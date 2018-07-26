 1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото) | Фоторепортажи о Германии | DW | 27.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фоторепортажи

1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото)

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.

  • Бамберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Бамберг

    Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия. На этой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.

  • Байройт

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Байройт

    Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО. Подробнее - по ссылке под галереей, а на этой фотографии - Оранжерея в парке Эрмитаж.

  • Фестивальный театр в Байройте

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Вагнеровский фестиваль

    Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим этим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.

  • Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Кобург

    Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, которой также принадлежит британский дом Виндзоров.

  • Фесте Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фесте Кобург

    Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная "Короной Франконии". Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся таких сооружений в Германии. Включена в популярный маршрут - "Дорогу замков". В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.

  • Штаффельберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Штаффельберг

    Недалеко от Кобурга находится "Гора франков" - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.

  • Базилика четырнадцати святых помощников

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фирценхайлиген

    С горы Штаффельберг можно разглядеть следующую достопримечательность Верхней Франконии - выдающийся памятник барокко, возведенный по проекту знаменитого архитектора Бальтазара Неймана. Перед нами - паломнический храм Фирценхайлиген, он же - Базилика четырнадцати святых помощников.

  • Тюхерсфельде

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская Швейцария

    Далее заглянем во Франконскую Швейцарию - популярный туристический и курортный регион. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году. Общая протяженность маршрутов для пешего туризма превышает здесь 4500 километров. На фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.

  • Керамические пивные кружки

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконское пиво

    После похода или осмотра достопримечательностей жажду особенно приятно утолить прохладным пивом. По плотности пивоварен Верхняя Франкония занимает первое место в Германии. На двухстах пивоварнях производят в общей сложности около тысячи разных сортов пива.

  • Жареная франконская колбаска

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская кухня

    В целом вся Франкония, не только Верхняя, считается очень хлебосольным регионом. Добротная местная кухня славится своими колбасками, свиными рульками и разными видами жаркого, а для вегетарианцев в меню всегда найдутся традиционные клецки с соусом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


  • Бамберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Бамберг

    Знакомство с баварским регионом Верхняя Франкония начнем в Бамберге - своего рода музее Средних веков под открытым небом. В 1993 году здешние исторические памятники были внесены в список Всемирного наследия. На этой фотографии - Старая ратуша, считающаяся одной из самых красивых в Германии.

  • Байройт

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Байройт

    Не меньшей известностью пользуется верхнефранконский Байройт. Сразу по нескольким причинам. Одна из них - памятники барокко. Среди них - Маркграфский оперный театр, в 2012 году также получивший статус объекта ЮНЕСКО. Подробнее - по ссылке под галереей, а на этой фотографии - Оранжерея в парке Эрмитаж.

  • Фестивальный театр в Байройте

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Вагнеровский фестиваль

    Однако всемирную известность Байройт получил намного раньше - благодаря летнему театральному фестивалю Рихарда Вагнера, основанному самим этим композитором. Первый состоялся в 1876 году в специально возведенном для показа вагнеровских опер театре - Фестшпильхаусе.

  • Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Кобург

    Далее на нашем пути еще один большой город Верхней Франконии - Кобург. Эта фотография сделана на Рыночной площади, известной своими старыми репрезентативными зданиями. Долгое время в этом городе находилась резиденция герцогов Саксен-Кобург-Готских - той самой династии, которой также принадлежит британский дом Виндзоров.

  • Фесте Кобург

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фесте Кобург

    Над городом возвышается крепость X века - Фесте Кобург, прозванная "Короной Франконии". Она является одним из самых больших и хорошо сохранившихся таких сооружений в Германии. Включена в популярный маршрут - "Дорогу замков". В музее выставлены произведения искусства и сокровища кобургских правителей.

  • Штаффельберг

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Штаффельберг

    Недалеко от Кобурга находится "Гора франков" - Штаффельберг. Отличительная черта этой горы - приметный скалистый выступ. Место идеально подходит для занятий скалолазанием. Однако подняться сюда можно и более простым способом - пешком со стороны города Бад-Штаффельштайн.

  • Базилика четырнадцати святых помощников

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Фирценхайлиген

    С горы Штаффельберг можно разглядеть следующую достопримечательность Верхней Франконии - выдающийся памятник барокко, возведенный по проекту знаменитого архитектора Бальтазара Неймана. Перед нами - паломнический храм Фирценхайлиген, он же - Базилика четырнадцати святых помощников.

  • Тюхерсфельде

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская Швейцария

    Далее заглянем во Франконскую Швейцарию - популярный туристический и курортный регион. В литературе это название было впервые использовано в 1807 году. Общая протяженность маршрутов для пешего туризма превышает здесь 4500 километров. На фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.

