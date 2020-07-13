 10 лет за госизмену: как в Киеве судили крымского экс-министра | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.07.2020

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Украина

10 лет за госизмену: как в Киеве судили крымского экс-министра

Экс-министра здравоохранения аннексированного РФ Крыма Петра Михальчевского приговорили к 10 годам тюрьмы. Его деятельность суд в Киеве расценил как государственную измену. Репортаж DW.

Петр Михальчевский

Петр Михальчевский

Под вечер во вторник, 13 июля, председательствующая судья Днепровского районного суда Киева Мирослава Марченко дочитывает приговор 60-летнему Петру Михальчевскому. Подсудимый нервно расстегивает пуговицы на воротнике и хватается за шею. Вердикт суда - 10 лет лишения свободы за государственную измену. Такое наказание врач-хирург получил за несколько месяцев работы в правительстве аннексированного Россией Крыма шесть лет назад.

"Штирлиц" или легитимный министр?

В приговоре Михальчевскому повторяется позиция обвинения: в неустановленное следствием время, но не позднее 28 февраля 2014 года, он получил от неустановленных граждан РФ предложение возглавить министерство здравоохранения Крыма и согласился на него. Михальчевский такие обвинения в свой адрес в последние два с половиной года, пока шло следствие и судебный процесс, решительно отвергал.

"Не надо лепить из меня какого-то такого Штирлица, который всю жизнь прожил в Украине, но оказался иностранным шпионом. Ни с какими представителями РФ я не встречался, а на должность назначен решением Верховной рады автономной республики Крым", - утверждал Михальчевский и в своей последней речи в суде. Защита настаивает, что крымское правительство было сформировано еще до того, как Киев объявил его вне закона.

Здание парламента республики Крым 27 февраля 2014 года

Здание парламента республики Крым 27 февраля 2014 года

Хронология тех бурных событий выглядит так: утром 27 февраля 2014 года так называемая "самооборона Крыма" при поддержке российских военных захватила здания Верховного совета и Совета министров автономии и подняла над ними российские флаги. Через несколько часов на экстренном заседании крымский парламент отправил в отставку главу правительства Анатолия Могилева и назначил на эту должность Сергея Аксенова. Через два дня после этих событий в Киеве и.о. президента Украины Александр Турчинов своим указом признал это решение незаконным. Но на тот момент крымский парламент уже успел сформировать под Аксенова новое "правительство". Министром здравоохранения в нем назначили Петра Михальчевского.

Подрывная деятельность или здравоохранение?

И сам экс-министр, и его защитники утверждают, что за неполные четыре месяца работы в крымском "кабмине", обвиняемый только обеспечивал функционирование сети учреждений здравоохранения и адаптацию их под российское законодательство. По мнению адвоката Валентина Рыбина, в связи с этим действия Михальчевского подпадают под защиту международного гуманитарного права - ведь тот оберегал жизнь и здоровье украинских граждан во время оккупации.

Суд, однако, решил, что должность министра является политической, а сам обвиняемый выполнял "административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции", что не является медицинской деятельностью. Это, согласно инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса, квалифицируется как "предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

"В Украине нет законодательного определения понятия "политическая должность", это предмет юридической дискуссии. А что касается обеспечения жизнедеятельности, то чем еще мог заниматься Минздрав Крыма в условиях хаоса и паники: когда Украина отказалась от обеспечения лечебных учреждений Крыма, когда в любой момент могли начаться полномасштабные боевые действия?", - возражал Михальчевский.

Михальчевский пока на свободе

Рожденный в Скадовске Херсонской области, Михальчевский с 1980-х годов работал в Крыму, стал известным хирургом и с 2012 года возглавлял республиканскую больницу при медицинском университете в Симферополе. Сам он утверждает, что не прекращал практику даже во время работы в правительстве аннексированного Крыма.

В правительстве Сергея Аксенова (слева) Михальчевский был министром в течение 4 месяцев

В "правительстве" Сергея Аксенова (слева) Михальчевский был министром в течение 4 месяцев

Но эту работу трудно назвать длительной. Уже 10 июня 2014 года Михальчевский подал в отставку после публичных обвинений Сергея Аксенова в том, что в крымских больницах требуют от пациентов "благотворительные взносы", а российская гуманитарная помощь перепродается в аптеках. Прожив в Крыму еще около года, Михальчевский с семьей переехал в Киев, где работал хирургом в частных клиниках до того, как его арестовали в январе 2018 года.

В тюрьме он провел почти полтора года. Лишь после того, как в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал незаконным безальтернативное содержание под стражей подозреваемых в преступлениях против государства, Михальчевского отпустили сначала под домашний арест, а затем и под личное обязательство.

Осужденный Михальчевский пока остается на свободе. Приговор еще не вступил в законную силу, и адвокат Валентин Рыбин собирается обжаловать его.

Непричастный к организации незаконного референдума

Обжаловать решение первой инстанции может и прокуратура, ведь Днепровский районный суд Киева оправдал Михальчевского по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Его признали невиновным в организации незаконного референдума о присоединении Крыма к РФ, хотя СБУ и прокуратура утверждали, что он давал указания крымским больницам организовать на своей территории участки для голосования.

Примечательно, что эти обвинения базировались, в частности, на показаниях крымско-татарского бизнесмена, владельца телеканала ATR Ленура Ислямова. Ислямов и сам был членом первого правительства аннексированного Крыма, но к нему украинские спецслужбы претензий не имели. Во время допроса на суде он признал, что не знаком с Михальчевским, и узнал о его указаниях относительно голосования в больницах от крымско-татарских врачей, которые, в свою очередь, рассказывали об этом журналистам ATR.

Приговор Михальчевскому - уже второй строгий вердикт Днепровского райсуда в отношении крымских политиков за события 2014 года. В ноябре 2018 года суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего депутата Верховной рады АРК Василия Ганыша. Ганыш - единственный депутат крымского парламента, голосовавший против проведения референдума 16 марта. Но суд решил, что своим участием в другом заседании - 11 апреля 2014 года - он обеспечил необходимый кворум и легитимизировал принятие российской "конституции Крыма".

30 января 2020 года приговор Ганышу подтвердил апелляционный суд, но до недавнего времени тот оставался под домашним арестом по состоянию здоровья - за последние годы он пережил несколько сердечных приступов. Осенью прошлого года СБУ настойчиво предлагала бывшему депутату принять участие в "большом обмене" заключенными с РФ, впрочем, он отказался и так же, как и Михальчевский не теряет надежду на оправдание. На следующей неделе кассационную жалобу Ганыша в Киеве начнет рассматривать Верховный суд Украины.

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    Автор: Галина Петровская


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