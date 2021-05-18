 10 факторов, которые убивают мотивацию на работе | Учеба и работа в Германии | DW | 18.05.2021

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Учеба и карьера

10 факторов, которые убивают мотивацию на работе

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. Эти 10 факторов лишат мотивации даже самого целеустремленного.

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Отсутствие внимания

    Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Потеря времени

    Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Недостаток общения

    Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, - но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными. Пандемия только усугубила эту проблему.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Решения

    У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы... Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Пессимизм

    Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Шеф-холерик

    Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, - все это совсем не воодушевляет команду.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Стресс

    Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Неуверенность в завтрашнем дне

    Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Кумовство

    Вас давно уже должны были повысить, а обошел коллега - друг шефа? Бонусы достаются приближенным сотрудникам, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука руку моет, мотивация сотрудников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Зарплата

    Хотя многие опросы показывают, что для сотрудников немецких компаний денежный фактор далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все-таки не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе.

    Автор: Марина Борисова


  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Отсутствие внимания

    Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Потеря времени

    Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Недостаток общения

    Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, - но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными. Пандемия только усугубила эту проблему.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Решения

    У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы... Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Пессимизм

    Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Шеф-холерик

    Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, - все это совсем не воодушевляет команду.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Стресс

    Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Неуверенность в завтрашнем дне

    Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Кумовство

    Вас давно уже должны были повысить, а обошел коллега - друг шефа? Бонусы достаются приближенным сотрудникам, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука руку моет, мотивация сотрудников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Зарплата

    Хотя многие опросы показывают, что для сотрудников немецких компаний денежный фактор далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все-таки не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе.

    Автор: Марина Борисова


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Что убивает мотивацию на работе

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. В исследовании National Business Research Institute есть 10 факторов, которые лишат мотивации даже самого целеустремленного.  

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