  • Керамические пивные кружки

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконское пиво

    После похода или осмотра достопримечательностей жажду особенно приятно утолить прохладным пивом. По плотности пивоварен Верхняя Франкония занимает первое место в Германии. На двухстах пивоварнях производят в общей сложности около тысячи разных сортов пива.

  • Жареная франконская колбаска

    Достопримечательности Верхней Франконии

    Франконская кухня

    В целом вся Франкония, не только Верхняя, считается очень хлебосольным регионом. Добротная местная кухня славится своими колбасками, свиными рульками и разными видами жаркого, а для вегетарианцев в меню всегда найдутся традиционные клецки с соусом.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Смотрите также:
Туристический маршрут по немецким замкам 

  • Бад-Вимпфен

    Немецкая дорога замков

    Резиденции, замки, дворцы

    Дорога замков (Burgenstraße) - туристический маршрут, большая часть которого проходит в Германии по Баден-Вюртембергу и Баварии, а также имеющий продолжение в Чехии. Создание маршрута было начато в 1954 году. Сейчас на нем насчитывается около семидесяти достопримечательностей разных эпох: крепостей, замков, дворцов, живописных развалин и прочих архитектурно-исторических памятников.

  • Мангеймский дворец (Mannheimer Schloss)

    Немецкая дорога замков

    Мангеймский дворец

    Отправная точка маршрута - Мангеймский дворец. Эта барочная резиденция была построена на берегу Рейна для правителей Курпфальца в 1720-1760 годах и относится к крупнейшим дворцам Европы, возведенным в XVIII веке.

  • Шветцингенский дворец (Schloss Schwetzingen)

    Немецкая дорога замков

    Шветцингенский дворец

    Следующей остановкой на маршруте является Шветцингенский дворец - еще одна барочная резиденция правителей Курпфальца. Был возведен на месте средневековой крепости в начале XVIII века. Дворец и парк предложены Германией на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гейдельбергский замок (Schloss Heidelberg)

    Немецкая дорога замков

    Гейдельбергский замок

    Строительство Гейдельбергского замка, начатое в XII веке, продолжалось почти 300 лет. Этим объясняется сочетание готической и ренессансной архитектуры. Дворец Гейдельбергского замка был разрушен во время войны за Пфальцское наследство в 1688-1697 годах, затем был восстановлен, но позже сгорел.

  • Замок Цвингенберг (Zwingenberg)

    Немецкая дорога замков

    Цвингенберг

    Замок Цвингенберг был возведен на берегу реки Неккар в XIII столетии. Сейчас каждое лето в августе здесь проводится оперный фестиваль под открытым небом. Обязательной частью программы является романтическая опера Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок". Считается, что на создание этого произведения композитора вдохновили именно здешние места.

  • Темпельхаус (Tempelhaus)

    Немецкая дорога замков

    Темпельхаус

    Такой необычный замок, принадлежавший Мальтийскому ордену, расположен недалеко в баден-вюртембергском городе Мосбах. В XII веке здесь находилась укрепленная жилая башня, которую затем приобрел Мальтийский орден, чтобы создать госпиталь, для чего сооружение расширили и дополнили часовней.

  • Хорнберг (Hornberg)

    Немецкая дорога замков

    Хорнберг

    Это древнее укрепление, состоящее из двух замков, расположено на берегу Неккара - примерно в 45 километрах от Гейдельберга. Первое упоминание Хорнберга датировано XII веком. Винодельческое хозяйство, принадлежащее замку, относится к числу самых старых действующих винодельческих хозяйств в мире. История здешних виноградников насчитывает 1500 лет.

  • Нойенштайн (Neuenstein)

    Немецкая дорога замков

    Нойенштайн

    Свой нынешний облик замок Нойенштайн получил в ренессансную эпоху. Был заложен в Средние века в качестве замка на воде. Сейчас в нем располагаются музей и архив немецкого знатного рода Гогенлоэ.

  • Комбург(Comburg)

    Немецкая дорога замков

    Комбург

    Этот бывший монастырь католического ордена Святого Бенедикта впервые упоминается в 1037 году. Романская базилика была освящена в 1088 году. Особыми достопримечательностями Комбурга являются роскошная алтарная плита и роскошная круглая люстра - одна из трех таких люстр в Германии. Другие находятся в Ахене и Хильдесхайме.

  • Абенберг (Abenberg)

    Немецкая дорога замков

    Абенберг

    Графы Абенберга построили свой первый деревянный замок в середине XI века. Уже через сто лет они возвели это каменное укрепление - одно из самых импозантных таких сооружений в Баварии. Графы покровительствовали средневековым поэтам - Тангейзерам, что нашло отражение в их произведениях XIII века.

