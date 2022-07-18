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Яна Карпова: избранные публикации
Режиссер Дарья Жук: "Если не заявлять о себе, все забудут"
Кинорежиссер рассказала DW о новой белорусской киноакадемии и о том, почему Netflix заморозил работу над ее проектом.
Культура
23.02.2023
23 февраля 2023 г.
Ползучее ухудшение качества жизни. Что ждет экономику РБ?
Санкции, падение ВВП, заморозка цен - какую цену заплатила экономика Беларуси за поддержку РФ в войне против Украины?
Политика
19.12.2022
19 декабря 2022 г.
Шрайбман: "Услуги Лукашенко для РФ начинают весить больше"
В интервью DW политический аналитик прокомментировал участие Беларуси в войне, создание РГВ и мобилизацию в стране.
Политика
17.10.2022
17 октября 2022 г.
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Яна Карпова: другие публикации
Когда уйдет Лукашенко - отвечает ChatGPT
Когда уйдет Лукашенко - отвечает ChatGPT
DW поговорила с чат-ботом ChatGPT о Лукашенко, Тихановской, ядерном оружии РФ в Беларуси и войне в Украине.
Политика
03.04.2023
3 апреля 2023 г.
Навошта беларусы стварылі незалежную кінаакадэмію ў Еўропе?
Навошта беларусы стварылі незалежную кінаакадэмію ў Еўропе?
DW пагутарыла з адным з яе заснавальнікаў - рэжысёрам Аляксеем Палуянам.
Культура
20.02.2023
20 февраля 2023 г.
Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?
Контроль за ценами в Беларуси: к чему это приведет?
Власти РБ передумали вводить полный запрет на рост цен и предложили альтернативу. Что говорят об этом экономисты - у DW.
Политика
20.10.2022
20 октября 2022 г.
Почему Зеленский не признает Тихановскую лидером Беларуси?
Почему Зеленский не признает Тихановскую лидером Беларуси?
Что думают в Киеве о кабинете Тихановской и какие планы в отношении Беларуси строят на послевоенный период - у DW.
Политика
19.10.2022
19 октября 2022 г.
ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем
ЕС о Лукашенко: Он источник и причина всех проблем
Представитель ЕС Петер Стано поговорил с DW о возможной амнистии, легитимности Лукашенко и отмене санкций.
Права человека
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
Экс-премьер Казахстана: Наши интересы с РФ сейчас расходятся
Экс-премьер Казахстана: Наши интересы с РФ сейчас расходятся
Акежан Кажегельдин - об интересах Казахстана в отношениях с РФ на фоне войны в Украине. Эксклюзив DW.
Политика
18.07.2022
18 июля 2022 г.
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