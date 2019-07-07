 Что делать, если вам отказали в трудоустройстве: советы немецкого эксперта | Карьера | DW | 17.03.2021

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Карьера

Что делать, если вам отказали в трудоустройстве: советы немецкого эксперта

Вы подали заявление на вакансию мечты, хорошо проявили себя на собеседовании, а компания предпочла другого кандидата. Не отчаивайтесь, еще не все потеряно!

Девушка на собеседовании у работодателя

Вы мечтали об этой работе, приложили столько усилий для составления резюме: у вас и прекрасное профильное образование, и карьерный опыт, и необходимые навыки и умения. И, тем не менее, работодатель присылает вам письмо с отказом - причем даже без указания причин. Ни в коем случае не отчаивайтесь и не опускайте рукиВместо этого обратитесь в отказавшую вам в работе компанию еще раз. Вы считаете, что это неудобно? Вовсе нет! В беседе с DW консультант в сфере менеджмента и карьерного роста Кристиан Рихтер (Christian Richter) из Дюссельдорфа подсказывает, как можно получить второй шанс. 

Выяснить причины отказа 

Вместо того, чтобы мучиться, ломать голову и строить предположения, не бойтесь напрямую спросить компанию о причине, по которой отклонена ваша кандидатура, советует Кристиан Рихтер. 

Папка с сопроводительными документами к резюме

С одной стороны, очень часто фирмы, не желая идти на юридический риск и стараясь не навлечь на себя обвинения в дискриминации откликнувшихся на вакансию кандидатоввесьма осторожны с озвучиванием аргументов в пользу своего отрицательного решения. И, поскольку закон запрещает дискриминацию при трудоустройстве, вы вряд ли услышите, что работодателя не устраивает ваш возраст или пол. 

Однако если речь идет о работе вашей мечты, то вам однозначно стоит попробовать выяснить, почему вам дали "от ворот поворот"Вполне возможно, удача вам улыбнется - и менеджер по персоналу не только положительно отреагирует на ваш шаг, но и высоко оценит вашу заинтересованность и мотивацию. И не исключено, что ваше резюме будет пересмотрено. Проявление искреннего интереса к работодателю сыграет в вашу пользу. Ну, а если вам назовут истинные причины отказа, это тоже совсем не плохо: вы учтете свои упущения при подаче резюме на другую вакансию и поработаете над их устранением, обнадеживает Кристиан Рихтер. 

Провести работу над ошибками 

Очень важно также трезво проанализировать весь ход интервью. Может быть, вы вели себя чересчур фамильярно? Или, наоборот, были слишком замкнуты и не уверены в себе? А чтоесли стиль вашей одежды не соответствовал нормам дресс-кода в компании? Какие вещи вообще могли насторожить рекрутера? Постарайтесь это понять, ведь иногда достаточно лишь совсем немного изменить свою внешность или манеру себя вести, чтобы заинтересовать потенциального работодателя. 

После того как вам вернули резюме, обязательно еще раз тщательно проверьте все прилагаемые к нему документы: вдруг на решение рекрутеров повлияли закравшиеся в них ошибки и не вполне корректные формулировки. При обнаружении даже самых незначительных огрехов их нужно сразу же устранить, и лучше всего сделать это с помощью профессионального консультанта по вопросам поиска работы, рекомендует эксперт. 

Продолжать стучаться в двери 

Приведя в порядок свое "досье", вы можете снова отправить его в компанию вашей мечты с просьбой пересмотреть, а в сопроводительном письме попросить также о возможности побеседовать по телефону с менеджером по персоналу. Если кадровик, пересмотрев резюме, четко обоснует причины отказа в приеме вас на работу, лучше вежливо поблагодарить его за внимательное отношение и обратную связь, искренне пожелать ему успехов в поиске сотрудников и попрощаться. 

Однако в случае, если, с вашей точки зрения, выдвинутые рекрутером аргументы неубедительны, вам стоит еще раз упомянуть о своих сильных сторонах как специалиста и подчеркнуть свою заинтересованность вакансией и фирмой. При этом обязательно поинтересуйтесь, какие еще навыки и качества нужны для желаемой работы. Такая установка однозначно произведет впечатление.

Даже несмотря на полученный отказ, вы продолжаете мечтать о работе в данной компании? Тогда вам стоит поискать на ее сайте альтернативные объявления о вакансиях. Быть может, найдется новый подходящий вариант, и вы решите вторично подать резюме в желанную фирму. А поскольку с менеджером по персоналу у вас уже сложились доверительные отношения, то ваши шансы на трудоустройство увеличатся в разысчитает немецкий эксперт в области менеджмента и карьерного роста Кристиан Рихтер. 

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    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

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    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

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    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

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    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

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    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

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    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

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    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

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    Как улучшить поиск работы в Германии

    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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