  • Лангенбург (Schloss Langenburg)

    Немецкая дорога замков

    Лангенбург

    Замок Лангенбург возведен на высоком скалистом выступе. Впервые упоминается в 1226 году. С XIII века находится во владении рода Гогенлоэ. Часть замка отдана под музей. У посетителей также есть возможность зайти в часовню и совершить прогулку по барочному парку.

  • Гёсвайнштайн (Gößweinstein)

    Немецкая дорога замков

    Гёсвайнштайн

    Этот баварский замок впервые упоминается в 1076 году. Долгое время находился в собственности князей-епископов Бамберга. В конце XIX века был обновлен в неоготическом стиле. Как предполагается, Гёсвайнштайн был использован Рихардом Вагнером в качестве прототипа замка Святого Грааля в опере "Парсифаль".

  • Рабенштайн (Burg Rabenstein)

    Немецкая дорога замков

    Рабенштайн

    Замок Рабенштайн расположен к северу от Нюрнберга над долиной Айльсбахталь. Был заложен в середине XII века для контроля дороги. Долгое время считался неприступным. Архитектурной изюминкой является рыцарский зал. С 1956 года замок используется в качестве молодежной гостиницы.

  • Альтенбург (Altenburg)

    Немецкая дорога замков

    Альтенбург

    Замок Альтенбург - еще одно укрепление на этом туристическом маршруте, принадлежавшее князьям-епископам Бамберга. Известен тем, что в 1808-1813 годах здесь регулярно гостил и работал немецкий писатель-романтик Э. Т. А. Гофман - автор "Щелкунчика и Мышиного короля", "Крошки Цахеса, по прозванию Циннобер", "Житейских воззрений кота Мурра" и многих других широко известных произведений.

  • Хельдбург (Heldburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Хельдбург

    Этот средневековый высотный замок, находящийся около тюрингского города Бад-Кольберг-Хельдбург, был перестроен в качестве ренессансной резиденции в XVI веке. Фесте Хельдбург - единственная достопримечательность Тюрингии на этом туристическом маршруте. В 2016 году здесь был открыт Немецкий музей замков.

  • Фесте Кобург (Veste Coburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Кобург

    Фесте Кобург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся и впечатляющих крепостей в Германии. В крепости находятся коллекция художественных произведений с картинами Кранаха Старшего, Дюрера, Рембрандта, а также эстампы, изделия из стекла, нумизматическая коллекция, доспехи и оружие. В 1530 году в замке жил Мартин Лютер.

  • Плассенбург (Plassenburg)

    Немецкая дорога замков

    Плассенбург

    Крепость Плассенбург возвышается на горе над городом Кульмбах. Свой нынешний облик приобрела в эпоху Ренессанса. Считается одной из самых живописных крепостей Германии. Впервые упоминается в 1135 году. В крепости расположено несколько музеев. Во внутреннем дворе проводятся концерты и другие представления.

  • Байройт (Bayreuth)

    Немецкая дорога замков

    Байройт

    Один из последних пунктов Дороги замков на территории Германии является Байройт. На карту маршрута нанесены три достопримечательности этого города - Новый и Старый дворцы, а также отображенный на этой фотографии Эрмитаж, являющийся памятником эпохи рококо.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

30 миллионов евро на барокко

В Баварии завершена реставрация Маркграфского оперного театра в Байройте, построенного в эпоху барокко и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Всемирное наследие: Бамберг

Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.  

Бамберг - город на семи холмах

Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Бамберг - "франконский Рим"

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".  

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.  

Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.  

6 секретов фестиваля в Байройте

Открылся Байройтский фестиваль, посвященный музыке Вагнера. Туда почти невозможно попасть. DW открывает секреты его уникальности и элитарности.  

100 лет Виндзорам

До 17 июля 1917 года правящая в Великобритании династия была Саксен-Кобург-Готской. Но затем отреклась от немецких корней. Сегодня Виндзоры – любимые монархи немцев.  

Туристические маршруты по Германии: Романтическая дорога

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Рейтинг баварских достопримечательностей

Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II.  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?  

Достопримечательности Верхней Франконии

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток. (27.07.2018)  

Немецкая дорога замков  

Также по теме

Rosengarten der Neuen Residenz, Altstadt von Bamberg

Старый придворный штат и Новая резиденции в Бамберге 27.06.2018

Наполеон объявил здесь войну Пруссии. После свержения с престола в этом дворце жил бывший король Греции, а постороили эту резиденцию для себя бамбергские епископы.

BG Kloster Michelsberg Bamberg

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок? 15.06.2018

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.

Bamberg Dom

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи 08.06.2018

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера