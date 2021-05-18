10 факторов, которые убивают мотивацию на работе

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. Эти 10 факторов лишат мотивации даже самого целеустремленного.
Вы подали заявление на вакансию мечты, хорошо проявили себя на собеседовании, а компания предпочла другого кандидата. Не отчаивайтесь, еще не все потеряно!
ИТ-бизнес - только для мужчин? Ситуация меняется! Сразу несколько инициатив добиваются увеличения доли женщин в ИТ-сфере.
У вас высокая зарплата, приятные коллеги, хороший начальник. А вы вдруг захотели поменять работу. Ничего удивительного: эволюция карьеры - это не только подъемы, но и спады.
На работе мы проводим в среднем треть дня. Стремление сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что допускает немецкое трудовое право?