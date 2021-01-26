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Эрих Мильке

Один из самых известных политиков ГДР, "главный чекист" страны.

Больше 30 лет всесильный Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве.

Ein Glasfenster im ehemaligen Wohnhaus von Walter Ulbricht, aufgenommen am 12.05.2016 in Wandlitz (Brandenburg). Das Gebäude wird jetzt von der Kinder Nachsorge Klinik genutzt Die Sonderausstellung Waldsiedlung Wandlitz - Eine Landschaft der Macht wird bis zum 9. November in Wandlitz (Brandenburg) im Barnim Panorama gezeigt. Foto: Bernd Settnik/dpa | Verwendung weltweit

Где жила партийная верхушка ГДР 26.01.2021

Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
Празднование 75-летия Эриха Хонеккера. Берлин, 1987 год

Лесное поселение Вандлиц 26.01.2021

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.

Blick aus Haus 7 auf das riesige Areal der ehemaligen Stasi-Zentrale. Im Flachbau war zu DDR-Zeiten das Offiziers-Casino untergebracht, heute finden dort Veranstaltungen zur Stasi- und DDR-Geschichte statt via Marcel Fürstenau, 14.01.2021

Когда снесут немецкую Лубянку? 21.01.2021

В восточной части Берлина до сих пор сохраняется громадный ареал, около полусотни зданий, где во времена ГДР располагалась штаб-квартира "штази". Не пришло ли время сровнять их с землей?
1-M835-F1980 (249419) Erich Mielke hält Ansprache / Foto 1980 Mielke, Erich Politiker (SED); Minister für Staats- sicherheit der DDR 1957-89, Vollmitgl.d. Politbüros d.ZK d.SED 1976-89;1907-2000. - Großkundgebung zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Faschismus auf dem Bebelplatz in Ostberlin am 14. September 1980: Erich Mielke hält eine Ansprache.- Foto. F: Mielke, Erich Mielke, Erich ; homme politique est-allemand (parti communiste SED) ; ministre de la Sûreté d'État de la RDA 1957-89 ; membre du Politbüro du SED 1976-89 ; 1907-2000. - Grande manifestation à la mémoire des victimes du fascisme sur la Bebelplatz à Berlin-Est le 14 septembre 1980 : Erich Mielke faisant un discours. - Photo. pixel

Киллер, чекист, Герой Советского Союза: Эриху Мильке - 110 лет 10.02.2017

Больше 30 лет всесильный Эрих Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве. Как он достиг вершин власти? И что с ним стало потом?
Pressedownload: http://filmpresskit.de/ Kaspar Eichel als Erich Mielke im Untersuchungsgefängnis Kinostart: 05.11.2015 Erich Mielke – Meister der Angst Regie: Jens Becker, Maarten van der Duin Besetzung: Kaspar Eichel, Beate Laaß, Thomas Förster u.v.a., Roland Jahn, Stefan König u.v.a. als Interviewpartner Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR sah sich als „Schild und Schwert der Partei“. Gegründet wurde die Stasi 1950, geprägt hat sie Erich Mielke. Der Mann aus dem Berliner Wedding organisierte und formte den Unterdrückungsapparat, dessen zermürbender und subtiler Terror Zehntausende ins Gefängnis brachte und ungezählte Menschenleben aus der Bahn warf. Von hauptamtlichen Offizieren und den Generälen bis hin zu den zuletzt mehr als 180.000 inoffiziellen Mitarbeitern – Mielke stand für alle, die für die Stasi aktiv waren. Erstmals erzählt nun ein umfassendes Dokudrama, wie Erich Mielke wurde, was er war: ein Meister der Angst.

"Эрих Мильке - мастер страха": фильм о главном гэдээровском чекисте 17.11.2015

Он был министром госбезопасности ГДР более 30 лет. Сейчас сняли первую документальную драму, раскрывающую характер Эриха Мильке и рассказывающую о его жизни.
***ACHTUNG: Das Bild nur zur Berichterstattung über die Eröffnung des Hauses 1 in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin verwenden!!!*** Bildtext: Das Arbeitszimmer von Stasi-Chef Erich Mielke (Quelle: BStU)

В Берлине открылась постоянная выставка о "штази" 15.01.2015

15 января 1990 года главное управление министерства госбезопасности ГДР взяли штурмом разгневанные граждане. Теперь в этом историческом месте размещена новая постоянная экспозиция.
Stasimuseum Berlin - Gedenkstätte Normannenstraße. Erich Mielke Arbeitszimmer. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU098

Кабинет Мильке - центр "паутины" 07.05.2009

Двойные двери, плотные занавески, полированная мебель из светлого дерева, телефонная консоль с многочисленными кнопками. В стене за рабочим столом, в массивном сейфе Эрих Мильке хранил самые секретные документы "штази".
Stasimuseum Berlin - Gedenkstätte Normannenstraße. Geschenke, Teppich, Handschlag. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU097

Магдалененштрассе - берлинская Лубянка 06.05.2009

В министерстве государственной безопасности ГДР работало более 90 тысяч штатных сотрудников. Центральный комплекс МГБ располагался в районе Лихтенберг.
Die Bundesbeauftragte fuer die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Marianne Birthler, spricht vor einem Foto eines Stasi-Archives am Dienstag, 3. August 2004, in Berlin zu Journalisten. Birthler schilderte die Sicht der Behoerde zu dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zu den Stasi-Akten des frueheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. (AP Photo/Jockel Finck)

Закончился последний процесс над членами Политбюро СЕПГ 06.08.2004

В пятницу 6 августа в Берлине закончился последний из серии судебных процессов над бывшими членами Политбюро Социалистической единой партии Германии, безраздельно правившей в ГДР. Оба подсудимых признаны виновными.
Eine Mitarbeiterin des ehemaligen Stasi-Archivs sortiert Karteikarten in Berlin am Donnerstag, 7. Maerz 2002. Anlaesslich des am Freitag, 8. Maerz, stattfindenen Revisionsverfahrens im Streit ueber die Herausgabe der Stasi-Akten von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin organisierte die Behoerde fuer die Stasi-Unterlagen einen Rundgang fuer Journalisten. (AP Photo/ Jan Bauer)

Все секреты "штази" 13.03.2002

Новая книга Йенса Гизике о подробностях деятельности тайной полиции ГДР