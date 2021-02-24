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Кремль заигрался в дискредитацию Навального и на фоне решения Amnesty International невольно сам подтвердил, что тот никакой не "агент Запада", констатирует Иван Преображенский.
Писатель, публицист, инициатор "Маршей несогласных" и "Стратегии-31" скончался на 78-м году жизни.
Оппозиционер Эдуард Лимонов обжаловал в ЕСПЧ решение Бабушкинского суда Москвы и Мосгорсуда о том, что он должен выплатить 500 тысяч рублей штрафа за причинение урона чести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
За нарушение правил проведения массовых мероприятий лидер "Другой России" оштрафован на 10 тысяч рублей.
Перед началом акции "Антикапитализм-2017" в Москве были задержаны лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и основатель "Другой России" Эдуард Лимонов.
Украина официально подтвердила информацию о внесении в "черный список" 38 российских книг, их запрещено ввозить в страну. Эти книги власти в Киеве оценивают как антиукраинские.
Черный список был составлен СБУ, и в него вошли, в частности, Александр Дугин, Сергей Доренко и Эдуард Лимонов. "Репортеры без границ" назвали это решение недопустимым с точки зрения принципа свободы слова.
Митинг перед Гостиным двором не был санкционирован, в то же время там шел концерт патриотической песни. Согласованный митинг в Москве прошел спокойно.
Целый ряд участников несанкционированных акций в рамках оппозиционной "Стратегии-31" задержаны в Москве и ряде других российских городов. В Москве задержан лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.
В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержаны Эдуард Лимонов и ряд других активистов антиправительственных акций "Стратегия-31". Полиция обосновала задержания несогласованностью митингов с городскими властями.
В Москве и Санкт-Петербурге полиция вмешалась в проведение митингов за конституционную свободу собраний. Среди задержанных оказался оппозиционный лидер Эдуард Лимонов.
Полиция пресекла несогласованные с властями акции оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге. Среди задержанных оказался лидер оппозиционеров Эдуард Лимонов.
Десятки оппозиционеров, принявших участие в акциях "Стратегии-31" в Москве и Санкт-Петербурге, были задержаны полицией. В их числе лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.
Михаил Федотов надеется, что ошибка будет исправлена после подачи кассационной жалобы на решение смоленского суда. Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов назвал приговор на восемь лет "страшной местью".
Среди задержанных был Эдуард Лимонов. Ему предписано 7 июня явиться в суд.
Полиция пресекла очередную акцию на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи конституции. Задержаны Эдуард Лимонов и еще несколько десятков человек. Участники опробовали новую тактику и сами просили о задержании.
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