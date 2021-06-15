Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Юрий Гаравский

Юрий Гаравский - экс-боец спецотряда МВД Беларуси (СОБР). Он утверждает, что в 1999 году участвовал в похищениях и убийствах политических противников президента Александра Лукашенко.

Юрий Гаравский - бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. В интервью DW он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки президента Александра Лукашенко. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, поддерживавший оппозицию. Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. Юрий Гаравский - первый, кто заявил о своей причастности к этим преступлениям.

epa00963383 Venezuelan President Hugo Chavez (R) embraces the Secretary of State for Belarus Viktor Sheiman (L) during his visit to the Presidential Palace in Caracas, Venezuela, Wednesday 21 March 2007. Last July 2006, Chavez became the first Latin American President to visit Belarus and signed joint declarations with its President, Alexander Lukashenko. EPA/MIRAFLORES - HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Ушел в отставку "второй человек в Беларуси". Что означает уход Виктора Шеймана 15.06.2021

Серый кардинал, "последний из могикан", "вторая фигура после Лукашенко" - Шейман в последнее время занимал не самую высокую должность, но его считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси.

План убийства критика Лукашенко - как в ФРГ сорвали планы киллеров КГБ: интервью с Олегом Алкаевым 06.01.2021

В эксклюзивном интервью DW Олег Алкаев рассказал о том, как с участием КГБ Беларуси предположительно планировали его убийство, кто выступил в роли заказчика и почему скандальную информацию обнародовали лишь сейчас.
05.01.2021 Oleg Alkaew, Ehemaliger Leiter des Untersuchungsgefängnisses Nr. 1 (Minsk) im Interview. via Natalia Smolentceva

За что хотели убить белорусского политэмигранта Алкаева - критика Лукашенко? 06.01.2021

Экс-начальник минского СИЗО Олег Алкаев рассказал в интервью DW о том, как немецкая полиция предотвратила покушение на него, кто был вероятным заказчиком и какова роль расстрельного пистолета в политубийствах.

Устранение критиков Лукашенко: кто на самом деле слил компромат. DW Новости (05.01.2021) 05.01.2021

Олег Алкаев, критик Лукашенко, 20 лет назад вынужден был покинуть Беларусь. В интервью DW он ответил на вопрос об источнике аудиозаписи, сделанной 8 лет назад. По данным интернет-издания EUobserver, записанные на ней голоса предположительно принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент главе КГБ Беларуси) и сотрудникам спецподразделений. А обсуждаются якобы убийства критиков Лукашенко.

Лукашенко планировал убийства своих критиков в Германии? DW Новости (04.01.2021) 04.01.2021

Год назад эффект разорвавшейся бомбы вызвал фильм-расследование DW об убийствах критиков Александра Лукашенко в Беларуси. И вот новое громкое обвинение: по данным публикации EUobserver, Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших Беларусь.
Jelena Sacharenko Bilder zum Beitrag DW Exklusiv Todesschwadronen in Weißrussland Ende der 90er Jahre von Christian Trippe SPERRFRIST Montag 16.12.2019 14 Uhr

Дочь Юрия Захаренко: Лукашенко ждет судьба Януковича или Каддафи 17.12.2020

Дочь пропавшего без вести экс-главы МВД Беларуси Елена Захаренко, получившая политическое убежище в ФРГ 20 лет назад, считает, что нынешние репрессии в Беларуси тесно связаны с событиями конца 1990-х.

Жертвы режима Лукашенко, премия Сахарова и новый формат активизма в Беларуси. DW Новости (16.12.20) 16.12.2020

Год назад DW опубликовала фильм "Убийства противников Лукашенко - Исповедь соучастника". В нем бывший боец "эскадрона смерти" Юрий Гаравский рассказал, как 20 лет назад был похищен и убит экс-министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко. Сегодня мы поговорим о том, что произошло за этот год и можно ли сравнивать исчезновения политиков в конце 90-х годов с репрессиями в Беларуси сегодня.
epa04933539 Protesters hold pictures of Belarusian opposition politician Viktor Gonchar and businessman Anatoly Krasovsky to mark the sixteenth anniversary of their disappearances, in Minsk, Belarus, 16 September 2015. Presidential elections in Belarus will be held 11 October 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Представитель МПС: Показания Гаравского по делу Гончара очень ценны 06.11.2020

