10 лет за госизмену: как в Киеве судили крымского экс-министра

Экс-министра здравоохранения аннексированного РФ Крыма Петра Михальчевского приговорили к 10 годам тюрьмы. Его деятельность суд в Киеве расценил как государственную измену. Репортаж DW.
Под вечер во вторник, 13 июля, председательствующая судья Днепровского районного суда Киева Мирослава Марченко дочитывает приговор 60-летнему Петру Михальчевскому. Подсудимый нервно расстегивает пуговицы на воротнике и хватается за шею. Вердикт суда - 10 лет лишения свободы за государственную измену. Такое наказание врач-хирург получил за несколько месяцев работы в правительстве аннексированного Россией Крыма шесть лет назад.
"Штирлиц" или легитимный министр?
В приговоре Михальчевскому повторяется позиция обвинения: в неустановленное следствием время, но не позднее 28 февраля 2014 года, он получил от неустановленных граждан РФ предложение возглавить министерство здравоохранения Крыма и согласился на него. Михальчевский такие обвинения в свой адрес в последние два с половиной года, пока шло следствие и судебный процесс, решительно отвергал.
"Не надо лепить из меня какого-то такого Штирлица, который всю жизнь прожил в Украине, но оказался иностранным шпионом. Ни с какими представителями РФ я не встречался, а на должность назначен решением Верховной рады автономной республики Крым", - утверждал Михальчевский и в своей последней речи в суде. Защита настаивает, что крымское правительство было сформировано еще до того, как Киев объявил его вне закона.
Хронология тех бурных событий выглядит так: утром 27 февраля 2014 года так называемая "самооборона Крыма" при поддержке российских военных захватила здания Верховного совета и Совета министров автономии и подняла над ними российские флаги. Через несколько часов на экстренном заседании крымский парламент отправил в отставку главу правительства Анатолия Могилева и назначил на эту должность Сергея Аксенова. Через два дня после этих событий в Киеве и.о. президента Украины Александр Турчинов своим указом признал это решение незаконным. Но на тот момент крымский парламент уже успел сформировать под Аксенова новое "правительство". Министром здравоохранения в нем назначили Петра Михальчевского.
Подрывная деятельность или здравоохранение?
И сам экс-министр, и его защитники утверждают, что за неполные четыре месяца работы в крымском "кабмине", обвиняемый только обеспечивал функционирование сети учреждений здравоохранения и адаптацию их под российское законодательство. По мнению адвоката Валентина Рыбина, в связи с этим действия Михальчевского подпадают под защиту международного гуманитарного права - ведь тот оберегал жизнь и здоровье украинских граждан во время оккупации.
Суд, однако, решил, что должность министра является политической, а сам обвиняемый выполнял "административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции", что не является медицинской деятельностью. Это, согласно инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса, квалифицируется как "предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".
"В Украине нет законодательного определения понятия "политическая должность", это предмет юридической дискуссии. А что касается обеспечения жизнедеятельности, то чем еще мог заниматься Минздрав Крыма в условиях хаоса и паники: когда Украина отказалась от обеспечения лечебных учреждений Крыма, когда в любой момент могли начаться полномасштабные боевые действия?", - возражал Михальчевский.
Михальчевский пока на свободе
Рожденный в Скадовске Херсонской области, Михальчевский с 1980-х годов работал в Крыму, стал известным хирургом и с 2012 года возглавлял республиканскую больницу при медицинском университете в Симферополе. Сам он утверждает, что не прекращал практику даже во время работы в правительстве аннексированного Крыма.
Но эту работу трудно назвать длительной. Уже 10 июня 2014 года Михальчевский подал в отставку после публичных обвинений Сергея Аксенова в том, что в крымских больницах требуют от пациентов "благотворительные взносы", а российская гуманитарная помощь перепродается в аптеках. Прожив в Крыму еще около года, Михальчевский с семьей переехал в Киев, где работал хирургом в частных клиниках до того, как его арестовали в январе 2018 года.
В тюрьме он провел почти полтора года. Лишь после того, как в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал незаконным безальтернативное содержание под стражей подозреваемых в преступлениях против государства, Михальчевского отпустили сначала под домашний арест, а затем и под личное обязательство.
Осужденный Михальчевский пока остается на свободе. Приговор еще не вступил в законную силу, и адвокат Валентин Рыбин собирается обжаловать его.
Непричастный к организации незаконного референдума
Обжаловать решение первой инстанции может и прокуратура, ведь Днепровский районный суд Киева оправдал Михальчевского по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Его признали невиновным в организации незаконного референдума о присоединении Крыма к РФ, хотя СБУ и прокуратура утверждали, что он давал указания крымским больницам организовать на своей территории участки для голосования.
Примечательно, что эти обвинения базировались, в частности, на показаниях крымско-татарского бизнесмена, владельца телеканала ATR Ленура Ислямова. Ислямов и сам был членом первого правительства аннексированного Крыма, но к нему украинские спецслужбы претензий не имели. Во время допроса на суде он признал, что не знаком с Михальчевским, и узнал о его указаниях относительно голосования в больницах от крымско-татарских врачей, которые, в свою очередь, рассказывали об этом журналистам ATR.
Приговор Михальчевскому - уже второй строгий вердикт Днепровского райсуда в отношении крымских политиков за события 2014 года. В ноябре 2018 года суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего депутата Верховной рады АРК Василия Ганыша. Ганыш - единственный депутат крымского парламента, голосовавший против проведения референдума 16 марта. Но суд решил, что своим участием в другом заседании - 11 апреля 2014 года - он обеспечил необходимый кворум и легитимизировал принятие российской "конституции Крыма".
30 января 2020 года приговор Ганышу подтвердил апелляционный суд, но до недавнего времени тот оставался под домашним арестом по состоянию здоровья - за последние годы он пережил несколько сердечных приступов. Осенью прошлого года СБУ настойчиво предлагала бывшему депутату принять участие в "большом обмене" заключенными с РФ, впрочем, он отказался и так же, как и Михальчевский не теряет надежду на оправдание. На следующей неделе кассационную жалобу Ганыша в Киеве начнет рассматривать Верховный суд Украины.
Смотрите также: