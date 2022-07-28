 155-й день войны России против Украины: главные события | Новости из Германии об Украине | DW | 28.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

155-й день войны России против Украины: главные события

Американский Сенат принял резолюцию с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма. Глава Европарламента выступила перед Радой по случаю Дня украинской государственности.

Мост близ Херсона

Мост близ Херсона (фото из архива)

На 155-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в четверг, 28 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Украинское контрнаступление практически отрезало захваченный Россией Херсон и сделало "крайне уязвимыми" российских военнослужащих на западном берегу Днепра. Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании. По всей вероятности, украинские силы создали укрепления южнее реки Ингулец и использовали новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить, по меньшей мере, три моста через Днепр, которые Россия использовала для поставок на контролируемые ей территории, следует из британских разведданных. "Антоновский мост близ Херсона длиной 1000 метров был поврежден на прошлой неделе. Украина вновь нанесла удар по нему 27 июля 2022 года и теперь он, по всей видимости, непригоден для переправы", - констатировало британское ведомство. В министерстве добавили, что потеря Херсона может серьезно подорвать попытки России "представить оккупацию как успешную".

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что российские силы в настоящее время, по всей видимости, способны вести только две значительные наступательные операции в Украине. Одна из них - продвижение в районе Северска в Донецкой области, вторая - наступление на Бахмут. Российские войска также укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях в связи с контрнаступлением вооруженных сил Украины, отметили в ISW.

ВС РФ обстреляли Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую, Харьковскую и Черниговскую области. По данным украинского оперативного командования "Север", часть ракет была запущена с территории Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram о "ракетном терроре".

Более 75 000 человек с российской стороны были убиты или ранены в войне, развязанной Кремлем против Украины, сообщил телеканал CNN. Он привел слова члена Палаты представителей Конгресса США, демократа от штата Мичиган Элиссы Слоткин, которая присутствовала 27 июля на брифинге в администрации президента США. Ранее в Центральном разведывательном управлении США заявили, что с российской стороны погибли 15 000 военных. Официальной обновленной информации от властей России о числе погибших и раненых нет. Последний раз Минобороны РФ оглашало данные о боевых потерях в марте.

Сенат США принял резолюцию с призывом признать Россию страной - спонсором терроризма

Сенат США принял резолюцию с призывом к Госдепартаменту признать Россию страной - спонсором терроризма. Соответствующий документ опубликован сайте Конгресса США. Поводом называют действия РФ в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин", говорится в документе. Как сообщила газета The New York Times, аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Как ожидается, ее поддержит спикер палаты Нэнси Пелоси. В американском списке стран-спонсоров терроризма значатся Куба, КНДР, Иран и Сирия.

Глава Европарламента выступила перед Верховной радой

Председатель Европарламента Роберта Метсола пообещала Киеву всеобъемлющую помощь после окончания войны. Метсола выступила по видеосвязи перед Верховной радой по случаю Дня украинской государственности. Предоставив Киеву статус кандидата на вступление в ЕС, Евросоюз продемонстрировал свою решительность сопровождать Украину в вопросе достижения полноправного членства, хотя "этот путь не будет легким", заявила глава Европарламента.

Киев посетил с визитом президент Литвы

В украинскую столицу прибыл с визитом президент Литвы Гитанас Науседа. У политика было запланировано выступление в Верховной раде. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и вручил ему орден Витаутаса Великого - высшую литовскую госнаграду. Литва передаст Украине 10 бронемашин и боеприпасы, заявил Науседа на совместной пресс-конференции с Зеленским. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы те из России, кто ответственен за преступления, были наказаны", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Продление запрета полетов на юг России и в аннексированный Крым

Росавиация до 5 августа продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя (на территории аннексированного РФ Крыма). Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день нападения России на Украину.

Германия предоставит Украине средства для устранения последствий ядерного заражения

Германия предоставит Украине из запасов бундесвера средства для устранения последствий заражения ядерными, химическим и биологическими отравляющими веществами. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Комплект техники HEP70 стоимостью 860 тысяч евро включает шесть автомобилей, каждый - с полным оборудованием для дезактивации. Украинские военные уже обучены обращению с этой техникой. Предоставленные средства не снижают боеспособность бундесвера, указали в  Минобороны ФРГ.

С начала войны в ЕС из Украины въехали 8 млн человек

За пять месяцев войны в Евросоюз из Украины прибыли 8 млн человек, в том числе 7 млн украинских граждан, сообщили в Еврокомиссии. При этом 3,9 млн человек подали заявления на получение статуса беженца в странах ЕС, еще 23 600 - в государствах за пределами Евросоюза: Швейцарии, Лихтенштейне, Норвегии, Исландии. Около 4,3 млн украинцев за время войны вернулись из Европы на родину.

Эстония ограничила возможность граждан РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство

Правительство Эстонии утвердило постановление, которое ограничивает возможность граждан РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. Об этом сообщили в эстонском кабмине. Кроме того, граждане России и Беларуси смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при условии действия визы, выданной Эстонией. В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством - членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости также исключается.

Между тем в Еврокомиссии указали, что рассмотрение заявлений на краткосрочные шенгенские визы - прерогатива государств-членов сообщества, которые должны принимать решение по каждому документу "в индивидуальном порядке". Разъяснения опубликовала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Процедура проверки призвана выявить, может ли заявитель поставить под угрозу общественный порядок, нацбезопасность или международные связи государства - члена ЕС, пояснили в Комиссии. Действующие правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить предоставление виз, подчеркнули в Брюсселе. "Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей (граждан стран ЕС. - Ред.), журналистах и диссидентах", - уточнили в ЕК.

В Украине арестованы свыше 200 млн евро активов, контролировавшихся корпорациями из РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте находящихся в стране активов "Газпрома", "Роснефти", "Росатома", Ростеха", "РусАла", "Группы ГМС", "Татнефти" и ряда российских банков на 7,75 млрд гривен (206 млн евро). Речь идет о средствах 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями, указали в СБУ.

Смотрите также:

  • Нила Зелинская держит куклу внучки - все, что смогла найти после возвращения в свой разрушенный бомбардировками дом на окраине Киева. 31 мая 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Военная техника армии РФ пересекает контрольно-пропускной пункт на границе с аннексированным Крымом

    Сто дней войны в Украине

    Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

  • Мужчина сидит рядом с разрушенным автомобилем и жилым зданием после ракетного удара и атак боевых вертолетов в городе Чугуев в Харьковской области

    Сто дней войны в Украине

    Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

  • Раненый военнослужащий украинской армии сидит на улице Киева 24 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

  • Задержания активистов в Санкт-Петербурге, протестовавших 24 февраля 2022 года против войны с Украиной.

    Сто дней войны в Украине

    Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

  • После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. На фото: пробки на автомобильной трассе, которая ведет из Киева в сторону запада Украины. 24 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

  • Прячущиеся в метро жители Киева во время первых бомбардировок города, 24 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

  • Добровольцы пришли к военкомату в Киеве в первые часы войны, 24 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

  • Украинские беженцы на переходе украино-польской границы 26 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

  • Разрушенная школа в Харькове, 28 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные удары по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

  • Молодой человек учится использовать бутылки с зажигательной смесью. Эта фотография сделана в Житомире 1 марта 2022 года.

    Сто дней войны в Украине

    Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

  • На фото: жительница Киева Наталья Севрюкова после ракетной атаки на ее дом. 25 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Многие мирные жители Украины долгое время не могли поверить, что война действительно пришла в их дома - со всеми военными ужасами: разрушениями, гибелью, насилием.

  • На фото: обстрелы и взрыв на Запорожской АЭС ночью 4 марта 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

  • На фото - первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 Мрия. Фото 4 апреля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

  • Горящая военная техника РФ в Харькове, 28 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

  • На фото: второй раунд переговоров в Беларуси между Украиной и Россией 3 марта 2022 года.

