В Латвии почтили память жертв массового убийства евреев в 1941 году

День памяти жертв геноцида еврейского народа отметили в Латвии в воскресенье, 4 июля. "Тысячи еврейских граждан, которых Латвия лишилась во время Холокоста, стали огромной потерей для всей страны", - подчеркнул глава государства Эгилс Левитс, выступая на этом мероприятии в Риге.
Со своей стороны, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул мужество тех, кто пытался спасти евреев от уничтожения. "Мы склоняем головы перед жертвами и чтим тех, кто спасал своих сограждан, рискуя собственной жизнью. Мы должны сделать все для того, чтобы подобные преступления не повторились", - указал он.
Поджог Большой хоральной синагоги в Риге
4 июля 1941 года в Риге была сожжена Большая хоральная синагога вместе с находившимися в ней людьми. Как рассказала в интервью DW доктор исторических наук, преподаватель Боннского университета Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina), в этот день сгорели заживо около 500 человек. Поджог осуществили вошедшие в город нацисты и их латышские пособники.
Характерной особенностью оккупационной политики нацистской Германии было то, что с самого начала немцы рассчитывали на помощь местного населения, ненавидящего Советскую власть, указывает историк. "Согласно нацистской логике, евреи, как люди, которым была выгодна Советская власть, также несли ответственность за репрессии на территории Латвии и массовые депортации латышей в 1941 году, поэтому отомстить за пострадавших считалось чуть ли не долгом каждого патриота", - объясняет она.
Неоднозначное отношение к истории Второй мировой в Латвии
По словам Махотиной, конфликт культур памяти сохранился в Латвии до сегодняшнего дня. Именно поэтому ежегодно в стране отмечают три даты, связанные с историей Второй мировой войны: кроме 4 июля, это 16 марта и 9 мая. При этом 16 марта в стране вспоминают о бойцах легиона, входившего в состав войск СС, а по улицам Риги проходит инсценированное шествие латышских членов этого подразделения.
Что касается 9 мая, то одна часть населения балтийской страны считает этот день праздником, а другая - днем начала длительного периода советской оккупации.
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Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина