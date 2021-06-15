Юрий Гаравский - экс-боец спецотряда МВД Беларуси (СОБР). Он утверждает, что в 1999 году участвовал в похищениях и убийствах политических противников президента Александра Лукашенко.
Юрий Гаравский - бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. В интервью DW он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки президента Александра Лукашенко. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, поддерживавший оппозицию. Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. Юрий Гаравский - первый, кто заявил о своей причастности к этим преступлениям.
В эксклюзивном интервью DW Олег Алкаев рассказал о том, как с участием КГБ Беларуси предположительно планировали его убийство, кто выступил в роли заказчика и почему скандальную информацию обнародовали лишь сейчас.
Олег Алкаев, критик Лукашенко, 20 лет назад вынужден был покинуть Беларусь. В интервью DW он ответил на вопрос об источнике аудиозаписи, сделанной 8 лет назад. По данным интернет-издания EUobserver, записанные на ней голоса предположительно принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент главе КГБ Беларуси) и сотрудникам спецподразделений. А обсуждаются якобы убийства критиков Лукашенко.
Год назад эффект разорвавшейся бомбы вызвал фильм-расследование DW об убийствах критиков Александра Лукашенко в Беларуси. И вот новое громкое обвинение: по данным публикации EUobserver, Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших Беларусь.
Год назад DW опубликовала фильм "Убийства противников Лукашенко - Исповедь соучастника". В нем бывший боец "эскадрона смерти" Юрий Гаравский рассказал, как 20 лет назад был похищен и убит экс-министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко. Сегодня мы поговорим о том, что произошло за этот год и можно ли сравнивать исчезновения политиков в конце 90-х годов с репрессиями в Беларуси сегодня.
Вдова похищенного 20 лет назад белорусского бизнесмена Анатолия Красовского уверена, что расследование уголовного дела приостановлено незаконно. Однако генпрокуратура утверждает, что оснований для его возобновления нет.
В СК заявили, что следствие по делу Захаренко приостановлено из-за невозможности установить личность обвиняемого. Ранее причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси признал бывший боец СОБРа Гаравский в интервью DW.
Елена Захаренко ждала этого 20 лет. Она встретилась с Юрием Гаравским, бывшим бойцом белорусского СОБРа, чтобы узнать подробности похищения и убийства отца. Ранее Гаравский признал себя соучастником преступления.
Его откровенное признание произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Гаравский в интервью DW впервые рассказал о том, что был соучастником похищения и убийства критиков Лукашенко. Дочь одного из них - бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко - попросила о встрече с ним. Мы предлагаем вам отрывок из этого разговора.