10 факторов, которые убивают мотивацию на работе

Что бьет по мотивации

Неуверенность в завтрашнем дне

Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.