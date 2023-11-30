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12 морпехов в России подорвали себя гранатой

Виталий Кропман
30 ноября 2023 г.

Контрактники разожгли костер рядом с блоками боеприпасов. Граната скатилась в костер и взорвалась. Официально ни следственные органы, ни Минобороны РФ о взрыве на полигоне Кузьминский не сообщали.

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Российские солдаты на полигоне
Российские солдаты на полигонеФото: AP/dpa/picture alliance

На полигоне Кузьминский в Ростовской области при случайном взрыве гранаты от ручного противотанкового гранатомета погибли 12 морских пехотинцев. Все они были контрактниками из Владивостока. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил ростовский сайт 161.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на три независимых друг от друга источника в силовых структурах, армии и следственных органах.

По данным издания, инцидент произошел еще 3 ноября. В тот день, по информации источника,  около 20 человек из бригады морской пехоты во время обеденного перерыва разожгли костер рядом с блоками боеприпасов. Один из зарядов к гранатомету РПГ-7 скатился в костер и взорвался: восемь человек погибли на месте, еще восемь были ранены. Четверо из них позже умерли в больнице.

О произошедшем на следующий день сообщил изданию один из бойцов, находившихся на полигоне, но оперативно проверить его слова редакция не смогла. Подтвердить информацию в нескольких источниках удалось лишь к концу ноября.

Расследование ЧП занимается главное военное следственное управление СК РФ. Официально ни следственные органы, ни Минобороны о взрыве на полигоне Кузьминский не сообщали.

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