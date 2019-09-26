Эксперт: Манера Зеленского не удивила ФРГ - Трамп сложный собеседник

Эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг в интервью DW призвал не переоценивать влияния высказываний Зеленского в разговоре с Трампом на отношения между Украиной и ФРГ.
Эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг (Steffen Halling) в интервью DW прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом и рассказал, как это может отразиться на отношениях между Украиной и ФРГ.
Deutsche Welle: Господин Халлинг, вы читали стенограмму разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Что касается Трампа, то ничего нового - он вел себя в своем стиле, который давно всем известен. Какое впечатление на вас произвел Зеленский как президент?
Штеффен Халлинг: Манера Зеленского вести себя в этой беседе с Трампом меня не очень сильно удивила. Независимо от того, опытный Зеленский как президент или нет, очевидно, что он пытался понравиться Трампу и говорить то, что тот хотел услышать. И, я думаю, что понятно, насколько сложными являются переговоры с американским президентом Трампом. То, каким образом он высказался о Европейском Союзе, Германии и Ангеле Меркель (Angela Merkel), скорее всего, здесь в ФРГ, в федеральном правительстве вызовет совсем немного удивления. Поскольку здесь осознают, насколько сложными являются на самом деле такие разговоры с Дональдом Трампом.
- Как вы расцениваете высказывания Зеленского в этом разговоре о том, что ЕС, в частности Германия и Франция, делают мало для Украины, а США являются более важным партнером для Украины, чем ЕС? Насколько это было дипломатично?
- Во-первых, не предполагалось, что этот разговор будет обнародован, поэтому, по моему мнению, мы не обязательно должны оценивать здесь дипломатичность. Обычно мы не знаем, о чем идет речь во время таких разговоров. Во-вторых, не секрет, что в прошлом в Украине не были полностью удовлетворены решениями, которые принимались Германией и ЕС. Примером этому является проект "Северный поток-2", в котором США и Украина усматривают угрозу для энергетической независимости Украины.
А вот когда речь идет о вопросах санкций (в отношении России. - Ред.), то нужно заметить, что Германия играет в этом ключевую роль, об этом знает в том числе и украинская сторона. Без Германии, вероятно, этого консенсуса (в вопросе санкций, требующего единогласного утверждения всеми членами ЕС. - Ред.), который до сих пор существует в Европейском Союзе, не было бы. Это, по моему мнению, является очень важным.
Но нужно учитывать и то, что со стороны Европейского Союза и частично из Германии - не от правительства, а от отдельных немецких политиков - постоянно раздаются требования снять санкции, мол, они неэффективны и тому подобное. И здесь следует напомнить - и украинская сторона делает это очень последовательно - о сути этих санкций. Речь идет о том, чтобы Россия вела себя конструктивно и осуществляла прогресс в рамках минских договоренностей.
Но последние события показали обратное - Россия вскоре после избрания Зеленского начала раздавать свои паспорта в Донбассе. Требования украинской стороны отреагировать на выдачу российских паспортов совсем не вызывают удивления. Следует ли расширять санкции за эти паспорта - это, конечно, является совершенно другим вопросом. Но не нужно забывать и о том, что украинская сторона является неудовлетворенной тем, что критика (в ЕС. - Ред.), в том числе и со стороны правительства Германии, о выдаче паспортов в Донбассе была высказана так неуверенно.
Евросоюз и Германия являются важнейшими партнерами Украины - и об этом Владимир Зеленский также знает и будет в каждом разговоре делать на этом акцент. Но речь идет, конечно, не только о санкциях, но и о макрофинансовой поддержке, о пакетах помощи, а также о поддержке процесса реформ в Украине. И если Зеленский и его партия хотят бороться с коррупцией, то им нужно будет для этого обращаться за помощью к ЕС и Германии.
- Как вы думаете, могут ли такие высказывания Зеленского привести к ухудшению отношений между Украиной и ЕС и ФРГ. Какие могут быть последствия для Украины?
- Честно говоря, я не думаю, что это произойдет. Зеленский оказался действительно в сложной ситуации. Что касается США, то следует заметить, что там Украина в фокусе внутриполитического противостояния. Там Зеленский может потерять в отношениях как с одной, так и с другой стороной - как с Дональдом Трампом, так и с Джо Байденом. Я думаю, что в Германии эту ситуацию воспримут с пониманием.
Опять же - то, каким образом велся этот разговор, то, что Дональд Трамп, конечно, доминировал - это совсем не удивляет. Немецкое правительство, в частности канцлер, постоянно подчеркивает, что содержание разговоров с лидерами других стран не разглашается. И этот аспект нужно учитывать - это был телефонный разговор, во время которого речь шла об американском контексте, об очень конкретном вопросе. Было ли при этом допущено злоупотребление властью (Трампом. - Ред.) - вот, что всех интересует в первую очередь. Все остальное - то, каким образом при этом стороны обсуждали Евросоюз, Германию и Ангелу Меркель, - по моему мнению, не очень интересно Берлину.
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