 12 миллионов евро на ″самую красивую башню христианского мира″ (фото) | Кадр дня | DW | 19.10.2018

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Кадр за кадром

12 миллионов евро на "самую красивую башню христианского мира" (фото)

Жители баден-вюртембергского города Фрайбург-им-Брайсгау ждали этого события больше десяти лет.

Световое шоу по случаю окончания ремонта колокольни Фрайбургского кафедрального собора (Freiburger Münster)

Световое шоу по случаю окончания ремонта колокольни Фрайбургского кафедрального собора (Freiburger Münster)

19.10.2018, Фрайбург-им-Брайсгау • Швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (1818-1897), восхищенный ее величием и филигранностью, называл 116-метровую колокольню этого храма "самой красивой башней христианского мира". Фрайбургский собор был заложен в начале XIII века. Сейчас здесь наконец-то убрали строительные леса, завершив ремонт колокольни, который продолжался более десяти лет. Он обошелся в 12 миллионов евро.

Октябрьские кадры из Германии

  • Делегация Южной Кореи осматривает бывшую германо-германскую границу в Тюрингии

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Зеленая полоса"

    18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу". Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.

  • Рейн в районе Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Обмелевший Рейн

    18.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И продолжительных дождей пока не предвидится. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Закат над Императорским замком

    17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


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Где в Германии можно забраться на колокольни

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Как на ладони

    В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Ульмский собор

    Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.

  • Кельнский собор, Кельн

    Колокольни для туристов

    Кельнский собор

    Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.

  • Церковь Святого Михаила, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Гамбургский "Михель"

    В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.

  • Гамубург

    Колокольни для туристов

    Мемориала Святого Николая в Гамбурге

    Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.

  • Церковь Святого Петра, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Гамбурге

    Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.

  • Берлинский кафедральный собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Берлинский собор

    В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.

  • Французский собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Французский собор в Берлине

    На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.

  • Франкфуртский собор, Франкфурт-на-Майне

    Колокольни для туристов

    Франкфуртский собор

    По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.

  • Мюнхен

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Мюнхене

    Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!

  • Фрауэнкирхе, Дрезден

    Колокольни для туристов

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.

  • Любек

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Петра в Любеке

    В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.

  • Мариенкирхе, Штральзунд

    Колокольни для туристов

    Мариенкирхе в Штральзунде

    Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.

  • Бременский собор, Бремен

    Колокольни для туристов

    Бременский собор

    Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.

  • Шпайерский собор, Шпайер

    Колокольни для туристов

    Шпайерский собор

    Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.

  • Фрайбургский кафедральный собор, Фрайбург

    Колокольни для туристов

    Фрайбургский собор

    Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.

  • Магдебургский собор, Магдебург

    Колокольни для туристов

    Магдебургский собор

    Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).

  • Хильдесхайм

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Андрея в Хильдесхайме

    В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.

  • Гейдельберг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Духа в Гейдельберге

    Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.

  • Церковь Святого Фомы, Лейпциг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.

  • Эрфурт

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Эгидия в Эрфурте

    Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.

    Автор: Максим Нелюбин


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Кадр за кадром - Октябрь 2018  

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