155-й день войны России против Украины: главные события

На 155-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 28 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Украинское контрнаступление практически отрезало захваченный Россией Херсон и сделало "крайне уязвимыми" российских военнослужащих на западном берегу Днепра. Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании. По всей вероятности, украинские силы создали укрепления южнее реки Ингулец и использовали новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить, по меньшей мере, три моста через Днепр, которые Россия использовала для поставок на контролируемые ей территории, следует из британских разведданных. "Антоновский мост близ Херсона длиной 1000 метров был поврежден на прошлой неделе. Украина вновь нанесла удар по нему 27 июля 2022 года и теперь он, по всей видимости, непригоден для переправы", - констатировало британское ведомство. В министерстве добавили, что потеря Херсона может серьезно подорвать попытки России "представить оккупацию как успешную".

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что российские силы в настоящее время, по всей видимости, способны вести только две значительные наступательные операции в Украине. Одна из них - продвижение в районе Северска в Донецкой области, вторая - наступление на Бахмут. Российские войска также укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях в связи с контрнаступлением вооруженных сил Украины, отметили в ISW.

ВС РФ обстреляли Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую, Харьковскую и Черниговскую области. По данным украинского оперативного командования "Север", часть ракет была запущена с территории Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram о "ракетном терроре".

Более 75 000 человек с российской стороны были убиты или ранены в войне, развязанной Кремлем против Украины, сообщил телеканал CNN. Он привел слова члена Палаты представителей Конгресса США, демократа от штата Мичиган Элиссы Слоткин, которая присутствовала 27 июля на брифинге в администрации президента США. Ранее в Центральном разведывательном управлении США заявили, что с российской стороны погибли 15 000 военных. Официальной обновленной информации от властей России о числе погибших и раненых нет. Последний раз Минобороны РФ оглашало данные о боевых потерях в марте.

Сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма

Сенат США принял резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию страной - спонсором терроризма. Соответствующий документ опубликован сайте Конгресса США. Поводом называют действия РФ в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин", говорится в документе. Как сообщила газета The New York Times, аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Как ожидается, ее поддержит спикер палаты Нэнси Пелоси. В американском списке стран-спонсоров терроризма значатся Куба, КНДР, Иран и Сирия.

Глава Европарламента выступила перед Верховной радой

Председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после окончания войны. Метсола выступила по видеосвязи перед Верховной радой по случаю Дня украинской государственности. Предоставив Киеву статус кандидата на вступление в ЕС, Евросоюз продемонстрировал свою решительность сопровождать Украину в вопросе достижения полноправного членства, хотя "этот путь не будет легким", заявила глава Европарламента.

Киев посетил с визитом президент Литвы

В украинскую столицу прибыл с визитом президент Литвы Гитанас Науседа. У политика было запланировано выступление в Верховной раде. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и вручил ему орден Витаутаса Великого - высшую литовскую госнаграду. Литва передаст Украине 10 бронемашин и боеприпасы, заявил Науседа на совместной пресс-конференции с Зеленским. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы те из России, кто ответственен за преступления, были наказаны", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Продление запрета полетов на юг России и в аннексированный Крым

Росавиация до 5 августа продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя (на территории аннексированного РФ Крыма). Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день нападения России на Украину.

Германия предоставит Украине средства для устранения последствий ядерного заражения

Германия предоставит Украине из запасов бундесвера средства для устранения последствий заражения ядерными, химическим и биологическими отравляющими веществами. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Комплект техники HEP70 стоимостью 860 тысяч евро включает шесть автомобилей, каждый - с полным оборудованием для дезактивации. Украинские военные уже обучены обращению с этой техникой. Предоставленные средства не снижают боеспособность бундесвера, указали в Минобороны ФРГ.

С начала войны в ЕС из Украины въехали 8 млн человек

За пять месяцев войны в Евросоюз из Украины прибыли 8 млн человек, в том числе 7 млн украинских граждан, сообщили в Еврокомиссии. При этом 3,9 млн человек подали заявления на получение статуса беженца в странах ЕС, еще 23 600 - в государствах за пределами Евросоюза: Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии, Исландии. Около 4,3 млн украинцев за время войны вернулись из Европы на родину.

Эстония ограничила возможность граждан РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство

Правительство Эстонии утвердило постановление, которое ограничивает возможность граждан РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. Об этом сообщили в эстонском кабмине. Кроме того, граждане России и Беларуси смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при условии действия визы, выданной Эстонией. В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством - членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости также исключается.

Между тем в Еврокомиссии указали, что рассмотрение заявлений на краткосрочные шенгенские визы - прерогатива государств-членов сообщества, которые должны принимать решение по каждому документу "в индивидуальном порядке". Разъяснения опубликовала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Процедура проверки призвана выявить, может ли заявитель поставить под угрозу общественный порядок, нацбезопасность или международные связи государства - члена ЕС, пояснили в Комиссии. Действующие правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить предоставление виз, подчеркнули в Брюсселе. "Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей (граждан стран ЕС. - Ред.), журналистах и диссидентах", - уточнили в ЕК.

В Украине арестованы свыше 200 млн евро активов, контролировавшихся корпорациями из РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте находящихся в стране активов "Газпрома", "Роснефти", "Росатома", Ростеха", "РусАла", "Группы ГМС", "Татнефти" и ряда российских банков на 7,75 млрд гривен (206 млн евро). Речь идет о средствах 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями, указали в СБУ.

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