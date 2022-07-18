145-й день войны России против Украины: главные события

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ЕС согласовал транш военной помощи Украине на 500 млн евро. В Винницу прибыли дипломаты 17 стран ЕС и Израиля. Канада отправила Германии турбину для "Северного потока". Россия назначила командующего войсками в Донбассе.
На 145-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, в субботу, 16 июля, российские войска не оставляли попыток захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.
Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Ночью более 60 снарядов выпущены из РСЗО по жилым кварталам и городской инфраструктуре Никополя. В Николаеве прогремело не менее десяти мощных взрывов. В Харькове, по словам главы ОВА Олега Синегубова, от артиллерийских ударов пострадала исключительно гражданская инфраструктура. Подверглись обстрелам также Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковской области. В области за сутки погибли два человека - в Калиново и в Печенегах.
Под городом Синельниково Днепропетровской области российские ракеты попали в зерновой элеватор, школьный двор и частный жилой дом. Из минометов были обстреляны несколько общин Сумской области, а также четыре удара нанесены по промзоне Краматорска, предположительно из РСЗО.
В Одесской области российские военные выпустили с истребителей Су-35 четыре ракеты воздушного базирования, сообщило оперативное командование "Юг". Две из них попали в объект военной инфраструктуры, еще одна - в нефункционирующий мост через Днестровский лиман. Еще одну ракету над Черным морем сбили украинские ПВО.
В Запорожской области в один из домов попал снаряд системы залпового огня "Смерч", сообщает МВД Украины. Ведомство подчеркивает, что использование такого вооружения по гражданскому населению считается военным преступлением.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские военные отбили атаки россиян на Донецком и Бахмутском направлениях, а также в районах восьми населенных пунктов, в том числе Каменки, Новомихайловки, Угледара и возле Углегорской ТЭС.
На подконтрольной территории Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки погибли двое мирных жителей - в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще десять человек получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
В Торецке Донецкой области в результате утреннего обстрела погибли шесть человек, сообщили в ГСЧС.
По утверждению Генштаба ВСУ, украинские военные в течение дня отбили несколько штурмов под Северском и Бахмутом Донецкой области, не дав российским войскам продвинуться в направлении этих городов. В вечерней сводке Генштаба также указывается, что противник продолжает артобстрел населенных пунктов Славянского района в попытках улучшить свое тактическое положение на направлении Изюм - Барвенково.
Российские силы продолжают "размеренный выход" из оперативной паузы, объявленной в начале июля, пишет в своей ежедневной сводке "Институт изучения войны" (ISW). Российские войска отдают приоритет наступлениям в районе Северска и Бахмута, сохраняя при этом оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южной оси, отмечают аналитики. Были проведены "ограниченные наземные атаки в Донецкой области", где российская армия создает условия для возобновления наступления на Славянск. ISW прогнозирует, что окончание оперативной паузы будет сопровождаться "неустойчивым и поэтапным" возобновлением наземных наступлений.
В Минобороны РФ сообщили, что российскими войсками в Донбассе руководит командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения группировки "Восток" отдал указание в приоритетном порядке ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины, из которых ведутся обстрелы Донбасса, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России начали выполнять боевые задачи на границе Глушковского района Курской области с Сумской областью Украины, заявил губернатор российского региона Роман Старовойт. Этим он объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной.
Украинские войска нанесли ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области. По данным украинских властей, целью был склад боеприпасов возле села Райское, а местные оккупационные власти сообщили, что "сработала система ПВО, но есть попадания" в районе ГЭС. Позднее российские СМИ рассказали, что во время удара ВСУ в городе находился первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По их сведениям, удар был нанесен после того, как Кириенко побывал на Каховской ГЭС и провел совещание с назначенным россиянами "руководством" Херсонской области, из участников мероприятия никто не пострадал.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал платить по 100 долларов за сведения, которые помогут обнаружить в регионе корректировщиков российского огня. По словам Кима, российские военные через Telegram-каналы подкупают местных жителей, чтобы те корректировали огонь врага по территории области.
Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется накануне отопительного сезона, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, Запорожская область и Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности. В этой связи жители будут вынуждены уезжать и искать убежище на западе Украины.
18 июля железнодорожная компания "Укрзализныця" организации эвакуационного рейса из Покровска во Львов.
Бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозирует развитие конфликта Украины и РФ по корейскому сценарию. По его оценке, война может закончиться через 4-6 месяцев созданием милитаризованной зоны.
Инспектор сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Майс (Alfons Mais) предостерег от неправильной оценки потенциала вооруженных сил РФ: "Это война на истощение, на ослабление, которая поставит вопрос о том, как долго Украина может выдержать. Я говорю не только о материальных ресурсах, но и о персонале. По его словам, первая фаза - нападение на Киев - "превратилась в катастрофу" для Москвы, и тем не менее не стоит недооценивать Россию.
По данным британской военной разведки, Россия возмещает потери личного состава, направляя в районы военных действий в Украине боевиков ЧВК Вагнера. Они "почти наверняка сыграли центральную роль в недавних боях, включая захват Попасной и Лисичанска", понеся тяжелые потери, пишет Минобороны Великобритании. При этом ЧВК снижает стандарты приема новых боевиков, нанимая осужденных и занесенных в черный список, а новички проходят очень ограниченную подготовку. "Вероятно, это повлияет на эффективность группировки", - указывает британское ведомство.
Проект Conflict Intelligence Team утверждает, что в некоторых российских частях приказали отправить на войну всех контрактников, в том числе отказавшихся воевать в Украине. "Отказников стали массово и без предупреждения насильно/обманом вывозить на границу, в том числе под конвоем военной полиции", - пишет CIT, призвавший всех, кто знает о массовой отправке контрактников в Украину, связаться с проектом.
Как пишет издание "Ротонда", Военкоматы в Санкт-Петербурге разослали в муниципалитеты брошюры с "расценками" для контрактников за уничтожение украинской техники и убийство военнослужащих. За сбитый самолет предлагается 300 тыс. руб., за вертолет - 200 тыс. танк - 100 тысяч. За убийство взвода солдат – 100 тыс. рублей, за отделение - 50 тыс., пишет "Ротонда", публикуя фото брошюры.
СБУ утверждает, что некоторые российские подразделения в ходе вторжения руководствовались устаревшими картами местности 1969 года - об этом свидетельствуют документы, изъятые во временно оккупированных районах под Харьковом. На картах российских военных, говорят в ведомстве, не обозначены Травянское и Муромское водохранилища и харьковский район Салтовка, которые появились позже. Устаревшими картами местности пользовались в частности в 138-й гвардейской мотострелковой бригаде.
На следующий день после отстранения Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о его увольнении. По словам депутата Ярослава Железняка, этот вопрос будет рассмотрен Радой на ближайшем пленарном заседании.
Зеленский объяснил, что отстранение Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой связано с большим количеством сотрудников СБУ, органов прокуратуры и других правоохранительных структур, обвиняемых в госизмене и коллаборационизме: день зарегистрировано 651 уголовное производство по этим обвинениям, свыше 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированных Россией территориях и работают "против нашего государства".
Врио главы СБУ назначен Василий Малюк, который был первым зампредом службы.
В Винницу приехали дипломаты 17 стран Евросоюза и Израиля, чтобы выразить соболезнования близким и семьям погибших в результате ракетного удара по центру города, нанесенного российскими войсками 14 июля, сообщил мэр города Сергей Моргунов.
Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, общий объем поставок украинской армии оружия и снаряжения из стран ЕС достиг 2,5 млрд евро.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не прекратит вводить санкции против России и поддерживать Украину, несмотря на использование Кремлем поставок газа в качестве оружия. Ни одна страна Евросоюза не поднимала вопрос об отмене санкций из-за энергетической ситуации, подчеркнул он.
Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила, что полностью уходит из России. В начале марта H&M Group приостановила продажи из-за вторжения в Украину. Решение об окончательном уходе объясняется "текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим". Магазины сети в России будут открыты временно для распродажи оставшихся товаров.
Компании-владельцы танкеров в Европе пытаются максимально нарастить перевозки российской нефти до вступления в силу в декабре энергетических санкций против Москвы, сообщает издание The Wall Street Journal. Европейские нефтепереработчики и судовладельцы опасаются занесения в черный список за бизнес с Россией. По данным газеты, владельцы греческих танкеров, на которых приходится почти треть мирового флота, в мае и июне перевезли около половины объемов российской нефти. За два месяца греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Черном и Балтийском морях по сравнению с 89 заходами за тот же период в прошлом году.
