Щелкунчик: история старой немецкой традиции

Рождественские рекорды

Рождественская пирамида

Самую высокую рождественскую пирамиду в Германии (а может быть и в мире!) установили в 2015 году на праздничном рынке в Ростоке. Высота этой (обычно миниатюрной) башенки, лопасти которой приходят в движение от теплого воздуха зажженных свечей, - более 20 метров. А по этажам пирамиды с ажурно вырезанными из дерева рождественскими мотивами можно даже прогуляться.