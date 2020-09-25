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Эрих Мария Ремарк

Erich Maria Remarque (1898-1970) German author of the greatest WWI novel, All Quiet on the Western Front, (1929), arrives in New York City during his 13 year exile from Nazi Germany. 1939 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эрих Мария Ремарк: судьба, книги, женщины 25.09.2020

50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.

###ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film! +++### ARCHIV - Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) verliebt sich im Kinofilm Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders in den Duft des Mirabellen-Mädchens (Karoline Herfurth; undatiertes Szenenfoto). Am Pfingstmontag (01.06.2009) bringt Sat.1 das Werk erstmals ins frei empfangbare Fernsehen. Foto: Constantin Film (zu dpa 0531 vom 28.05.2009) ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diesen Film! +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 шедевров немецкой литературы ХХ века 23.04.2020

Немецкую литературу обычно считают тяжелой, перегруженной самокопанием и нравственными поучениями. Это совсем не так! Убедитесь сами.
Neue Sonderausstellung im Buddenbrookhaus: Im Westen nichts Neues

Самый знаменитый роман о Первой мировой войне 07.11.2018

100 лет назад закончилась Первая мировая война. Самая знаменитая книга об этой войне - роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Вот его графический "пересказ".
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100 книг, которые непременно стоит прочитать 11.10.2018

Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.
John Hemingway, amerikanischer Schriftsteller und Enkel von Ernest Hemingway; Copyright: privat

В Москву приехал Хемингуэй 05.09.2018

Открывшаяся в среду Московская международная книжная ярмарка обещает быть интересной. Есть здесь даже своя маленькая сенсация.
19.04.2017 3077791 04/19/2017 Liya Akhedzhakova as Fonsia Dorsey in Donald L. Coburn's play The Gin Game directed by Galina Volchek at Sovremennik Theater. Sergey Pyatakov/Sputnik Foto: Sergey Pyatakov/Sputnik/dpa |

Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года 09.07.2018

9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?
Elfriede Scholz , * 25. März 1903 in Osnabrück; † 16. Dezember 1943 in Berlin-Plötzensee; geborene Elfriede Remark, war eine Schneidermeisterin, die 1943 dem Nationalsozialismus zum Opfer fiel. (c) Erich Maria Remarque-Friedenszentrum

Почему казнили сестру Ремарка 25.03.2016

Эльфрида Шольц родилась 25 марта 1903 года Оснабрюке и была казнена 16 декабря 1943 в Берлине. Главная вина молодой женщины: она была сестрой Эриха Марии Ремарка.
Im Westen nichts Neues (All Quiet On The Front, USA 1930, Regie: Lewis Milestone) Lew Ayres (re.) / deutsche Soldaten, in Zelt, Freiwache, Scheibe Brot essen, Krieg, Erster Weltkrieg, world war I, 1, one, 1.WK, WK1; Kriegsfilm, Antikriegsfilm / Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque, Literaturverfilmung / RTG16

"Черный обелиск" Ремарка поставлен на сцене 30.01.2015

В Оснабрюке поставили спектакль по роману Эриха Марии Ремарка - с аллюзиями на современную проблематику в обращении с мигрантами и радикальным исламом.
Wie viel lesen die Serben? Eine Buchhandlung in Belgrad, Januar 2014; Copyright: DW/V. Minic

Монстры Кафки и новый национализм Юнгера: каких немцев читает Россия 27.08.2014

Несмотря на политический и экономический кризис, российские издатели продолжают прилежно выпускать западную литературу - в том числе и немецкую. О некоторых книгах - в обзоре DW.
Schriftsteller Erich Maria Remarque, Ernst Jünger, Nationalsozialismus, Schriftsteller, Krieg, Portraitfoto

Разные взгляды: Первая мировая глазами Юнгера и Ремарка 06.08.2014

Беспощадный в своей ненависти к войне Эрих Мария Ремарк и романтизировавший ее Эрнст Юнгер. Оба этих писателя пытались показать истинное лицо войны, но делали это по-разному.
Im Westen nichts Neues (All Quiet On The Front, USA 1930, Regie: Lewis Milestone) Lew Ayres (re.) / deutsche Soldaten, in Zelt, Freiwache, Scheibe Brot essen, Krieg, Erster Weltkrieg, world war I, 1, one, 1.WK, WK1; Kriegsfilm, Antikriegsfilm / Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque, Literaturverfilmung / RTG16

Роман "На Западном фронте без перемен" стал темой выставки 31.07.2014

Экспозиция в Оснабрюке рассказывает о том, как создавалось это знаменитое антивоенное произведение Ремарка.
#31380132 Education books in library Fotolia/falcn

Каких немцев любит читать Россия 04.09.2013

На открывшейся 4 сентября Московской международной книжной ярмарке представлены и немецкие книги. Корреспондент DW выяснил, какую именно немецкую литературу читают в России.
Undatierte Aufnahme des Schriftstellers Erich Maria Remarque. Er errang mit seinem desillusionierenden Kriegs-Roman Im Westen nichts Neues (1929) Weltruhm. 1938 wurde ihm von den Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, seine Bücher verbrannt. Über die Schweiz flüchtete er 1939 in die USA, wo er 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Erich Maria Remarque wurde am 22. Juni 1898 in Osnabrück geboren und starb am 25. September 1970 in Locarno.

Экспозиция в Грайфсвальде посвящена Эриху Марии Ремарку 03.09.2013

Роман с Марлен Дитрих, непростые отношения с Томасом Манном, помощь эмигрантам - на выставке можно узнать о малоизвестных фактах биографии немецкого писателя.
Undatierte Aufnahme des Schriftstellers Erich Maria Remarque. Er errang mit seinem desillusionierenden Kriegs-Roman Im Westen nichts Neues (1929) Weltruhm. 1938 wurde ihm von den Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, seine Bücher verbrannt. Über die Schweiz flüchtete er 1939 in die USA, wo er 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Erich Maria Remarque wurde am 22. Juni 1898 in Osnabrück geboren und starb am 25. September 1970 in Locarno.

В Оснабрюке пройдет выставка "Ремарк и искусство" 06.05.2013

Эрих Мария Ремарк был страстным коллекционером искусства и отлично в нем разбирался. Подробности можно узнать на выставке в Оснабрюке.
Frankfurter Buchmesse Symbolbild Lesen Bücher Bild 1 Dossier

Классика и чтиво: немецкие книги на Московской ярмарке 09.09.2011

Среди новинок 24-й Московской международной выставки-ярмарки есть немало книг, переведенных с немецкого. Это не только классика и труды знаменитых немецких философов, но также историческая литература, поэзия, фэнтези.
Martha Rosler: „Bringing The War Home“, USA 2004-2008 *** Ausstellung Bilderschlachten in Osnabrück CMS: 05.2009

Кто на войне прав, а кто виноват? - выставка об интерпретации войны в Оснабрюке 08.05.2009

Выставка в Оснабрюке рассказывает о двух тысячелетиях культуры создания "образов войны". Ведь войны ведутся и в сознании людей. Они - в легендах и сагах, в газетах и фильмах, на телеэкранах и в интернете.