в Риге немецкие нацисты и их латышские пособники подожгли Большую хоральную синагогу. Сотни находившихся там евреев сгорели заживо.

Работа поисковиков: пропавших без вести в войну находят до сих пор (22.06.2021) 22.06.2021

Поисковики каждый год продолжают раскопки на месте боев. Среди находок - осколки мин, обломки техники и человеческие останки. Историю человеческих судеб по крупицам восстанавливают поисковые отряды.
August 2016 +++Ehrenmal Schönholzer Heide Sowjetische Ehrenmal, Schönholzer Heide in Berlin. Aufgenommen von Maksim Nelioubin, Deutsche Welle. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte und Soldatenfriedhof der sowjetische Kriegsgräberstätten auf welchem 13.200 der etwa 80.000 in der Endphase (Schlacht um Berlin) im März/April 1945 gefallenen Soldaten der Roten Armee beigesetzt wurden. (c) DW/Maksim Nelioubin

Советский военный мемориал в Панкове (фоторепортаж) 22.06.2021

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил 22 июня венок на советском мемориальном кладбище в берлинском районе Панков. Здесь похоронено более 13 тысяч советских солдат.

Катастрофа нарастает: как сбить третью волну коронавируса в России. DW Новости (22.06.2021) 22.06.2021

Более чем в 10 регионах России ввели обязательную вакцинацию. Поможет ли это справиться с третьей волной? И что нужно делать?

День памяти и скорби: в Германии почтили память жертв нападения нацистской Германии на СССР (22.06.2021) 22.06.2021

В Берлине прошли памятные мероприятия. Немецкие политики и жители столицы - о 80 годовщине нападения нацистской Германии на СССР и что значит для них, этот день памяти.
Blumen liegen am 05.01.2016 in Berlin am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

22 июня 1941 года. Как этот день вспоминают в Германии 22.06.2021

В день 80-й годовщины нападения вермахта на СССР в ФРГ не произносили громких речей. Для немцев это день стыда, скорби и напоминания о собственной исторической вине и ответственности.
Mahnmal in Brest-Festung, Brest, Belarus, 2021

22 июня в Бресте: между историей и политикой 22.06.2021

Программа мероприятий, приуроченных к 80-летию нападения Германии на СССР, в этот раз растянулась на 3 дня, включив в себя траурный митинг-реквием и концерты с военно-исторической реконструкцией.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legt zum Gedenken an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide einen Kranz nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ почтил память жертв нападения нацистской Германии на СССР 22.06.2021

Никто не понес больше жертв на Второй мировой войне, чем Советский Союз, подчеркнул Штайнмайер. Он возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.
Russlandfeldzug/dt.Kradschuetzen,Juni 1941 2. Weltkrieg / Russlandfeldzug 1941/42: Deutscher Ueberraschungsangriff auf die UdSSR am 22. Juni 1941 (Unternehmen Barbarossa). - Kradschuetzenspitze der Wehrmacht passiert die russische Grenze.- Foto (Moosdorf), Juni 1941.

Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года? 22.06.2021

Ровно 80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Что написано о 22 июня 1941 года в современных немецких учебниках?
Galerie, Reportage über Kriegsgräberstätten zwischen Düsseldorf und Bonn. Ort: Düsseldorf, Am Gallberg, Bergische Landstraße. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Советские воинские захоронения в Германии: где найти, кто ухаживает 21.06.2021

За могилами советских солдат и подневольных рабочих тщательно ухаживают в Германии. А узнать места их захоронений можно в специальной базе данных в интернете.
German Chancellor Angela Merkel attends a press conference after the informal EU summit and the EU-China summit in Berlin, Germany, Saturday, May 8, 2021. Merkel reiterated her stance that the shortage of vaccines worldwide would not be solved by a waiver of patents, as suggested by U.S. President Biden. (John MacDougall/Pool Photo via AP)

Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР "поводом для стыда" 19.06.2021

В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии и отметила роль Горбачева в воссоединении страны и развитии связей с Москвой.

Sowjetische Massendeportationen aus Baltikum: 3 Familiengeschichten Die Familie von Kazimierz und Bertha Markauskas, Jakutsk, 1957. via Marina Baranovska

Депортация литовцев в Сибирь: дети ссыльных - о судьбах своих семей 13.06.2021

14 июня 1941 года советские оккупационные власти начали массовую депортацию жителей стран Балтии в Сибирь и Казахстан. Дети сосланных литовцев рассказали DW трагические истории своих родителей.
General view as German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz (3rdL) answers questions during a session at the Bundestag (lower house of parliament) on May 19, 2021 in Berlin. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Бундестаг о 80-летии нападения Германии на СССР: скорбь, память и немного политики 09.06.2021

Депутаты раз за разом подчеркивали, что из трагедий прошлого следует моральный императив настоящего - верность международному праву и принципу универсальности прав человека.

Graffiti russischer Weltkriegssoldaten im Nordflügel des Deutschen Bundestages. Foto vom 22. Januar 2016. | Verwendung weltweit

Бундестаг о России: кошмар Второй мировой - не повод для оправдания политики Путина 19.05.2021

В преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР депутаты немецкого парламента вновь спорили о российско-германских отношениях.
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