Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по "Газпрому"

Турция впервые с 2009 года переживает рецессию, иными словами - экономический кризис. Спад оказался более масштабным, чем ожидалось, он быстро нарастает и сулит значительные потери России, поскольку Турция (пока) входит в пятерку важнейших внешнеторговых партнеров России, является крупнейшим экспортным рынком для металлургов РФ и вторым по значению покупателем российского газа и зерна.

При этом кардинальное улучшение ситуации не предвидится, и главная причина тому - волюнтаризм турецкого президента, на что DW указывала еще летом прошлого года. "Эрдоган дал, Эрдоган взял: такое чувство овладевает сейчас многими турками", - пишет, к примеру, немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Эрдоган становится разрушителем благосостояния в Турции". По мнению издания, ответственность за обвал экономики в стране в значительной мере несет ее все более авторитарный президент.

Рецессия не техническая, а самая настоящая

Поводом для статьи стали новейшие официальные данные статистического ведомства Турции, на которые откликнулись многие немецкие СМИ. Турецкие статистики сообщили 11 марта, что в 4-м квартале 2018 года ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 2,4 процента и что итоги 3-го квартала после уточнений пришлось пересмотреть в сторону ухудшения: минус составил не 1,1 процента, а 1,6 процента.

Одна из главных проблем сегодняшней Турции - резкий рост цен на продукты питания

Сокращение экономики два квартала подряд - это, согласно хрестоматийному определению, рецессия. Причем в данном случае это вовсе не техническая рецессия, как написали некоторые российские СМИ. О техническом (формальном) спаде речь идет тогда, когда статистический минус составляет, скажем, два квартала по 0,1 процента: на бумаге экономика страны сжимается, но при этом типичные проявления кризиса - рост безработицы, свертывание производства, череда банкротств, падение доходов населения - особо не наблюдаются.

В Турции же сейчас самая настоящая рецессия, причем глубокая и нарастающая: осенью, как видим, минус составил 1,6 процента, тремя месяцами позже - уже 2,4 процента. И тут лишь малым утешением служит то, что по итогам всего 2018 года экономика этой страны благодаря относительно динамичному первому полугодию все же выросла на 2,6 процента. Ведь годом раньше Турция (и ее президент) могли похвастаться увеличением ВВП на 7,4 процента! Так что за 12 месяцев стремительный рост перешел сначала в резкое торможение в первом полугодии, а затем в серьезный спад во второй половине года.

Заметное сокращение российского экспорта в Турцию

И спад этот в первые два месяца 2019 года, судя по всему, продолжал набирать силу. Об этом косвенно свидетельствуют, к примеру, данные об экспорте "Газпрома" - одного из важнейших поставщиков энергии для турецкой экономики.

По итогам февраля поставки российского газа в дальнее зарубежье сократились на 13 процентов, сообщило 1 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные концерна, объяснив это теплой погодой в Европе, а также "экономическим кризисом и кризисом неплатежей в Турции, которая ощутимо сокращает отбор газа из России".

Стамбул, ноябрь 2018: президенты России и Турции празднуют укладку морской части "Турецкого потока"

В частности, поставки газа в Турцию по западному маршруту через Украину и Балканы (именно его "Газпром" намеревается с января 2020 года заменить первой ниткой "Турецкого потока") в первой половине февраля сократились в 4 раза и в отдельные дни падали чуть ли не до нуля, говорится в одном из сообщений "Интерфакса".

Другой пример: по данным того же агентства, поставки российского зерна на турецкий рынок сократились в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года) на 24 процента.

В целом же экспорт из России в Турцию, согласно материалам Федеральной таможенной службы РФ, упал в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года на 17,5 процента. Так что выручка российских компаний на турецком направлении и, соответственно, доходы российского государства в настоящее время заметно сокращаются.

Экономические индикаторы предвещают дальнейший спад

Но вернемся к оценкам и прогнозам немецких СМИ. Все та же газета Die Welt напоминает, что после всемирного кризиса 2009 года (когда рецессию пережили практически все более или менее интегрированные в мировую экономику государства) Турция была образцово-показательной страной среди развивающихся рынков, ее экономика росла ежегодно в среднем на 7 процентов и расцветала благодаря массивному притоку капитала и прямых иностранных инвестиций.

В этом была немалая заслуга Реджепа Тайипа Эрдогана, который провел целый ряд рыночных реформ. Однако после попытки военного переворота в 2016 году президент начал, с одной стороны, всеми силами укреплять свою личную власть, а с другой - всячески стимулировать "нездоровый", по выражению издания, экономический рост, чтобы отвлечь тем самым население от нарастающих внутриполитических проблем.

В результате Эрдоган допустил перегрев экономики и чрезмерный рост валютных долгов, а переход к президентской форме правления, попытки урезать независимость центрального банка и конфликты Анкары с Вашингтоном (продолжающиеся по сей день, в том числе из-за планов приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400) ускорили бегство капитала. Все это привело к обвальной девальвации турецкой лиры летом 2018 года. "Глубокий спад турецкой экономики теперь уже неминуем", - прогнозировала в августе прошлого года DW. И вот его наступление официально подтверждено.

"Экономисты ожидают, что охлаждение продолжится. ОЭСР еще больше сократила прогноз экономического роста на 2019 год - до минус 1,8 процента", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Газета указывает на сокращение промышленного производства в 4-м квартале 2018 года на 6,4 процента, уровень безработицы в 12,3 процента, темпы инфляции почти в 20 процентов и удорожание продуктов питания примерно на 30 процентов.

О дальнейшем ухудшении экономической ситуации в Турции пишет и Stuttgarter Zeitung. При этом она указывает на такой весьма точный индикатор конъюнктуры, как автомобильный рынок: "После того, как число зарегистрированных новых автомобилей сократилось в прошлом году на 28 процентов, продажи новых автомобилей в январе 2019 года оказались почти на 60 процентов ниже показателей аналогичного периода прошлого года".

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