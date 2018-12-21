 Щелкунчик: история старой немецкой традиции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.12.2018

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Культура и стиль жизни

Щелкунчик: история старой немецкой традиции

Щелкунчик не менее важен для праздника, чем елка или Дед Мороз. Эту деревянную игрушку любят во всем мире не только дети, но и взрослые. DW представляет ее историю в картинках.

  • Щелкунчики в музее

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мода на щелкунчиков

    Германия - бесспорный мировой лидер по производству и экспорту этих деревянных игрушек. И хотя делают их немецкие мастера с давних пор, в США, например, популярными щелкунчики стали лишь в 50-е годы минувшего столетия.

  • Сцена из Балета Щелкунчик в Большом театре

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Герой всемирно известного балета

    "Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.

  • Книга сказок братьев Гримм

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мифология

    Якоб Гримм, старший из братьев, в своей книге "Немецкая Мифология" описывает традиционную роль выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом.

  • Обложка книги Король Щелкунчик и бедный Рейнольд

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Щелкунчик - король

    Автор детской книжки "Степка-растрепка" Генрих Гофман в 1851 году также написал свою версию истории - "Король Щелкунчик и бедный Рейнольд". Герой сказки - бедный малыш, он попадает в волшебную страну игрушек, где встречает короля Щелкунчика с поистине королевским подбородком.

  • Фридрих Вильгельм Фюхтнер - отец Щелкунчика

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    "Папа Фридрих"

    "Отцом" щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстругал щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка стала началом серийного производства. Сегодня уже восьмое поколение мануфактуры Фюхтнер продолжает традиционное ремесло.

  • Щелкунчик родом из региона Рудных гор

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Родина щелкунчика

    В районе Рудных гор, на границе Германии и Чехии, с давних пор жили горняки. Чтобы хоть как-то скрасить долгие зимние вечера, а заодно пополнить доход, они вырезали из дерева рождественские пирамиды, ажурные подсвечники, щелкунчиков. Здесь же, в Нойхаузене, открылся первый в Европе Музей щелкунчиков.

  • Экспонаты Музея щелкунчиков

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Рыцари да солдаты

    Массовым производство деревянных фигурок стало в конце XIX века. На снимке - экспонаты Музея щелкунчиков: рыцарь слева выструган в 1650 году, по центру - совсем свежий экземпляр из Штатов, справа - типичный для Рудных гор щелкунчик, выструганный в 1870 году.

  • Щелкунчик в образе Наполеона (в центре)

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Находчивые мастера

    Если верить легенде, появились подобные орехоколы по прихоти одного зажиточного крестьянина, не желавшего тратить силы на раскалывание орехов. За скромное вознаграждение один из сельчан выстругал человечка, который щелкает орехи. Щелкунчик в образе Наполеона (в центре) появился 1822 году.

  • Щелкунчиков расписывают вручную

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Трудоемкий процесс

    В процессе изготовления традиционного немецкого щелкунчика необходимо проделать не менее 130 рабочих операций. Каждая фигурка состоит из 60 частей и делается, как правило, из бука или пихты. И расписывают щелкунчиков, конечно, вручную. Такой оригинал стоит не менее 70 евро.

  • Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Каждому ли орех по зубам?

    Традиционно фигурку изображают в виде короля, солдата, лесника. Но периодически "ореховая миссия" возлагается и на современных героев. Жертвами "политического переворота" стали, например, Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер.

  • Щелкунчик Дарт Вейдер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Традиция и тренд

    Фирма Steinbach в Ганновере - известнейший производитель щелкунчиков. Семейное предприятие разрослось в послевоенные годы. Способствовало этому общение с американскими солдатами, служившими на территории Западной Германии: возвращаясь домой, они брали с собой щелкунчиков в качестве сувенира. Ежегодно Steinbach пополняет ассортимент. Одна из недавних разработок - щелкунчик Дарт Вейдер.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


  • Щелкунчики в музее

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мода на щелкунчиков

    Германия - бесспорный мировой лидер по производству и экспорту этих деревянных игрушек. И хотя делают их немецкие мастера с давних пор, в США, например, популярными щелкунчики стали лишь в 50-е годы минувшего столетия.

  • Сцена из Балета Щелкунчик в Большом театре

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Герой всемирно известного балета

    "Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.

  • Книга сказок братьев Гримм

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мифология

    Якоб Гримм, старший из братьев, в своей книге "Немецкая Мифология" описывает традиционную роль выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом.

  • Обложка книги Король Щелкунчик и бедный Рейнольд

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Щелкунчик - король

    Автор детской книжки "Степка-растрепка" Генрих Гофман в 1851 году также написал свою версию истории - "Король Щелкунчик и бедный Рейнольд". Герой сказки - бедный малыш, он попадает в волшебную страну игрушек, где встречает короля Щелкунчика с поистине королевским подбородком.

  • Фридрих Вильгельм Фюхтнер - отец Щелкунчика

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    "Папа Фридрих"

    "Отцом" щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстругал щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка стала началом серийного производства. Сегодня уже восьмое поколение мануфактуры Фюхтнер продолжает традиционное ремесло.

  • Щелкунчик родом из региона Рудных гор

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Родина щелкунчика

    В районе Рудных гор, на границе Германии и Чехии, с давних пор жили горняки. Чтобы хоть как-то скрасить долгие зимние вечера, а заодно пополнить доход, они вырезали из дерева рождественские пирамиды, ажурные подсвечники, щелкунчиков. Здесь же, в Нойхаузене, открылся первый в Европе Музей щелкунчиков.

