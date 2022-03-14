 Экс-сотрудница Первого канала: ″Руководству наверняка мало не показалось″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Экс-сотрудница Первого канала: "Руководству наверняка мало не показалось"

Как устроен эфир вечерних новостей на Первом канале и могла ли антивоенная акция редактора Марины Овсянниковой быть постановкой? Интервью DW с бывшей главой дирекции креативного планирования канала.

Акция Марины Овсянниковой в прямом эфире Первого канала

Акция Марины Овсянниковой в прямом эфире Первого канала

Вечером 14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова внезапно появилась в прямом эфире программы "Время" с плакатом, призывающим остановить войну в Украине. Это произошло в тот момент, когда ведущая Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям в отношении России.

Социальные сети бурно отреагировалина акцию Овсянниковой: одни восхищались ее мужеством и называли ее поступок гражданским подвигом, другие усомнились в искренности сотрудницы Первого канала, сочтя ее появление в эфире инсценировкой и утверждая, что
оно было записано заранее. 

О том, действительно ли программа "Время" транслируется в прямом эфире, как Марина Овсянникова могла попасть в студию во время выпуска программы и насколько велика вероятность того, что ее акция была постановочной, DW поговорила с Еленой Афанасьевой - бывшим руководителем дирекции креативного планирования Первого канала, основателем Школы Первого канала и автором и ведущей радиопрограммы "Телехранитель" на радиостанции "Эхо Москвы".

DW: В соцсетях активно обсуждают появление Марины Овсянниковой с антивоенным плакатом в эфире вечернего выпуска программы "Время". Одни называют ее поступок гражданским подвигом, другие считают, что это была записанная ранее инсценировка, поскольку программа "Время" якобы не идет в прямом эфире. Как транслируются новости Первого канала?

Елена Афанасьева

Елена Афанасьева

Елена Афанасьева: Все новости Первого канала транслируются в прямом эфире - в том числе на европейскую часть, то есть, на Москву. Обычно в час дня в прямом эфире выходит первый выпуск программы "Время" на Дальний Восток, потом он повторяется на следующие часовые пояса. За это время делается апгрейд, и в пять часов вечера программа идет на Урал, потом опять апгрейд, а в девять часов - всегда прямой эфир на Москву.

- На какой часовой пояс транслировался тот прямой эфир, в котором появилась Марина Овсянникова?

- Это был выпуск на Москву и на европейскую часть. И те зрители, которые его смотрели, видели все в прямом эфире.

- Какой охват аудитории у вечернего выпуска новостей? Сколько примерно людей могли увидеть этот выпуск?

- Обычно данные измеряет Mediascope (российская компания, занимающаяся медиаисследованиями и мониторингом рекламы и СМИ. - Ред.). Кроме того, у Первого канала есть и свои телефонные исследования. Аудитория программы "Время" измеряется сотнями тысяч, а в пиковые и кризисные ситуации - миллионами телезрителей. 

- Во время прямых эфиров есть возможность в случае какой-то непредвиденной ситуации прервать трансляцию и пустить какую-то техническую заставку. Почему 14 марта этого не произошло?

- Обычно в тот момент, когда идут новости, за технические заставки отвечает дирекция информационных программ. Марина Овсянникова находилась в эфире где-то 3-4 секунды, и потом пошел сюжет, который явно должен был выйти на несколько секунд позже - после того, как ведущая прочитала бы к нему подводку. То есть режиссер, который в этот момент находился в аппаратной, то ли сам, то ли по команде включил этот сюжет раньше и перестроил картинку в студии.

- А в студию во время прямого эфира может войти любой сотрудник? Она не охраняется?

- Марина Овсянникова была сотрудницей программы "Время" в бригаде Екатерины Андреевой, поэтому у нее такая возможность была. Студия Первого канала выстроена так, что за спиной у ведущего сидят на рабочих местах новостные бригады, а стол ведущего расположен на небольшом подиуме, там же находятся камеры и плазменный экран. Подиум с двух сторон охраняется, по-моему, полицией - по крайней мере, людьми в форме. 

Когда идут новости, естественно, бывает так, что появляется оперативная информация и редактор может принести ее ведущему буквально на листке бумаги. Иногда ведущего нужно загримировать, вытереть пот, принести воду. Охранники всегда знали тех людей, которые могли подойти к ведущему во время эфира. И поскольку Марина работала в этой бригаде, она смогла оказаться в студии в прямом эфире.  

- Многие не верят в искренность поступка Марины Овсянниковой, считая ее появление в эфире постановкой, которую якобы инсценировало руководство Первого канала, чтобы смягчить санкции в адрес России. Вы допускаете, что это могла быть постановка?

- Я думаю, что руководству Первого канала мало не показалось. Думаю, что руководителям и канала, и информационной службы досталось от тех, кто занимается информационной политикой в Кремле. Мне эта акция напомнила 19 августа 1991-го года, когда сутки казалось, что беспросветный мрак, ГКЧП, возврат в прошлое - и вдруг в программе "Время" идет репортаж Сергея Медведева от Белого дома.

Потом я брала у Сергея интервью на "Эхе Москвы", и он честно рассказывал, что тогда, с одной стороны, власти и руководство Гостелерадио выполняли все приказы ГКЧП, но одновременно держали как бы немного нос по ветру - а вдруг другая сторона победит - и поэтому пустили в эфир сюжет Медведева. 

Сейчас я не вижу какой-то силы, которая бы таким образом противостояла. Думаю, если бы она хотела противостоять, то явно устроила бы не этот странный перформанс, а сделала бы это как-то более изобретательно. Но точно не с женщиной, матерью двоих детей, которая вдруг ворвалась в студию с написанным от руки плакатом. Поэтому я в постановку не верю.

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:07

Россияне бегут от Путина: поможет ли им Германия? (14.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: как по кошельку Путина бьет Запад, и действительно ли РФ запросила помощь у Китая? DW Новости (14.03.2022)  

Антон Долин: "Воздух отравлен этой войной" (14.03.2022)  

Также по теме

Screenshot der Website Channel One Russia Während den Nachrichten auf dem russischen Kanal 1 (Flaggschiff des Kreml) gab es eine Protestaktion einer Aktivistin, sie hielt ein Schild in die Kamera, auf dem stand Kein Krieg, stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier lügt man euch an. Russen gegen den Krieg.

Редактор Первого канала выступила в прямом эфире против войны 14.03.2022

В прямом эфире Первого канала редактор Марина Овсянникова провела антивоенную акцию и призвала россиян выходить на протесты. DW связалась с ее адвокатом.

A picture taken in Paris on May 16, 2018 shows the logo of the social network Facebook on a broken screen of a mobile phone. (Joel Saget/AFP/Getty Images) Photo via Newscom picture alliance

Сеть бурно отреагировала на протестную акцию Марины Овсянниковой 15.03.2022

Фрагмент видео, где Овсянникова входит в прямой эфир с антивоенным плакатом, вирально распространялся и комментировался тысячами интернет-пользователей в России и за ее пределами.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), nimmt neben Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, an der Pressekonferenz nach den bilateralen Gesprächen teil. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers beim Nato-Partner Türkei gut drei Monate nach seiner Vereidigung. Hauptthema in den Gesprächen mit Erdogan wird der Krieg in der Ukraine sein. +++ dpa-Bildfunk +++

Канцлер ФРГ: С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества 14.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 14 марта.

Реклама