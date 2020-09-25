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50 лет назад, 25 сентября 1970 года, не стало Эриха Марии Ремарка. Он до сих пор остается самым популярным немецким писателем в России.
Немецкую литературу обычно считают тяжелой, перегруженной самокопанием и нравственными поучениями. Это совсем не так! Убедитесь сами.
100 лет назад закончилась Первая мировая война. Самая знаменитая книга об этой войне - роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Вот его графический "пересказ".
Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.
Открывшаяся в среду Московская международная книжная ярмарка обещает быть интересной. Есть здесь даже своя маленькая сенсация.
9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?
Эльфрида Шольц родилась 25 марта 1903 года Оснабрюке и была казнена 16 декабря 1943 в Берлине. Главная вина молодой женщины: она была сестрой Эриха Марии Ремарка.
В Оснабрюке поставили спектакль по роману Эриха Марии Ремарка - с аллюзиями на современную проблематику в обращении с мигрантами и радикальным исламом.
Несмотря на политический и экономический кризис, российские издатели продолжают прилежно выпускать западную литературу - в том числе и немецкую. О некоторых книгах - в обзоре DW.
Беспощадный в своей ненависти к войне Эрих Мария Ремарк и романтизировавший ее Эрнст Юнгер. Оба этих писателя пытались показать истинное лицо войны, но делали это по-разному.
Экспозиция в Оснабрюке рассказывает о том, как создавалось это знаменитое антивоенное произведение Ремарка.
На открывшейся 4 сентября Московской международной книжной ярмарке представлены и немецкие книги. Корреспондент DW выяснил, какую именно немецкую литературу читают в России.
Роман с Марлен Дитрих, непростые отношения с Томасом Манном, помощь эмигрантам - на выставке можно узнать о малоизвестных фактах биографии немецкого писателя.
Эрих Мария Ремарк был страстным коллекционером искусства и отлично в нем разбирался. Подробности можно узнать на выставке в Оснабрюке.
Среди новинок 24-й Московской международной выставки-ярмарки есть немало книг, переведенных с немецкого. Это не только классика и труды знаменитых немецких философов, но также историческая литература, поэзия, фэнтези.
Выставка в Оснабрюке рассказывает о двух тысячелетиях культуры создания "образов войны". Ведь войны ведутся и в сознании людей. Они - в легендах и сагах, в газетах и фильмах, на телеэкранах и в интернете.
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