 Глава Рады: Украина достойна получить статус кандидата на членство в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 08.06.2022

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Европа

Глава Рады: Украина достойна получить статус кандидата на членство в ЕС

Июньский саммит ЕС должен стать переломным моментом в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз, заявил Руслан Стефанчук в Европарламенте.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и председатель Европарламента Роберта Метсола

Руслан Стефанчук и Роберта Метсола в Парламенте ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил евродепутатов сделать все возможное, чтобы Украину в июне признали кандидатом на вступление в ЕС. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге в среду, 8 июня, передает корреспондент DW.

"Я не скрываю, что моя миссия, которую я сейчас совершаю, объезжая парламенты многих европейских стран и выступая тут, в Европарламенте, - убедить каждого из вас, что Украина достойна того, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз", - отметил Стефанчук.

Вопрос членства Украины в ЕС могут рассмотреть на саммите в июне

По его словам, в Киеве четко понимают, что это только статус кандидата. "Украинскому народу очень важно услышать этот мощный месседж от Европы. Месседж, состоящий в том, что то, что вы делаете, не напрасно… Если 24 июня мы не получим этот месседж, то этот месседж получит Путин, и он поймет, что теперь он может безнаказанно идти дальше. Я прошу вас: давайте сделаем все, чтобы 24 июня стало переломным днем и нашей общей большой победой", - заявил спикер Рады.

Эти слова евродепутаты встретили аплодисментами. Стефанчук говорил о саммите Евросоюза 23-24 июня, на котором могут рассмотреть вопрос предоставления Украине статуса кандидата. Кроме того, Стефанчук заверил: "Мы четко осознаем и гарантируем, что получив этот импульс и политический посыл, мы готовы работать дальше и готовы это делать быстро и качественно".

Председатель Верховной Рады поблагодарил Евросоюз за принятие шести пакетов санкций в отношении России. "Но если война идет, то, наверное, надо сделать еще что-то большее, чтобы война стала для Путина невозможной. Чтобы он остановился, потому что не за что воевать", - добавил он.

Председатель парламента ЕС: Место Украины - в европейской семье

Представляя Стефанчука, председатель Европарламента Роберта Метсола заявила: "Европарламент продолжит активно поддерживать вас". Эти ее слова евродепутаты также встретили аплодисментами. "Мы знаем, насколько важно дать самый четкий сигнал, что место Украины - в европейской семье, и сказать всем, что Украина - это Европа", - отметила она.

После выступления Стефанчука Метсола добавила: "Дорогой Руслан, как ты увидел из очень долгих оваций стоя, этот парламент поддерживает вас, мы поддерживаем Украину. И мы не прекратим этого, пока Украина не победит".

Руслан Стефанчук стал первым представителем украинского руководства, физически выступившем в Европарламенте после начала полномасштабной войны. В свою очередь, Роберта Метсола была первой из руководителей ЕС, кто посетил в начале апреля Киев.

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    Автор: Александра Елкина


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