Украина запретила к ввозу 38 книг российских авторов

Черный список был составлен СБУ, и в него вошли, в частности, Александр Дугин, Сергей Доренко и Эдуард Лимонов. "Репортеры без границ" назвали это решение недопустимым с точки зрения принципа свободы слова.