100 дней с коронавирусом: как Германия справляется с пандемией

Нужно просто сравнить сухие цифры, чтобы сделать определенные выводы. В Германии за 100 дней с начала пандемии на 100 тысяч населения были зафиксированы в среднем 8 смертельных случаев от атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS- CoV-2. В США этот показатель равен 20, в Великобритании - 43, в Испании - 54.

Защита населения от коронавируса в ФРГ по сегодняшний день осуществляется очень хорошо, подводит промежуточный итог глава Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler). Этот институт является своего рода медицинским ведомством, которое подчинено Федеральному министерству здравоохранения Германии.

Берлин своевременно принял меры против коронавируса

В сравнении с другими странами ФРГ относительно рано, а не тогда, когда было уже много инфицированных, отреагировала на распространение SARS- CoV-2, указывает Лотар Вилер. И эти меры были особенно эффективны. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), которую СМИ, а также ее однопартийцы из Христианско-демократического союза (ХДС), до кризиса, вызванного коронавирусом, все чаще называли "хромой уткой", восприняла угрозу пандемии всерьез.

Ангела Меркель на пресс-конференции о ситуации с коронавирусом, 30 апреля

Меркель в срочном порядке обратилась к гражданам страны с телевизионным обращением, проводила пресс-конференции, похожие на "горячую линию", и объясняла как человек, имеющий высшее образование в области естественных наук, подробно, со всеми графиками и цифрами, что для каждого означает пандемия.

В то время, как лидеры других государств, например бразильский президент Жаир Болсонару, пытались представить COVID-19 в виде обычного гриппа, канцлер Германии целенаправленно, шаг за шагом вела страну к локдауну, координируя не всегда легкие переговоры немецких политиков на федеральном уровне, на уровне земель и коммун.

За границей Меркель и избранный ею курс вызвал похвалу. Параллельно федеральное правительство предоставило миллиардную помощь, и не только малому и среднему бизнесу. Деньги на это выделили сразу. В отличие от Испании или Италии, Германии за последние годы удалось накопить финансовые ресурсы. Федеральное министерство труда имело подушку безопасности в размере 28 миллиардов евро. Она помогла, как и во время других кризисов, в частности, финансировать так называемый механизм сокращенного рабочего времени Kurzarbeit, запущенный, чтобы не допустить повышения уровня безработицы.

Как во время пандемии функционирует система здравоохранения ФРГ?

Параллельно вся система здравоохранения страны была приведена в готовность для того, чтобы принимать растущее число пациентов. Хотя Германия, в сравнении с другими странами, и без того имела достаточное количество койко-мест для пациентов в палатах интенсивной терапии, их было создано еще больше. Клиники получали компенсации, если им удавалось подготовить резервные больничные места для пациентов COVID-19, отложив другие, не срочные, операции. Был создан федеральный регистр. Из каждодневных сводок, публикуемых Институтом Роберта Коха, можно было узнать, сколько койко-мест в палатах интенсивной терапии занято, а сколько - свободно.

Лотар Вилер (слева) и Йенс Шпан (справа), 17 апреля

Довольно быстро появились возможности для проведения тестирования пациентов с подозрениями на СОVID-19. При этом децентрализованная структура системы здравоохранения Германии продемонстрировала свои преимущества. На федеральном уровне вырабатывались общие правила, на местном - осуществлялось планирование, и была обеспечена финансовая свобода.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что испытывает облегчение от того, что весь груз ответственности за принимаемые решения лег не на одни плечи, а был распределен также между министрами здравоохранения федеральных земель и 400 медицинскими ведомствами в коммунах. Это - преимущество федерального государства.

Почему в Германии не было жестких ограничений?

Исследователь общественного мнения, автор книг и советник федерального правительства Штефан Грюневальд (Stephan Grünewald) считает, что Германия, по сравнению с другими странами, хорошо справляется с нынешним кризисом. Одна из его книг посвящена качествам и чертам характера, свойственным немцам. В числе последних оказалась и та, что во времена пандемии особенно важна: "Типично немецким качеством является высокая дисциплинированность", - констатирует Грюневальд. Жители Германии очень быстро показали личную готовность изменить привычный жизненный уклад. Похожим образом повели себя и политики, "структурированно решая поставленные задачи".

Штефан Грюневальд

Но это лишь одна сторона медали. Немцы, с одной стороны, живут в стране бюрократии, где все регламентировано. С другой - они больше всех любят путешествовать. "Мы можем вынести сами себя, если у нас остается возможность бегства с помощью путешествий. Во время пандемии это превратилось в короткие прогулки или походы в магазин", - объясняет Грюневальд. Такая смена обстановки это очень важна для немцев, чтобы оставаться дисциплинированными.

В Испании, России, Италии людям почти не разрешалось выходить на улицу во время пандемии. Германия не пошла таким путем жестких ограничений, но ввела строгие правила гигиены: с соблюдением дистанции, ограничением контактов, а впоследствии и ношением масок - чтобы предоставить людям возможность выходить из дома, временно отвлекаясь от непривычной реальности.

Результаты соцопросов показали, что абсолютное большинство населения ФРГ соблюдало все эти меры. И эта картина в первые недели почти не менялась. Очевидной стала и растущая поддержка входящих в правящую коалицию христианских демократов. Почти 40 процентов населения сейчас поддерживают ХДС - партию Меркель и Шпана. Такого результата у немецких консерваторов не было на протяжении нескольких лет.

Но в последнее время настроения меняются. Оппозиционные партии критикуют меры правительства и подогревают общественные дебаты аргументами о том, что локдаун был слишком строгим и нанес вред экономике страны. Некоторые федеральные земли решили самостоятельно ослабить введенные ранее ограничения. Эксперты из Института Роберта Коха это поддерживают. "Ведь политики на местах лучше знают, какие меры принимать, чтобы число инфицированных вновь не начало расти", - соглашается Лотар Вилер.

Новый опыт для жителей Германии

"После того, как в начале кризиса немцы проявили сплоченность, сейчас можно наблюдать растущую поляризацию общества", - продолжает Грюневальд. Возглавляемый им Институт Райнгольда (Rheingold-Institut) проводит исследование, посвященное победителям и проигравшим в ходе нынешнего кризиса.

Кто-то справился с ситуацией очень хорошо, а кто-то говорит, что чувствует себя так, словно прошел сквозь чистилище. Соперничество, зависть, вопросы справедливости сейчас оказались очень чувствительными. В некоторых городах Германии, например в Берлине, проходят уличные протесты не только эзотериков, сторонников теорий заговора, представляющих как левый, так и правый лагерь, но и политических экстремистов.

Но все же, в общем и целом, в последние недели Германия предстала дисциплинированной страной, чьи граждане очень изобретательно отреагировали на радикальные изменения в их жизни. Соседи, которые раньше видели друг друга крайне редко и на бегу, сейчас ведут в коридорах и на лестничных клетках беседы друг с другом как давние знакомые. Появилось много добровольных гражданских инициатив, направленных на помощь больным и пожилым людям.

Рестораны предлагают еду и напитки на вынос - от шницелей до коктейлей. А вещи, которые многим казались банальными, - прогулки, работа в саду и огороде, настольные игры - сейчас на пике популярности, говорит глава Института Райнгольда. И этот новый опыт, который люди обрели во время пандемии, - обходиться малым - пригодится им и после того, как кризис закончится, уверен Штефан Грюневальд.

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