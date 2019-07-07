Что делать, если вам отказали в трудоустройстве: советы немецкого эксперта

Вы мечтали об этой работе, приложили столько усилий для составления резюме: у вас и прекрасное профильное образование, и карьерный опыт, и необходимые навыки и умения. И, тем не менее, работодатель присылает вам письмо с отказом - причем даже без указания причин. Ни в коем случае не отчаивайтесь и не опускайте руки! Вместо этого обратитесь в отказавшую вам в работе компанию еще раз. Вы считаете, что это неудобно? Вовсе нет! В беседе с DW консультант в сфере менеджмента и карьерного роста Кристиан Рихтер (Christian Richter) из Дюссельдорфа подсказывает, как можно получить второй шанс.

Выяснить причины отказа

Вместо того, чтобы мучиться, ломать голову и строить предположения, не бойтесь напрямую спросить компанию о причине, по которой отклонена ваша кандидатура, советует Кристиан Рихтер.

С одной стороны, очень часто фирмы, не желая идти на юридический риск и стараясь не навлечь на себя обвинения в дискриминации откликнувшихся на вакансию кандидатов, весьма осторожны с озвучиванием аргументов в пользу своего отрицательного решения. И, поскольку закон запрещает дискриминацию при трудоустройстве, вы вряд ли услышите, что работодателя не устраивает ваш возраст или пол.

Однако если речь идет о работе вашей мечты, то вам однозначно стоит попробовать выяснить, почему вам дали "от ворот поворот". Вполне возможно, удача вам улыбнется - и менеджер по персоналу не только положительно отреагирует на ваш шаг, но и высоко оценит вашу заинтересованность и мотивацию. И не исключено, что ваше резюме будет пересмотрено. Проявление искреннего интереса к работодателю сыграет в вашу пользу. Ну, а если вам назовут истинные причины отказа, это тоже совсем не плохо: вы учтете свои упущения при подаче резюме на другую вакансию и поработаете над их устранением, обнадеживает Кристиан Рихтер.

Провести работу над ошибками

Очень важно также трезво проанализировать весь ход интервью. Может быть, вы вели себя чересчур фамильярно? Или, наоборот, были слишком замкнуты и не уверены в себе? А что, если стиль вашей одежды не соответствовал нормам дресс-кода в компании? Какие вещи вообще могли насторожить рекрутера? Постарайтесь это понять, ведь иногда достаточно лишь совсем немного изменить свою внешность или манеру себя вести, чтобы заинтересовать потенциального работодателя.

После того как вам вернули резюме, обязательно еще раз тщательно проверьте все прилагаемые к нему документы: вдруг на решение рекрутеров повлияли закравшиеся в них ошибки и не вполне корректные формулировки. При обнаружении даже самых незначительных огрехов их нужно сразу же устранить, и лучше всего сделать это с помощью профессионального консультанта по вопросам поиска работы, рекомендует эксперт.

Продолжать стучаться в двери

Приведя в порядок свое "досье", вы можете снова отправить его в компанию вашей мечты с просьбой пересмотреть, а в сопроводительном письме попросить также о возможности побеседовать по телефону с менеджером по персоналу. Если кадровик, пересмотрев резюме, четко обоснует причины отказа в приеме вас на работу, лучше вежливо поблагодарить его за внимательное отношение и обратную связь, искренне пожелать ему успехов в поиске сотрудников и попрощаться.

Однако в случае, если, с вашей точки зрения, выдвинутые рекрутером аргументы неубедительны, вам стоит еще раз упомянуть о своих сильных сторонах как специалиста и подчеркнуть свою заинтересованность вакансией и фирмой. При этом обязательно поинтересуйтесь, какие еще навыки и качества нужны для желаемой работы. Такая установка однозначно произведет впечатление.

Даже несмотря на полученный отказ, вы продолжаете мечтать о работе в данной компании? Тогда вам стоит поискать на ее сайте альтернативные объявления о вакансиях. Быть может, найдется новый подходящий вариант, и вы решите вторично подать резюме в желанную фирму. А поскольку с менеджером по персоналу у вас уже сложились доверительные отношения, то ваши шансы на трудоустройство увеличатся в разы, считает немецкий эксперт в области менеджмента и карьерного роста Кристиан Рихтер.

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