100 дней у власти: коалиционное правительство Молдавии подводит итоги

Кишинев подводит первые итоги правления коалиции пророссийских социалистов и проевропейских правых партий. Что удалось сделать новой власти, в успех которой мало кто верил?
Стремление установить равновесие в отношениях между Западом и Россией, отсутствие четкой программы в вопросах приднестровского урегулирования и нерешительность в борьбе с коррупцией. Так оценивают местные эксперты первые 100 дней работы нового коалиционного правительства в Молдавии. Оно появилось в результате консенсуса между пророссийскими социалистами и правыми проевропейскими партиями PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" - партия "Действие и солидарность") и DA (Demnitate si adaver - "Достоинство и правда", объединившимися в блок ACUM.
8 июня эти политические силы неожиданно для избирателей подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении его в конституционное русло. Коалицию единодушно поддержали внешние партнеры - ЕС, США и Россия (собственно, с их помощью она и была создана). Много надежд возлагали на новое правительство жители страны. 15 сентября подводятся итоги первой "стометровки".
Новые власти Молдавии - между Брюсселем и Москвой
Если смотреть объективно, то коалиционные власти пока что, как и обещали, не вспоминают о своих геополитических и идеологических разногласиях. И это первый шаг к консолидации общества и к ведению взвешенной внешней политики. Так считает экс-представитель Молдавии в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре.
В конце июля премьер-министр и лидер партии PAS Майя Санду и спикер парламента, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаная совершили совместный рабочий визит в Брюссель. 4 сентября в столице Бельгии побывал неформальный лидер социалистов, президент страны Игорь Додон. На встрече с председателем Европарламента Давидом Сассоли он пообещал, что молдавское руководство продолжит внедрение положений, обозначенных в соглашении об ассоциации с ЕС, и выполнение структурных реформ.
По мнению Алексея Тулбуре, "конечно, сегодня нельзя говорить о балансе молдавских властей в отношениях с ЕС и Россией, крен в сторону Запада есть, но чувствуется и желание сотрудничать с Москвой". И в этом направлении делаются конкретные шаги, считает он. Это отсутствие антироссийской риторики в заявлениях официальных лиц, снятие запрета на въезд в страну российских журналистов, встреча молдавского министра иностранных дел с российским коллегой, перечисляет эксперт.
Первый рабочий визит нового главы молдавского МИДа Нику Попеску в Москву состоялся 11 сентября. Выступая на совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции, Попеску заявил, что его поездка стала "началом совместной работы по нормализации отношений между Молдавией и Россией". С точки зрения российского министра иностранных дел, "последние внутриполитические процессы в Республике Молдова открывают возможности для активизации двусторонних отношений".
В вопросе Приднестровья у Кишинева нет четкой программы
В отношениях с Россией камнем преткновения для официального Кишинева по-прежнему остаются вопросы приднестровского урегулирования. Побывавший в Молдавии в конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил помощь в утилизации боеприпасов бывшей 14-й армии на складах в селе Колбасна. Стоимость проекта около 3 млн. долларов. Однако сворачивание миротворческой миссии, на чем много лет настаивает Кишинев, в российской повестке дня не значится. "В нашем подходе к урегулированию никаких изменений нет", - заявил Нику Попеску на пресс-конференции в Москве.
Политический аналитик Игорь Боцан считает, что на самом деле у нынешнего молдавского правительства нет четкого видения и программы для решения приднестровской проблемы. "Похоже, она вообще не числится среди приоритетов альянса", - поделился эксперт своим мнением с DW. Он напомнил, что еще в 2005 году молдавский парламент принял закон о специальном статусе Приднестровского региона. Тирасполь этот документ не признает. За другой статус региона депутаты не будут голосовать: Кишинев против федерализации страны, утверждает Игорь Боцан.
Процесс деолигархизации в Молдавии тормозит
В июне ключевым моментом практически всенародной поддержки новой коалиции была решимость входящих в нее партий бороться с коррупцией и олигархией. Об этом говорится и в подписанном политформировании соглашении о создании коалиции. Действительно, 14 июня из страны бежал бывший лидер правящей в 2010-2019 годах Демпартии, олигарх Влад Плахотнюк, которого обвиняли в узурпации власти и контроле над госинститутами.
В этот же день бежал российский бизнесмен, депутат парламента Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, который стал основным фигурантом дела о хищении из молдавских банков и выводе в офшоры миллиарда долларов. Следом уехали за границу еще несколько представителей политических кругов, причастных, как считается, к коррупции и злоупотреблениям прошлой власти. Пока никто из них не понес наказания.
Политический аналитик Виктор Чобану считает, что "деолигархизацию нужно проводить не так. Власть не предпринимает никаких решительных мер, хотя принятая парламентом 8 июня декларация о захваченном характере государства дает ей карты в руки". В Молдавии по-прежнему тормозит реформа юстиции, уверен эксперт.
"Ее нужно было начинать с зачистки Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуратуры. Ничего этого не было сделано. Вероятно, если трудности в принятии решений внутри самой коалиции", - предполагает политический аналитик в интервью DW. С его точки зрения, "отрезвление наступит после местных выборов, когда политики поймут, что люди уже ждут не обещаний, а справедливых действий". Всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии 20 октября.
Между тем социалисты предлагают своим коллегам по альянсу подписать новое политическое соглашение. В документе, пишет на своей странице в соцсетях председатель парламентской фракции ПСРМ Влад Батрынча, "будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления государством". Эксперт Ассоциации внешней политики Наталья Стеркул связывает этот призыв с предстоящими выборами, потому что входящие в коалицию партии не столько союзники, сколько политические конкуренты. С ее точки зрения, "хотя мало кто верит в долгосрочное сотрудничество ПСРМ и ACUM, коалиция может просуществовать дольше, чем кажется".
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