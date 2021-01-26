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Один из самых известных политиков ГДР, "главный чекист" страны.
Больше 30 лет всесильный Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве.
Лесное поселение в Вандлице было построено в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
В восточной части Берлина до сих пор сохраняется громадный ареал, около полусотни зданий, где во времена ГДР располагалась штаб-квартира "штази". Не пришло ли время сровнять их с землей?
Больше 30 лет всесильный Эрих Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве. Как он достиг вершин власти? И что с ним стало потом?
Он был министром госбезопасности ГДР более 30 лет. Сейчас сняли первую документальную драму, раскрывающую характер Эриха Мильке и рассказывающую о его жизни.
15 января 1990 года главное управление министерства госбезопасности ГДР взяли штурмом разгневанные граждане. Теперь в этом историческом месте размещена новая постоянная экспозиция.
Двойные двери, плотные занавески, полированная мебель из светлого дерева, телефонная консоль с многочисленными кнопками. В стене за рабочим столом, в массивном сейфе Эрих Мильке хранил самые секретные документы "штази".
В министерстве государственной безопасности ГДР работало более 90 тысяч штатных сотрудников. Центральный комплекс МГБ располагался в районе Лихтенберг.
В пятницу 6 августа в Берлине закончился последний из серии судебных процессов над бывшими членами Политбюро Социалистической единой партии Германии, безраздельно правившей в ГДР. Оба подсудимых признаны виновными.
Новая книга Йенса Гизике о подробностях деятельности тайной полиции ГДР
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