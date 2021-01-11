12 бойцов Нацгвардии США отстранены от службы на инаугурации

В результате проверки 12 бойцов Национальной гвардии США отстранены от несения службы во время инаугурации Джо Байдена. Причиной отстранения двоих военнослужащих стали "неподобающие комментарии или твиты", заявил во вторник, 19 января, командующий Нацгвардией США генерал Дэниел Хокансон. По информации телеканала Fox, они принадлежали к праворадикальным кругам или распространяли экстремистские взгляды в соцсетях.
В отношении 10 бойцов говорится, что они не прошли проверку ФБР. По словам Хокансона, они были отстранены по причинам, не связанным с обеспечением безопасности во время инаугурации. Остается неясным, будут ли к военнослужащим применены дисциплинарные взыскания.
В связи с нападением сторонников Дональда Трампа на Капитолий 6 января, инаугурация Джо Байдена будет проходить с усиленными мерами безопасности. Для обеспечения порядка в Вашингтон стянуто 25 тысяч бойцов Нацгвардии США.
Штурм Капитолия
Сторонники Дональда Трампа 6 января ворвались в Капитолий после его призывов прийти на митинг. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате беспорядков погибли пять человек.
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Автор: Павел Мыльников