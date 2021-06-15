Юрий Гаравский - экс-боец спецотряда МВД Беларуси (СОБР). Он утверждает, что в 1999 году участвовал в похищениях и убийствах политических противников президента Александра Лукашенко.

Юрий Гаравский - бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. В интервью DW он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки президента Александра Лукашенко. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, поддерживавший оппозицию. Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. Юрий Гаравский - первый, кто заявил о своей причастности к этим преступлениям.