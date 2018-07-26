1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото)

Немецкая дорога замков

Резиденции, замки, дворцы

Дорога замков (Burgenstraße) - туристический маршрут, большая часть которого проходит в Германии по Баден-Вюртембергу и Баварии, а также имеющий продолжение в Чехии. Создание маршрута было начато в 1954 году. Сейчас на нем насчитывается около семидесяти достопримечательностей разных эпох: крепостей, замков, дворцов, живописных развалин и прочих архитектурно-исторических памятников.