Канада уже отправила Siemens Energy отремонтированную турбину для компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией". По их данным, турбину, отправленную 17 июля, доставят в Германию самолетом, доставка агрегата должна занять до семи дней. Из ФРГ турбину на пароме и по суше через Хельсинки должны будут направить в Россию, как ожидается она прибудет туда 24 июля.
Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину. Он лично высказал недовольство канадскому премьеру Джастину Трюдо в ходе телефонного разговора. Украинский лидер отдельно акцентировал внимание на том, что граждане его страны никогда не примут решение Канады "по турбине для "Северного потока", которую решено передать Германии". "Фактически - в нарушение санкционного режима", - добавил Зеленский.
В канадских Оттаве и Монреале прошли акции протеста против передачи турбины для "Северного потока" ФРГ. В Монреале десятки митингующих 17 июля собрались на центральной площади. Они держали украинские флаги и транспаранты, на одном из которых можно было прочитать надпись "Деньги за российский газ убивают украинцев".
Крупнейший газовый поставщик в Германии Uniper подтвердил информацию Reuters о том, что "Газпром" объявил форс-мажор в связи с прошлыми и нынешними перебоями в поставках газа. Соответствующее письмо получено от "Газпром"-экспорт", сообщили в компании агентству финансовых новостей dpa-AFX. Однако Uniper не считает это объяснение обоснованным и официально отвергает его. "Газпром" уведомил, что не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, не зависящих от него.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обвинил Россию в использовании поставок продовольствия и энергоносителей в своих целях. "Москва не стесняется использовать поставки зерна и энергоносителей в качестве оружия", - заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Берлине, добавив, что этому следует "решительно противостоять".
Министр обороны Турции заявил, что план по "зерновому вопросу" согласован в общих чертах, и теперь необходима его конкретизация. Для этого представители России, Украины, Турции и ООН встретятся на этой неделе, сообщили в Анкаре.
В ЕС рассчитывают на достижение договоренности между Украиной и Россией о разблокировании экспорта зерна уже на этой неделе, заявил Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе: "Мы делаем все возможное, чтобы экспортировать зерно по линии солидарности через Черное море, через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на этой неделе на соглашение о разблокировании Одессы и других украинских портов".
Под уголовное преследование по статьям, связанным с антивоенными выступлениями, в России попали уже 200 человек. Такие данные приводит глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Больше всего дел расследуется по статье "о военных фейках" (207.3 УК) - против 70 человек. Вторая по популярности статья - вандализм (33 дела). Далее идут статьи о "минировании" по телефону и насилии по отношению к полицейским.
Бывшую сотрудницу "Первого канала" Марину Овсянникову, задержанную накануне вечером, отпустили, составив протокол по статье о "дискредитации ВС РФ" за выступление около Басманного суда во время ареста Ильи Яшина, сообщил адвокат Дмитрий Захватов. По словам защитника, Овсянникову отпустили из ОВД, заседание по ее делу состоится 21 июля.
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за повторный отказ удалить с YouTube информацию о войне в Украине. Компания признана виновной в "повторном нарушении порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию" (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). По мнению Роскомнадзора, Google "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о войне в Украине, а также "материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций" и "инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".
Хакеры группировки RaHDit идентифицировали граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам РФ. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников группировки.
Настроения российских частных компаний в отношении перспектив на ближайшие 12 месяцев в июне 2022 года резко испортились. Показатели - наихудшие за всю историю наблюдений с 2009 года, сообщило издание РБК, основываясь на результатах опроса Russia Business Outlook, глобального провайдера финансовой информации S&P Global. Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности потребителей.
Власти Швейцарии отказались принимать на лечение раненых украинцев, поскольку это противоречит законам о швейцарском нейтралитете, сообщает газета Tages Anzeiger. Власти нескольких кантонов страны были готовы принять граждан Украины на лечение по запросу НАТО, но федеральные власти запретили это делать. "Швейцария, как правило, предоставляет более качественную и более эффективную поддержку своим гуманитарным содействием и программами помощи на месте, а не когда пациентов принимают в Швейцарии. Кроме того, если бы были приняты военные пациенты, появились бы препятствия с точки зрения закона о нейтралитете. А различить военных и гражданских пациентов не представляется возможным", - заявили в МИД Швейцарии.
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