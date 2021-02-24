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Эдуард Лимонов

FILE PHOTO: Kremlin critic Alexei Navalny stands inside a defendant dock during a court hearing in Moscow, Russia, Russia February 20, 2021, in this still image taken from video. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Комментарий: Решение AI по Навальному - удар по кремлевской пропаганде 24.02.2021

Кремль заигрался в дискредитацию Навального и на фоне решения Amnesty International невольно сам подтвердил, что тот никакой не "агент Запада", констатирует Иван Преображенский.

2258241 Russia, Moscow. 08/04/2013 Eduard Limonov, author and leader of the unregistered party The Other Russia, at the rally on Moscow's Suvorovskaya Square held in support of people involved in the Bolotnaya Square riots criminal case. Mikhail Voskresenskiy/RIA Novosti |

Скончался Эдуард Лимонов 17.03.2020

Писатель, публицист, инициатор "Маршей несогласных" и "Стратегии-31" скончался на 78-м году жизни.
Russian opposition leader Eduard Limonov (C) speaks during an authorized opposition rally in central Moscow on May 31, 2014. Russian opposition activists called on authorities to allow opposition rallies every 31st of the month, as the 31st article of the Russian Constitution proclaims the right to assemble peacefully. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

В деле о клевете на Лужкова ЕСПЧ взял сторону Эдуарда Лимонова 26.11.2019

Оппозиционер Эдуард Лимонов обжаловал в ЕСПЧ решение Бабушкинского суда Москвы и Мосгорсуда о том, что он должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа за причинение урона чести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Russian opposition leader Eduard Limonov (C) speaks during an authorized opposition rally in central Moscow on May 31, 2014. Russian opposition activists called on authorities to allow opposition rallies every 31st of the month, as the 31st article of the Russian Constitution proclaims the right to assemble peacefully. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Оппозиционер Эдуард Лимонов оштрафован за несогласованный митинг 03.10.2017

За нарушение правил проведения массовых мероприятий лидер "Другой России" оштрафован на 10 тысяч рублей.
Opposition leader Sergei Udaltsov gestures as he waits to attend a court hearing in Moscow July 24, 2014. A Moscow court on Thursday found Russian opposition leaders Udaltsov and Leonid Razvozhayev guilty of inciting mass riots against President Vladimir Putin. The state prosecution has called for eight-year jail terms for both men and they were expected to be sentenced later on Thursday. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST)

Полиция в Москве задержала Сергея Удальцова и Эдуарда Лимонова 23.09.2017

Перед началом акции "Антикапитализм-2017" в Москве были задержаны лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и основатель "Другой России" Эдуард Лимонов.

Запрещенная литература: Киев составил черный список российских книг (13.08.2015) 13.08.2015

Украина официально подтвердила информацию о внесении в "черный список" 38 российских книг, их запрещено ввозить в страну. Эти книги власти в Киеве оценивают как антиукраинские.
A Ukrainian customs service officer checking a car at the Hoptivka car border crossing on the Ukrainian-Russian border. Alexander Mazurkevich/RIA Novosti

Украина запретила к ввозу 38 книг российских авторов 11.08.2015

Черный список был составлен СБУ, и в него вошли, в частности, Александр Дугин, Сергей Доренко и Эдуард Лимонов. "Репортеры без границ" назвали это решение недопустимым с точки зрения принципа свободы слова.
Russian riot police officers ar epictured in central St.Petersburg on August 31, 2012 during opposition protest action. AFP PHOTO/OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/GettyImages)

В Петербурге задержаны шесть активистов "Стратегии-31" 31.05.2014

Митинг перед Гостиным двором не был санкционирован, в то же время там шел концерт патриотической песни. Согласованный митинг в Москве прошел спокойно.
2274847 Russia, Moscow. 08/31/2013 Police officers detain participants in the Strategy-31 rally on Triumfalnaya Square, Moscow. Sergey Kuznecov/RIA Novosti

В России задерживают участников несанкционированных акций "Стратегия-31" 31.10.2013

Целый ряд участников несанкционированных акций в рамках оппозиционной "Стратегии-31" задержаны в Москве и ряде других российских городов. В Москве задержан лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.
MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 23. 2011. Leader of the Other Russia coalition, Eduard Limonov addresses demonstrators during an authorized opposition rally under the motto «Let_s put paid to the thievish power» demanding to change the ruling power. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Astapkovich)

Акции "Стратегии-31" в России закончились задержаниями 31.07.2013

В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержаны Эдуард Лимонов и ряд других активистов антиправительственных акций "Стратегия-31". Полиция обосновала задержания несогласованностью митингов с городскими властями.
Leader of The Other Russia movement Eduard Limonov at the rally in defense of the 31st article of Russia's Constitution at Triumfalnaya Square in Moscow, 31 October 2010. Photo: Mikhail Fomichev

Активисты "Стратегии-31" провели митинги в Москве и Санкт-Петербурге 31.03.2013

В Москве и Санкт-Петербурге полиция вмешалась в проведение митингов за конституционную свободу собраний. Среди задержанных оказался оппозиционный лидер Эдуард Лимонов.
Leader of The Other Russia movement Eduard Limonov at the rally in defense of the 31st article of Russia's Constitution at Triumfalnaya Square in Moscow, 31 October 2010. Photo: Mikhail Fomichev

В Москве и Санкт-Петербурге задержаны участники акции "Стратегия-31" 31.01.2013

Полиция пресекла несогласованные с властями акции оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге. Среди задержанных оказался лидер оппозиционеров Эдуард Лимонов.
Leader of The Other Russia movement Eduard Limonov at the rally in defense of the 31st article of Russia's Constitution at Triumfalnaya Square in Moscow, 31 October 2010. Photo: Mikhail Fomichev

"Другая Россия" вышла на акцию протеста 31.12.2012

Десятки оппозиционеров, принявших участие в акциях "Стратегии-31" в Москве и Санкт-Петербурге, были задержаны полицией. В их числе лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.
Taisiya Osipova sits behind bars at a courtroom in Russian western city of Smolensk, on Tuesday, Aug. 28, 2012. The Russian opposition activist was sentenced Tuesday to eight years in prison on drug charges, her husband said- twice as long as prosecutors had requested- in a ruling that drew immediate opposition outrage. Taisiya Osipova has maintained that police planted four grams of heroin in her home in 2010 in revenge for her refusal to testify against her husband, Sergei Fomchenkov, also an activist with The Other Russia opposition movement. (Foto: Mitya Aleshkovskiy/AP/dapd)

Советник президента РФ: приговор Таисии Осиповой - судебная ошибка 28.08.2012

Михаил Федотов надеется, что ошибка будет исправлена после подачи кассационной жалобы на решение смоленского суда. Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов назвал приговор на восемь лет "страшной местью".
Leader of The Other Russia movement Eduard Limonov at the rally in defense of the 31st article of Russia's Constitution at Triumfalnaya Square in Moscow, 31 October 2010. Photo: Mikhail Fomichev

В Москве задержаны 120 участников акции оппозиции 31.05.2012

Среди задержанных был Эдуард Лимонов. Ему предписано 7 июня явиться в суд.
Interior Ministry officers detain an opposition activist during a protest rally to defend Article 31 of the Russian constitution, which guarantees the right of assembly, in Moscow March 31, 2012. REUTERS/Denis Sinyakov (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

HRW осудила разгон митинга на Триумфальной площади в Москве 31.03.2012

Полиция пресекла очередную акцию на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи конституции. Задержаны Эдуард Лимонов и еще несколько десятков человек. Участники опробовали новую тактику и сами просили о задержании.
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