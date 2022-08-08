 166-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 08.08.2022

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Украина

166-й день войны России против Украины: главные события

Киев призвал ООН и МАГАТЭ направить миссию на Запорожскую АЭС. США объявили об очередном транше военной помощи Украине на 1 млрд долларов.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС (фото из архива)

На 166-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в понедельник, 8 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход военных действий

Российские войска, вероятно, размещают противопехотные мины вдоль линии обороны в Донбассе, заявило Минобороны Великобритании со ссылкой на военную разведку. В Донецке и Краматорске российские силы с высокой вероятностью пытались применить противопехотные разбрасываемые мины PFM-1 и PFM-1S, так называемые "мины-бабочки". Они относятся к разряду оружия неизбирательного действия, указали в британском министерстве. Такие мины использовались, в частности, во время советского вторжения в Афганистан.

Российские оккупационные власти, вероятно, форсируют подготовку к проведению псевдореферендумов с целью аннексии украинской территории, уверены эксперты американского Института изучения войны (ISW). Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что если Москва пойдет по этому пути, то переговоры будут невозможны.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки юго-западнее и юго-восточнее Изюма, к востоку от Северска, а также восточнее и южнее Бахмута, указали в ISW. По данным аналитиков, силы РФ, вероятно, достигли успехов в населенных пунктах на северо-западной и юго-западной окраинах Донецкой области, а также продолжают попытки прорвать украинскую оборону на линии соприкосновения Авдеевка-Донецк. При этом войска РФ 7 августа безуспешно пытались продвинуться восточнее Николаева, отметили в ISW.  

В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту через Днепр близ Херсона повреждена строительная техника, сообщил "заместитель главы временной администрации" Херсонской области (ХО) Кирилл Стремоусов. По его словам, через Днепр в ХО начали сооружать наплавную переправу в качестве дублера для моста. 

Минобороны России признало гибель еще одного срочника с крейсера "Москва" - 23-летнего Ивана Франтина, сообщила Telegram-каналу "Можем объяснить" его сестра Светлана Тишкина. "Получим свидетельство (о смерти. - Ред.) чуть позже", - заявила она.

Киев призвал ООН и МАГАТЭ направить миссию на Запорожскую АЭС

Украина направила ООН и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) письма с призывом послать миссию по безопасности на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Призываю... полностью демилитаризировать территорию АЭС и предоставить гарантии безопасности сотрудникам атомной станции и жителям города Энергодар для обслуживания станции", - отметил Лубинец.

Киев опасается, что Россия может попытаться полностью обесточить юг Украины, в свою очередь заявил представитель Украины при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрелы ЗАЭС. "Любая атака на атомную станцию - это самоубийство", - подчеркнул Гутерриш.

Командование "Юг": Германские установки Gepard прибыли в Украину

Первые три германские зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard - уже в Украине. "Они - среди лучших в своем классе", - сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины. Комплексы будут использоваться для прикрытия важных инфраструктурных объектов от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

Судно Polarnet с зерном из Украины прибыло в пункт назначения в Турции

Судно Polarnet, которое одним из первых воспользовалось правом на вывоз зерна из Украины, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции, сообщило министерство инфраструктуры Украины. "Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Между тем сухогруз МV SACURA с 11 тыс. тонн сои вышел из порта Южный в Италию, а судно MV ARIZONA с 48,5 тыс. тонн кукурузы - из Черноморска в Турцию, сообщили в турецком министерстве национальной обороны. 

Посол: В Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar

В Украине построят завод по производству ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, турецкий производитель Baykar уже создал в Украине компанию, приобрел земельный участок и разработал проект завода. "Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", - пояснил дипломат.

США объявили об очередном транше военной помощи Украине на 1 млрд долларов

Администрация США объявила о выделении очередного транша военной помощи Украине на 1 млрд долларов (981 млн евро). Украинские военные получат 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, минометы и 20 тысяч снарядов к ним. Также предусматривается поставка ракет для зенитного ракетного комплекса NASAMS, 1 тысяча переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, нескольких сотен одноразовых противотанковых гранатометов AT4. В пакет входят и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, однако точное количество ракет не указывается. Кроме того, планируется передать Украине 50 транспортных средств для военных медиков, взрывчатку, медицинские препараты и оборудование.

Между тем в Пентагоне утверждают, что с начала войны погибли или получили ранения от 70 до 80 тысяч российских военных. Соответствующую оценку озвучил заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Кал во время брифинга. Его слова привел телеканал CNN. Тем временем Россия проинформировала США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений свои объекты, указали в МИД РФ.

Всемирный банк: Украина получит еще 4,5 млрд долларов на поддержку бюджета

Соединенные Штаты предоставят Украине еще 4,5 млрд долларов (4,4 млрд евро) на поддержку бюджета. Об этом сообщил Всемирный банк (ВБ) в Вашингтоне. Средства пойдут на покрытие "социальных выплат, услуг в сфере здравоохранения и пенсий", помогут исполнению бюджетных обязательств "на национальном и региональном уровнях", указали в ВБ. 

Российского танкиста в Чернигове приговорили к 10 годам лишения свободы 

Суд в Чернигове приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле многоэтажного дома на окраине города. Приговор вынес в понедельник, 8 августа, судья Николай Кузюра.

Куликова признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Его также обязали покрыть процессуальные расходы в размере 26 600 гривен (706 евро).

"Жителям Украины приношу свои извинения, что вторглись сюда, это было неправильно с нашей стороны. И за свой выстрел - я очень жалею, что я его совершил", - сказал Михаил Куликов во время одного из заседаний. Он признал свою вину.

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  • Пожар в торговом центре в Кременчуге

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    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

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    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

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  • Эвакуация беременной женщины из разрушенного роддома в Мариуполе

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Детская больница и роддом в Мариуполе

    9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

  • Остов здания областной администрации Николаева

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Областная администрация Николаева

    29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

  • Разрушения в здании областной администрации Харькова

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Областная администрации Харькова

    1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

  • Стихийный мемориал в Виннице

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Число жертв среди мирного населения

    По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

  • Международный уголовный суд в Гааге

    Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине

    Военные преступления

    Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда.

    Автор: Виталий Кропман


 

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