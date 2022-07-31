158-й день войны России против Украины: главные события

На 158-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в воскресенье, 31 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Россия утверждает, что пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар в Еленовке

Министерство обороны России в ночь на 31 июля сообщило, что Москва "официально пригласила" экспертов ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) для расследования удара по Волновахской колонии в поселке Еленовка Донецкой области, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных. Ранее привлечения международных экспертов требовали и власти Украины. ООН и Красный Крест со своей стороны заявляли, что готовы отправить специалистов на место событий, как только им будет предоставлена такая возможность.

В воскресенье днем агентство Reuters распространило заявление МККК, в котором говорится, что комитет по-прежнему не получил официального подтверждения от российских властей о предоставлении доступа к месту взрыва в Еленовке или военнопленным, пострадавшим в результате нападения.

Подоляк: В Еленовке был произведен термобарический взрыв

По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, анализ снимков Волновахской исправительной колонии № 120, где погибли украинские военнопленные, показывает, что там имел место "термобарический взрыв изнутри". Из снимков следует, что повреждено только одно здание, написал Подоляк в Twitter, указав, что заключенные были переведены туда прямо перед атакой. По мнению Подоляка, речь идет о "террористической атаке".

Термобарическое оружие входит в класс оружия объемного взрыва. Оно включает в себя взрывчатое вещество на основе топливно-воздушной взрывчатой смеси. По словам аналитика Королевского института объединенных служб Сэма Крэнни-Эванса, такой взрыв вызывает огромный тепловой выброс, а также разрушительные последствия в результате длительной фазы давления.

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Рано утром 31 июля штаб Черноморского флота (ЧФ) военно-морских сил РФ в аннексированном Россией Севастополе был атакован. Как сообщил "губернатор" Михаил Развожаев, удар по штабу нанес украинский беспилотный летательный аппарат. В результате "атаки" пострадали шесть человек, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных - легкие ранения, написал он. Все праздничные мероприятия по случаю Дня военно-морского флота в Севастополе отменили по соображениям безопасности.

Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что в штабе сработало "маломощное взрывное устройство", установленное на самодельный дрон. "Сенатор" от аннексированного РФ Крыма Ольга Ковитиди заявила, что беспилотник был запущен "не извне, а с территории Севастополя". "В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - пообещала Ковитиди. По словам Развожаева, в Севастополе после удара по штабу ввели "желтый" уровень террористической опасности - средний уровень из трех существующих, который означает, что будут максимально усилены меры безопасности.

В Одессе назвали "откровенной провокацией" заявления об "атаке" ВСУ

Сразу после появления сообщений об "атаке" БПЛА на штаб Черноморского флота представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук назвал их "откровенной провокацией". "Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", - заявил Братчук.

Позже главное управление ВМС Украины также отвергло причастность к удару по Севастополю. "На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника", - говорится в заявлении украинских военных.

Мэры Николаева и Харькова сообщили о ночных обстрелах

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле города в ночь на 31 июля, назвав его "сильнейшим за все время". По его словам, после нескольких взрывов вспыхнули пожары, есть повреждения жилых домов.

Как позднее рассказал представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, в результате российского обстрела Николаева реактивными системами залпового огня "Смерч" и модифицированными снарядами усиленного разрушительного действия ЗРС С-300 разрушены здания трех учреждений образования, частные и многоквартирные жилые дома. По словам Назарова, враг также попал по стадиону, многим другим социальным объектам и промышленной инфраструктуре. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов.

О продолжающихся ночных обстрелах утром в воскресенье также сообщили власти Харькова. "Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район", - написал мэр города Игорь Терехов. По предварительной информации, повреждены несколько зданий.

Вечером 31 июля власти Одесской области подтвердили ракетный удар по одному из районов региона. Информация о пострадавших уточняется. Ранее о взрывах сообщали местные Telegram-каналы и украинские СМИ со ссылкой на очевидцев и корреспондентов. Агентство УНИАН сообщило, что в Одессе сработала воздушная тревога.

При обстреле Николаева погиб миллионер Алексей Вадатурский

В результате обстрела Николаева погибли Герой Украины, генеральный директор крупной аграрной компании "Нибулон" 74-летний Алексей Вадатурский и его супруга Раиса, написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. О смерти Вадатурского пишет и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что гибель Вадатурского могла быть не случайной. "Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - написал Подоляк, подчеркнув, что это его личное мнение.

Вадатурский был героем обложки третьего номера журнала Forbes Украина. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 430 млн долларов (420 млн евро), тогда он занимал 24-е место в рейтинге самых богатых украинцев.

Турция: Экспорт зерна по Черному морю может начаться 1 августа

Турция ожидает, что экспорт зерна из Украины по коридору в Черном море начнется 1 августа, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, осталось прояснить пару деталей. Как отмечают в Киеве, более 20 млн тонн из урожая прошлого года все еще ожидают экспорта.

В Стамбуле ранее открылся центр по контролю за экспортом украинских зерновых. Турция считает, что центр сможет внести значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в этом году существует угроза того, что объем украинского урожая будет в два раза меньше, чем обычно. "Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - написал глава государства в Twitter, добавив, что Киев находит альтернативные пути доставки зерна.

Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Минобороны Украины поблагодарило правительство Италии за новый пакет военной помощи. Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников отдельно отметил вклад итальянского коллеги Лоренцо Гуэрини. "Когда мы едины, нас не победить... Украинцы всегда будут помнить непоколебимую поддержку Италии", - написал Резников в Twitter, добавив по-итальянски "Grazie mille" ("огромное спасибо").

Гуэрини в начале июля подтвердил сохранение полной поддержки Украины, "чтобы Москва убедилась в невозможности победы и приняла переговоры в качестве единственного способа урегулирования".

Путин утвердил новую морскую доктрину России

Президент России Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ. Прошлый вариант документа, утвержденный в 2015 году, признается утратившим силу.

В новой доктрине основными угрозами для России называются "курс США на доминирование в мировом океане", "стремление США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресурсам мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям", приближение НАТО к границам РФ и международное давление на Россию. Кроме того, к угрозам относятся "территориальные претензии ряда государств", касающиеся российских приморских и островных территорий. О каких именно территориях идет речь, в документе не уточняется.

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