Экс-сотрудник ФБР мог подделать документ, связанный со слежкой за помощником Трампа

Бывший юрист ФБР стал фигурантом уголовного расследования, после того как предположительно внес изменения в документ, имеющий отношение к слежке за Картером Пейджем - помощником Дональда Трампа, на тот момент баллотировавшегося в президенты США. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
Новые данные вскрылись в ходе проверки, проводимой генеральным инспектором министерства юстиции США Майклом Хоровицем.
Он устанавливает законность действий Федерального бюро расследований, пытавшегося в 2016 году получить от суда санкции для слежки за Пейджем в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA).
Проверка в отношении ФБР
Хоровиц передал сведения о возможной фальсификации документа федеральному прокурору от штата Коннектикут Джону Дарему, отмечает CNN. Ранее в этом году генпрокурор и по совместительству министр юстиции Уильям Барр назначил Дарема на данный пост для проверки обстоятельств начала нацеленного на Трампа расследования американских спецслужб, включая ЦРУ и ФБР.
По данным телеканала, внесенные в документ правки могли быть существенными и изменить его смысл. Полный отчет Хоровица, как ожидается, будет обнародован в декабре.
В конце октября министерство юстиции США переквалифицировало в уголовное дело административную проверку обстоятельств расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера о возможных связях американского президента Дональда Трампа с Кремлем. Так, Дарем выясняет, имелись ли основания для расследования в отношении Трампа, и изучает роль, которую в нем сыграли различные страны. Кроме того, анализируется, были ли использованные методы и приемы сбора информации законными.
В рамках проверки Дарем уже обращался за помощью к британским и австралийским официальным лицам и дважды посещал Италию, где в августе и сентябре встречался с представителями разведсообщества.
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Автор: Илья Коваль