Экс-сотрудница Первого канала: "Руководству наверняка мало не показалось"

Вечером 14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова внезапно появилась в прямом эфире программы "Время" с плакатом, призывающим остановить войну в Украине. Это произошло в тот момент, когда ведущая Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям в отношении России.

Социальные сети бурно отреагировалина акцию Овсянниковой: одни восхищались ее мужеством и называли ее поступок гражданским подвигом, другие усомнились в искренности сотрудницы Первого канала, сочтя ее появление в эфире инсценировкой и утверждая, что

оно было записано заранее.

О том, действительно ли программа "Время" транслируется в прямом эфире, как Марина Овсянникова могла попасть в студию во время выпуска программы и насколько велика вероятность того, что ее акция была постановочной, DW поговорила с Еленой Афанасьевой - бывшим руководителем дирекции креативного планирования Первого канала, основателем Школы Первого канала и автором и ведущей радиопрограммы "Телехранитель" на радиостанции "Эхо Москвы".

DW: В соцсетях активно обсуждают появление Марины Овсянниковой с антивоенным плакатом в эфире вечернего выпуска программы "Время". Одни называют ее поступок гражданским подвигом, другие считают, что это была записанная ранее инсценировка, поскольку программа "Время" якобы не идет в прямом эфире. Как транслируются новости Первого канала?

Елена Афанасьева

Елена Афанасьева: Все новости Первого канала транслируются в прямом эфире - в том числе на европейскую часть, то есть, на Москву. Обычно в час дня в прямом эфире выходит первый выпуск программы "Время" на Дальний Восток, потом он повторяется на следующие часовые пояса. За это время делается апгрейд, и в пять часов вечера программа идет на Урал, потом опять апгрейд, а в девять часов - всегда прямой эфир на Москву.

- На какой часовой пояс транслировался тот прямой эфир, в котором появилась Марина Овсянникова?

- Это был выпуск на Москву и на европейскую часть. И те зрители, которые его смотрели, видели все в прямом эфире.

- Какой охват аудитории у вечернего выпуска новостей? Сколько примерно людей могли увидеть этот выпуск?

- Обычно данные измеряет Mediascope (российская компания, занимающаяся медиаисследованиями и мониторингом рекламы и СМИ. - Ред.). Кроме того, у Первого канала есть и свои телефонные исследования. Аудитория программы "Время" измеряется сотнями тысяч, а в пиковые и кризисные ситуации - миллионами телезрителей.

- Во время прямых эфиров есть возможность в случае какой-то непредвиденной ситуации прервать трансляцию и пустить какую-то техническую заставку. Почему 14 марта этого не произошло?

- Обычно в тот момент, когда идут новости, за технические заставки отвечает дирекция информационных программ. Марина Овсянникова находилась в эфире где-то 3-4 секунды, и потом пошел сюжет, который явно должен был выйти на несколько секунд позже - после того, как ведущая прочитала бы к нему подводку. То есть режиссер, который в этот момент находился в аппаратной, то ли сам, то ли по команде включил этот сюжет раньше и перестроил картинку в студии.

- А в студию во время прямого эфира может войти любой сотрудник? Она не охраняется?

- Марина Овсянникова была сотрудницей программы "Время" в бригаде Екатерины Андреевой, поэтому у нее такая возможность была. Студия Первого канала выстроена так, что за спиной у ведущего сидят на рабочих местах новостные бригады, а стол ведущего расположен на небольшом подиуме, там же находятся камеры и плазменный экран. Подиум с двух сторон охраняется, по-моему, полицией - по крайней мере, людьми в форме.

Когда идут новости, естественно, бывает так, что появляется оперативная информация и редактор может принести ее ведущему буквально на листке бумаги. Иногда ведущего нужно загримировать, вытереть пот, принести воду. Охранники всегда знали тех людей, которые могли подойти к ведущему во время эфира. И поскольку Марина работала в этой бригаде, она смогла оказаться в студии в прямом эфире.

- Многие не верят в искренность поступка Марины Овсянниковой, считая ее появление в эфире постановкой, которую якобы инсценировало руководство Первого канала, чтобы смягчить санкции в адрес России. Вы допускаете, что это могла быть постановка?

- Я думаю, что руководству Первого канала мало не показалось. Думаю, что руководителям и канала, и информационной службы досталось от тех, кто занимается информационной политикой в Кремле. Мне эта акция напомнила 19 августа 1991-го года, когда сутки казалось, что беспросветный мрак, ГКЧП, возврат в прошлое - и вдруг в программе "Время" идет репортаж Сергея Медведева от Белого дома.

Потом я брала у Сергея интервью на "Эхе Москвы", и он честно рассказывал, что тогда, с одной стороны, власти и руководство Гостелерадио выполняли все приказы ГКЧП, но одновременно держали как бы немного нос по ветру - а вдруг другая сторона победит - и поэтому пустили в эфир сюжет Медведева.

Сейчас я не вижу какой-то силы, которая бы таким образом противостояла. Думаю, если бы она хотела противостоять, то явно устроила бы не этот странный перформанс, а сделала бы это как-то более изобретательно. Но точно не с женщиной, матерью двоих детей, которая вдруг ворвалась в студию с написанным от руки плакатом. Поэтому я в постановку не верю.

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