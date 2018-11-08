Экс-сотрудник Пригожина рассказал о провокациях против журналистов

Бывший сотрудник бизнесмена Евгения Пригожина Андрей Михайлов устраивал провокации против ряда российских СМИ. Об этом он рассказал "Новой газете" в интервью, опубликованном в четверг, 8 ноября.

По словам собеседника издания, сотрудники службы безопасности Пригожина познакомили его с бизнесменом в 2012 году - после того, как Михайлов по просьбе главы службы безопасности Евгения Гуляева организовал провокацию против конкурента компании Пригожина "Конкорд Кейтеринг" - "Карамель Кейтеринг", которая владела контрактом на обслуживание участников Петербургского международного экономического форума.

Подставные лица и имитация отравления

Михайлов предложил заказать у "Карамель Кейтеринг" поставку продуктов для фуршета с участием представителей бизнеса. Организатором мероприятия выступил сотрудник Пригожина Сергей Соловьев. По данным "Новой газеты", Соловьев представлялся главным редактором журнала "Новый предприниматель".

Присутствовавшие на мероприятии подставные лица - "в основном из службы безопасности "Конкорда" - инсценировали отравление. На следующий день Михайлов "пошел в интернет-кафе и сделал рассылку по СМИ". Мужчина заявил, что новости об отравлении дали многие издания, при этом "ни за одну публикацию платить не пришлось".

Провокация против Дмитрия Быкова

В 2013 году мужчина организовывал провокацию против российского писателя Дмитрия Быкова. "Надо было найти "продажного журналиста". Возникла идея с Быковым, так как он у нас считался по значимости вторым человеком после Навального", - описывает ситуацию Михайлов. Он устроил поездку писателя в Нижнюю Туру, где Быков должен был выступить в поддержку местного политика и прорекламировать его, что свидетельствовало бы о возможности подкупить писателя.

Публикация в Forbes

По словам собеседника "Новой газеты", сотрудник Пригожина Соловьев принимал также участие в провокации против журнала Forbes. В юбилейном выпуске издания была опубликована статья Соловьева "с непроверенной информацией и без пометки "реклама". Перед провокаторами стояла цель - "показать, что в Forbes тоже все покупается", рассказал Михайлов "Новой газете".

В 2013 году структуры Пригожина заказывали DDoS-атаки на сайты радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь", а также изданий "Московский комсомолец", "Новая газета", "Фонтанка" и Forbes, добавил он.

Позднее сам Михайлов участвовал в создании "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. По его словам, первоначально там работало около 200 человек, разбитых по подразделениям. При этом собеседник "Новой газеты" расценивает их деятельность как неэффективную. Собственная команда Михайлова из десяти человек "перекрывала всю эту структуру", утверждает мужчина.

Нападения на оппозиционеров в РФ

21 октября "Новая газета" опубликовала расследование, в котором рассказывается о том, как по заданию людей, связанных с Пригожиным, в России нападают на оппозиционеров и блогеров, а также устраивают убийства и отравления. Газете об этих случаях рассказал 61-летний Валерий Амельченко, который участвовал в таких операциях в 2012-2013 годах.

За несколько недель до публикации, 2 октября, собеседник издания пропал, сообщив о слежке. Его исчезновением занимаются Следственный комитет и полиция. Амельченко начал работать на людей Евгения Пригожина по приглашению Андрея Михайлова.

Пригожин, предположительно, имеет отношение к "фабрике троллей", а также спонсирует ЧВК Вагнера, которая отправляет наемников в Донбасс и Сирию. Его называют близким к Кремлю бизнесменом, Пригожин находится под санкциями США.

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