1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото)

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.
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Туристический маршрут по немецким замкам
В Баварии завершена реставрация Маркграфского оперного театра в Байройте, построенного в эпоху барокко и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.
Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".
Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.
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