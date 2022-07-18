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Яна Карпова

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Яна Карпова: избранные публикации

Darya Zhuk

Режиссер Дарья Жук: "Если не заявлять о себе, все забудут"

Кинорежиссер рассказала DW о новой белорусской киноакадемии и о том, почему Netflix заморозил работу над ее проектом.
Культура23 февраля 2023 г.
Нехватка товаров в магазинах Беларуси

Ползучее ухудшение качества жизни. Что ждет экономику РБ?

Санкции, падение ВВП, заморозка цен - какую цену заплатила экономика Беларуси за поддержку РФ в войне против Украины?
Политика19 декабря 2022 г.
Russland | Treffen Präsident Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin

Шрайбман: "Услуги Лукашенко для РФ начинают весить больше"

В интервью DW политический аналитик прокомментировал участие Беларуси в войне, создание РГВ и мобилизацию в стране.
Политика17 октября 2022 г.
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Яна Карпова: другие публикации

Polen OpenAI führt leistungsstärkere GPT-4-KI-Technologie ein

Когда уйдет Лукашенко - отвечает ChatGPT

Когда уйдет Лукашенко - отвечает ChatGPT

DW поговорила с чат-ботом ChatGPT о Лукашенко, Тихановской, ядерном оружии РФ в Беларуси и войне в Украине.
Политика3 апреля 2023 г.
Belarusische Unabhängige Akademie / Berlinale 2023

Навошта беларусы стварылі незалежную кінаакадэмію ў Еўропе?

Навошта беларусы стварылі незалежную кінаакадэмію ў Еўропе?

DW пагутарыла з адным з яе заснавальнікаў - рэжысёрам Аляксеем Палуянам.
Культура20 февраля 2023 г.
Weißrussland | Lebensmittel in Supermärkten

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?

Власти РБ передумали вводить полный запрет на рост цен и предложили альтернативу. Что говорят об этом экономисты - у DW.
Политика20 октября 2022 г.
Светлана Тихановская, лидер белорусской опрозиции

Почему Зеленский не признает Тихановскую лидером Беларуси?

Почему Зеленский не признает Тихановскую лидером Беларуси?

Что думают в Киеве о кабинете Тихановской и какие планы в отношении Беларуси строят на послевоенный период - у DW.
Политика19 октября 2022 г.
PK EU-Komission Sprecher für Außenpolitik | Peter Stano

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем

Представитель ЕС Петер Стано поговорил с DW о возможной амнистии, легитимности Лукашенко и отмене санкций.
Права человека16 сентября 2022 г.
Акежан Кажегельдин

Экс-премьер Казахстана: Наши интересы с РФ сейчас расходятся

Экс-премьер Казахстана: Наши интересы с РФ сейчас расходятся

Акежан Кажегельдин - об интересах Казахстана в отношениях с РФ на фоне войны в Украине. Эксклюзив DW.
Политика18 июля 2022 г.
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