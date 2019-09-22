Экологические активисты в ФРГ подготовили три конституционные жалобы к правительству

Выступающие за защиту климата активисты и экологические организации намерены принудить правительство Германии к принятию более действенных мер по защите климата с помощью Конституционного суда. Организации "Гринпис", Deutsche Umwelthilfe и Fridays for Future и ряд других организаций представили в среду, 15 января, в Берлине три конституционных жалобы.

В данных исках активисты требуют пересмотра и ужесточения принятого в декабре обширного климатического пакета. "С сегодняшнего дня стоит вопрос и о том, согласуется ли с Основным законом бездействие федерального правительства", - заявила представитель движения "Пятницы для будущего" (Fridays for Future) в Германии Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer). По ее словам, конституционные жалобы являются логичным шагом в рамках широкого протестного движения в 2019 году.

Одну из конституционных жалоб подготовили десять школьников из Германии. Правительство в Берлине не выполняет свою обязанность "гарантировать мое и наше будущее", отметила один из ее авторов, 15-летняя Мириам Зибек (Miriam Siebek) из Штутгарта. Вместо этого оно, по словам школьницы, принимает "климатический пакетик", что внушает страх.

Покончить с тайными договоренностями с бизнесом

В свою очередь глава Deutsche Umwelthilfe Юрген Реш (Jürgen Resch) призвал правительство Германии покончить с заключением тайных договоренностей с бизнесом и концернами, в частности, с автопромом. По его словам, принятие действенных мер по защите климата вполне реально. "Очень быстро реализуемо ограничение скорости, как показывает пример Нидерландов", - указал он.

Deutsche Umwelthilfe также призвала Берлин прекратить препятствовать развитию "зеленой" энергетики, в частности, ветровой энергии. Кроме того, климатически нейтральными должны стать жилые дома и другие здания, призвал далее Реш.

Климатический пакет Германии

Обширный климатический пакет был принят в конце декабря. В числе прочего он предусматривает снижение налога на добавленную стоимость на железнодорожные перевозки с 1 января 2020 года. Кроме того, льготы (Pendlerpauschale), которые индивидуально рассчитываются по сумме транспортных затрат при поездках с работы и на работу, с 2021 года вырастут на 5 евроцентов, начиная с 21 километра пути. А с 2024 года добавится компенсация в размере 3 евроцентов за каждый километр.

C 2021 года в Германии появятся сертификаты для компаний в транспортной и жилищной сферах, дающие право на эмиссию определенного объема СО2. Сейчас подобные сертификаты действуют для компаний в промышленной отрасли. Таким образом, за тонну выбросов транспортным компаниям и жилищному сектору придется платить 25 евро. До 2025 года этот показатель возрастет до 55 евро.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности.

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