Рогир Хёйзенга, представитель Межпарламентского союза (МПС), объяснил DW, как показания бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского, с которыми он выступил в Женеве, повлияли на дело критика Лукашенко Виктора Гончара.
epa04933536 Protesters hold pictures of Belarusian opposition politician Viktor Gonchar and businessman Anatoly Krasovsky, to mark the sixteenth anniversary of their disappearances, in Minsk, Belarus, 16 September 2015. Presidential elections in Belarus will be held 11 October 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Исчезновение критика Лукашенко: в Женеве приняли решение по делу Гончара 04.11.2020

Межпарламентский союз призвал власти Беларуси полностью расследовать дело об исчезновении в 1999 году оппозиционера Виктора Гончара и наказать виновных.

Соучастник убийств белорусских оппозиционеров дал показания в Женеве (23.10.2020) 23.10.2020

Экс-боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский, ранее признавшийся в соучастии в убийстве белорусских оппозиционеров, дал показания членам комитета по правам парламентариев Межпарламентского союза.
epa04933536 Protesters hold pictures of Belarusian opposition politician Viktor Gonchar and businessman Anatoly Krasovsky, to mark the sixteenth anniversary of their disappearances, in Minsk, Belarus, 16 September 2015. Presidential elections in Belarus will be held 11 October 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Экс-собровец Гаравский рассказал в Женеве про убийства критиков Лукашенко 22.10.2020

Экс-боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский, ранее признавшийся в соучастии в убийстве белорусских оппозиционеров, дал показания членам комитета по правам парламентариев Межпарламентского союза.
epa04933536 Protesters hold pictures of Belarusian opposition politician Viktor Gonchar and businessman Anatoly Krasovsky, to mark the sixteenth anniversary of their disappearances, in Minsk, Belarus, 16 September 2015. Presidential elections in Belarus will be held 11 October 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вдове противника Лукашенко Красовского отказано в возобновлении следствия 28.05.2020

Вдова похищенного 20 лет назад белорусского бизнесмена Анатолия Красовского уверена, что расследование уголовного дела приостановлено незаконно. Однако генпрокуратура утверждает, что оснований для его возобновления нет.
Online-Kundgebung in memoriam des weißrussischen Politikers Jurij Sacharenko, der vor 20 Jahren getötet wurde. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=w9d9FblL6sE&feature=youtu.be&t=491

В Беларуси прошел онлайн-митинг памяти исчезнувшего экс-главы МВД Захаренко 10.05.2020

Участники акции памяти исчезнувшего в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко поделились своими воспоминаниями о политике и призвали власти к расследованию обстоятельств его исчезновения.
Belarus' opposition activists hold portraits of missing people during a protest rally in Minsk on September 16, 2015. Four prominent individuals: former interior minister Yuri Zakharenko, politician Viktor Gonchar, businessman Anatoli Krasovsky and cameraman Dmitry Zavadsky, all opposed to the Belarus President Alexander Lukashenko regime have disappeared since 1999. To date, Belarus' authorities have not provided any accounting of the whereabouts of these individuals. AFP PHOTO / SERGEI GAPON (Photo credit should read SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

В Беларуси приостановлено расследование исчезновения экс-главы МВД Захаренко 24.03.2020

В СК заявили, что следствие по делу Захаренко приостановлено из-за невозможности установить личность обвиняемого. Ранее причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси признал бывший боец СОБРа Гаравский в интервью DW.

Эксклюзив DW: соучастник похищения и убийства Юрия Захаренко встретился с его дочерью (17.02.2020) 17.02.2020

Елена Захаренко ждала этого 20 лет. Она встретилась с Юрием Гаравским, бывшим бойцом белорусского СОБРа, чтобы узнать подробности похищения и убийства отца. Ранее Гаравский признал себя соучастником преступления.

"Ему стреляли в спину": похититель Захаренко рассказал обо всем его дочери. DW Новости (17.02.2020) 17.02.2020

Его откровенное признание произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Гаравский в интервью DW впервые рассказал о том, что был соучастником похищения и убийства критиков Лукашенко. Дочь одного из них - бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко - попросила о встрече с ним. Мы предлагаем вам отрывок из этого разговора.
Показать еще