На экс-замдирeктора Росгвардии открыто дело о мошенничестве

В отношении бывшегo замeстителя дирeктора Росгвардии Сeргея Милейко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Как передала в четверг, 22 октября, со ссылкой на источники газета "Коммерсант", он задержан военными следователями Следственного комитета (СК) РФ.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что Милейко был фигурантом проверки со стороны главного управления собственной безопасности этой федеральной службы. "Летом 2019 года он был уволен", - цитирует Грибакина агентство ТАСС. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возможные махинации с недвижимостью

Как сообщила газета "Коммерсант", по данным следствия, жена Милейко - Галина в 2012 году по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в доме для военных в Дзержинском микрорайоне подмосковной Балашихи, где позже была открыта парикмахерская. По версии СК, помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала - Галину Пискунову, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его жене. При этом следствие оценивает реальную стоимость помещения в 21 млн рублей.

Хищения при закупках формы

Кроме того, Милейко проверяют на причастность к хищению бюджетных средств при закупках формы для нужд Росгвардии.

Бывший заместитель главы службы 21 октября был доставлен на допрос к следователю военного следственного управления СК РФ.

Сергей Милейко с 2014 по 2016 годы занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указом президента России в 2017 году был назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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