    Сто дней войны в Украине

    Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

  • Специальное заседание бундестага 27 февраля 2022 года, на котором с правительственным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц

    Сто дней войны в Украине

    Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

  • Длинный конвой российской военной техники по направлению к Киеву, снятый спутником 28 февраля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

  • Селфи Владимира Зеленского 25 февраля 2022 года у президентской администрации вместе с министром обороны Украины и другими членами украинского руководства.

    Сто дней войны в Украине

    Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

  • Разрушенная российская военная техника в Буче, 1 марта 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

  • Противотанковые ежи на улице Одессы, фото 24 марта 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Так война изменила Одессу: на улицах города появились противотанковые ежи. Город с начала войны готовится к попытке захвата и высадке десанта войск РФ.

  • Крейсер Москва у берегов Крыма в начале февраля 2022 года. Флагман Черноморского флота, участвовавший в военной операции РФ против Украины, затонул 14 апреля.

    Сто дней войны в Украине

    Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

  • Оставшиеся во время блокады Мариуполя жители идут по жилым кварталам города, сильно разрушенным в результате боевых действий. 1 апреля 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

  • Российские военные разбирают завалы драмтеатра в Мариуполе, 12 мая 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

  • Мужчина роет могилу лопатой во дворе дома на окраине Мариуполя, 29 марта 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

  • Раненный трехлетний ребенок по имени Дима из Мариуполя в больнице Запорожья, фото 29 марта 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

  • Вывоз силами армии РФ военнопленных ВСУ, державших оборону на Азовстали в Мариуполе, 16 мая 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

  • Двое жителей Мариуполя на кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине города Мариуполь, 22 мая 2022 года.

    Сто дней войны в Украине

    Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

  • Эксгумация

    Сто дней войны в Украине

    Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

  • На фото самоходная гаубица Гвоздика РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком. Фото 19 марта 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

  • На фото 27 февраля: военнослужащие ВСУ в Северодонецке, к которому вплотную приблизились российские военные.

    Сто дней войны в Украине

    К концу первых ста дней войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и вошла в последний неподконтрольный ей крупный город Луганской области, Северодонецк. Там идут ожесточенные бои. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

  • Жительница Лисичанска сидит рядом со своей квартирой в окружении сотрудников украинской полиции. Фото 2 июня 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    В боях за Северодонецк и находящийся рядом Лисичанск, по сообщениям с мест, стороны несут значительные потери. Мирные жители, которые остались в своих домах, испытывают большие лишения, как эта женщина на фотографии.

  • Велосипедист едет по дороге в регионе между Николаевом и Херсоном с флагом Украины, 15 мая 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    Пока армия РФ сосредоточила основные усилия на продвижении в районе Северодонецка, силы ВСУ провели ряд контрнаступательных действий на юге, в Херсонской области. В этих районах продолжаются протестные акции сторонников Украины.

  • Очередь на получение гуманитарной помощи в Мариуполе, 25 мая 2022 года

    Сто дней войны в Украине

    На оккупированных украинских территориях РФ вводит в оборот российские рубли, раздает паспорта РФ, налаживает вещание госТВ, а также привозит еду и гуманитарную помощь для выживших жителей, как видно по этой фотографии ТАСС из Мариуполя.

  • На фото: российский военнослужащий Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению

    Сто дней войны в Украине

    Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

  • Фото с акции в Берлине 27 февраля в знак протеста против войны РФ с Украиной, на которой собрались десятки тысяч человек.

    Сто дней войны в Украине

    С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:19

Логистический хаос вокруг украинской пшеницы

Аудио- и видеофайлы по теме

Как украинским военным помогают справиться с посттравматическим синдромом  

Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине: Путин зимой попытается сократить экспорт газа в Европу  

Реклама

Самые читаемые

Siemens ответил на обвинения "Газпрома" из-за турбин для "Северного потока"  

Хроника войны в Украине 28 июля  

Мэры с острова Рюген предложили задействовать "Северный поток - 2"  