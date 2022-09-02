191-й день войны России против Украины: главные события

Контрнаступление под Херсоном продолжается. На ЗАЭС на постоянной основе останутся два сотрудника МАГАТЭ. За сутки Россия обстреляла в Украине 28 населенных пунктов. США готовят для Киева помощь на 11,7 млрд долларов.

На 191-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 2 сентября, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Контрнаступление украинских частей под Херсоном продолжается. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Контрнаступление ВСУ на юге страны

Под Херсоном продолжается контрнаступление украинских войск. Минобороны Великобритании в очередной сводке указало на проведение ожесточенных боестолкновений на юге Украины, в том числе обстрелов поблизости от захваченной силами РФ Запорожской АЭС.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что в районах Херсона и Энергодара уничтожены три артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и около роты личного состава. "Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений", - заявляет командование украинской армии. По его данным, украинская авиация "наносит удары по критически важным объектам противника, скоплению живой силы и военной техники, пунктам управления и складам с боеприпасами и горючим".

Ситуация в Донбассе

Основные усилия армии РФ в Донецкой области, по информации Генштаба ВСУ, сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В утренней сводке Генштаб проинформировал, что украинские силы отразили несколько наступлений российских войск: на Авдеевском (в районах сел Опытное и Первомайское, а также поселка Невельское), Бахмутском (в районах сел Бахмутское и Веселая Долина, а также Бахмута) и Южнобужском (в районе села Потемкино) направлениях.

При этом, как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), план Кремля до конца лета оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области полностью провалился. По мнению экспертов, неспособность россиян взять под контроль эти территории, в свою очередь, подорвала перспективы устроить "референдумы" в оккупированных регионах. В ISW полагают, что Кремль по-прежнему будет продвигать концепцию масштабных псевдореферендумов в информационном пространстве.

ISW также указывает, что, согласно спутниковым снимкам, российские войска перебрасывают еще одну систему ПВО С-400 в район авиабазы Бельбек в Крыму.

Обстрелы

Холодногорский район Харькова ночью попал под обстрел, сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, жертв нет.

По словам украинского министра внутренних дел Евгения Енина, за минувшие сутки поступила информация об обстреле 28 населенных пунктов. Всего же с начала полномасштабного вторжения России полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов. В результате было поражено более 24 тысяч гражданских объектов, а количество погибших мирных жителей превысило 7 тысяч человек. Еще 5,5 тыс. мирных жителей получили ранения, отметил Енин.

На оккупированных территориях Украины остаются до 120 тысяч школьников

На оккупированных Россией территориях Украины остаются примерно 100-120 тысяч детей школьного возраста. Об этом сообщила в эфире общенационального информационного телемарафона вице-премьер страны Ирина Верещук. Она добавила, что не все родители на этих территориях согласны отдавать детей в школы с русским языком преподавания и российской программой обучения. Между тем оккупационные власти, по словам Верещук, отказываются обучать школьников дистанционно.

На Запорожской атомной электростанции останутся два инспектора МАГАТЭ

Специалисты Запорожской АЭС вновь подключили к сети энергоблок номер пять, остановленный накануне из-за обстрелов, сообщили "Интерфаксу" российские оккупационные власти Энергодара в Запорожской области. В последние сутки работал только один энергоблок - шестой. На электростанции на постоянной основе остаются два эксперта МАГАТЭ.

Группа инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС Фото: D. Candano Laris/IAEA/dpa/picture alliance

Генштаб ВСУ утверждает, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ российские войска вывезли с территории Запорожской АЭС свою военную технику, более 100 единиц перебросив на завод "Атом Энергомаш", а остальное разместив в ближайших населенных пунктах.

Кроме того, Генштаб сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" в Херсоне, вывезла в Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

Москва может привлечь к войне против Украины еще до 350 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью "Военному телевидению Украины" заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, кадровый голод в российских вооруженных силах ярко проявился после многочисленных людских потерь уже с первых дней войны.

По сведениям Telegram-канала "Можем объяснить" , ЧВК Вагнера вербует на войну сотрудников белорусского ЧОПа "ГардСервис", связанного с правителем Александром Лукашенко. Издание пишет, что "вагнеровцы" тренируют наемников из числа сотрудников этого ЧОПа уже месяц, вероятно, готовя их к диверсиям - на базу в Минске доставили форму ВСУ. За участие в "спецоперации" предлагают по 10 000 белорусских рублей в месяц (около 234 000 российских рублей).

Киев: Украина и РФ снова обменялись военнопленными

Состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По его данным, на родину вернулись 14 украинцев - 10 человек из 58-й отдельной механизированной бригады и четверо - из 30-й бригады. Российская сторона пока не комментировала информацию об обмене.

Установлена личность солдата РФ, подозреваемого в убийстве мирных жителей

Прокуратура Бучи в ходе досудебного расследования установила имя российского военнослужащего, который подозревается в расстреле двух безоружных мирных жителей. Как сообщила украинская прокуратура, подозреваемого зовут Николай Соковиков. Его опознали по записи камеры наблюдения, которую в своем расследовании опубликовал CNN.

Военная и финансовая помощь Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в преддверии визита в Германию попросил правительство ФРГ передать Киеву современные боевые танки для защиты от российской агрессии. "Нам нужно изменение философии поставок оружия", - подчеркнул Шмыгаль в интервью агентству dpa. - Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии мы ждем Leopard 2". Ожидается, что украинский премьер прибудет в Берлин 3 сентября, а на следующий день встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

США намерены выделить Киеву еще 11,7 млрд долларов, которые будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины, передает Reuters. По информации агентства, президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить эту сумму Украине.

Страны ЕС согласовали выделение Киеву транша в 5 млрд евро из общего пакета помощи в 9 млрд евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе. По его данным, об этом официально будет объявлено на будущей неделе. От поддержки решения воздержалась только одна Венгрия, потребовав разъяснений о распределении финансовой нагрузки на страны ЕС. Решение предоставить 9 млрд Украине Евросоюз принял в мае, пока Киев получил 1 млрд из этой суммы.

Дания поможет Украине восстанавливать объекты инфраструктуры в Николаевской области, сообщил Владимир Зеленский по окончании встречи с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом в Киеве.

Уход западных компаний из России

Electrolux заявил об уходе из РФ. "Вторжение России в Украину и последующие санкции сделали невозможным продолжение деятельности Electrolux в стране", - говорится в заявлении шведской компании. Свой российский бизнес шведский производитель бытовой техники передаст местному менеджменту, продав свою дочернюю компанию. Убытки от этого Electrolux оценил примерно в 350 млн шведских крон (32,6 млн евро). О приостановке операций в России и Беларуси Electrolux объявил вскоре после начала войны.

Норвежская нефтегазовая компания Equinor завершила процесс выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП) в России. В рамках выхода Equinor в соответствии с применимыми санкциями покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные за эти годы, говорится в сообщении компании. Таким образом, у Equinor не осталось действующих активов или проектов в России.

Санкции

Правительство Украины расширило санкционный список в отношении России, включив в него 99 физических и 178 юридических лиц. Санкции, в частности, коснулись предприятий военно-промышленного комплекса РФ, а также должностных лиц российского и белорусского национальных банков, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый перечень возглавили "дочери Владимира Путина". Точный список лиц не раскрывается.

Во исполнение санкций Запада агенты министерства внутренней безопасности США и ФБР, а также детективы из департамента полиции Нью-Йорка провели обыски на ряде объектов, предположительно связанных с российским миллиардером Виктором Вексельбергом.

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