  • Экспонаты Музея щелкунчиков

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Рыцари да солдаты

    Массовым производство деревянных фигурок стало в конце XIX века. На снимке - экспонаты Музея щелкунчиков: рыцарь слева выструган в 1650 году, по центру - совсем свежий экземпляр из Штатов, справа - типичный для Рудных гор щелкунчик, выструганный в 1870 году.

  • Щелкунчик в образе Наполеона (в центре)

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Находчивые мастера

    Если верить легенде, появились подобные орехоколы по прихоти одного зажиточного крестьянина, не желавшего тратить силы на раскалывание орехов. За скромное вознаграждение один из сельчан выстругал человечка, который щелкает орехи. Щелкунчик в образе Наполеона (в центре) появился 1822 году.

  • Щелкунчиков расписывают вручную

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Трудоемкий процесс

    В процессе изготовления традиционного немецкого щелкунчика необходимо проделать не менее 130 рабочих операций. Каждая фигурка состоит из 60 частей и делается, как правило, из бука или пихты. И расписывают щелкунчиков, конечно, вручную. Такой оригинал стоит не менее 70 евро.

  • Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Каждому ли орех по зубам?

    Традиционно фигурку изображают в виде короля, солдата, лесника. Но периодически "ореховая миссия" возлагается и на современных героев. Жертвами "политического переворота" стали, например, Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер.

  • Щелкунчик Дарт Вейдер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Традиция и тренд

    Фирма Steinbach в Ганновере - известнейший производитель щелкунчиков. Семейное предприятие разрослось в послевоенные годы. Способствовало этому общение с американскими солдатами, служившими на территории Западной Германии: возвращаясь домой, они брали с собой щелкунчиков в качестве сувенира. Ежегодно Steinbach пополняет ассортимент. Одна из недавних разработок - щелкунчик Дарт Вейдер.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Рождественский календарь в Генгенбахе

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    Традиционный адвент-календарь в Германии имеет множество форм. Самый большой такой календарь расположен в старинной ратуше города Генгенбаха в Баден-Вюртемберге. С ним связан особый ритуал: ровно в 18 часов ратуша освещается разноцветными огнями, открываются створки очередного (из 24!) окна с изображением героев сказок или известных произведений искусства. В этом году это работы Энди Уорхола.

  • Дрезденский Штрицельмаркт

    Рождественские рекорды

    Рождественский рынок

    Самый известный рождественский рынок Германии находится в Нюрнберге, а старейший - в Саксонии. Их там даже два. В 2016 году дрезденский Штрицельмаркт (Striezelmarkt) открылся в 582-ой раз (на снимке). Предполагают, что рынок в Баутцене (Bautzen) лет на 50 старше.

  • Шлиц

    Рождественские рекорды

    Рождественская свеча

    Почти 20 лет подряд эта свеча, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, зажигается в гессенском городе Шлиц (Schlitz). 36-метровую башню на Рыночной площади для этого ежегодно "облачают" в красный наряд. Сотни лампочек образуют "пламя", освещающее старинный городок с фахверковыми домами и рождественский рынок.

  • Резной подсвечник в Дрездене

    Рождественские рекорды

    Резной подсвечник

    Традиционно такие деревянные подсвечники в виде полуарки с резными узорами (Schwibbogen) ставят на подоконники. Самый большой в мире деревянный подсвечник (на снимке) высотой почти пять метров был установлен в 2006 году в крупнейшем бизнес-центре Дрездена.

  • Рождественский венок в Людвигсбурге

    Рождественские рекорды

    Рождественский венок

    В каждое воскресенье четырехнедельного предрождественского сезона в Германии зажигают по свече. В этом году четыре шестиметровые свечи из дерева украшают гигантский венок, сплетенный из хвойных веток. Диаметр - 40 метров. Его соорудили в Людвигсбурге, где открылся барочный рынок. Этот самый большой венок Германии сплели в рамках благотворительной акции, организованной телекомпанией SWR.

  • Рождественская пирамида в Ростоке

    Рождественские рекорды

    Рождественская пирамида

    Самую высокую рождественскую пирамиду в Германии (а может быть и в мире!) установили в 2015 году на праздничном рынке в Ростоке. Высота этой (обычно миниатюрной) башенки, лопасти которой приходят в движение от теплого воздуха зажженных свечей, - более 20 метров. А по этажам пирамиды с ажурно вырезанными из дерева рождественскими мотивами можно даже прогуляться.

  • Гигантский пряник

    Рождественские рекорды

    Пряник на Рождество

    Кондитеры Конрад Фридман (слева) и Штефан Кох (справа) представляют один из 1400 элементов гигантского пряника длиной 1052 метра. Его выложили перед дворцом в Людвигсбурге в рамках благотворительной акции к открытию рождественского рынка в 2009 году. На изготовление рекордного пряника ушло по 1700 килограммов меда и муки, почти по 1000 килограммов грецких орехов и фундука и 500 литров молока.

  • Щелкунчик

    Рождественские рекорды

    Щелкунчик

    Один из самых больших Щелкунчиков в мире высотой более 6 метров был установлен в 2003 году на рождественском рынке в Оснабрюке, а самая большая музыкальная шкатулка - на площади перед собором города. Деревянный великан колет орехи так же эффективно, как и его маленькие собратья.

  • Штолен размера XXL

    Рождественские рекорды

    Штолен размера XXL

    Уже более 20 лет традиционную немецкую выпечку кондитеры Дрездена выпекают к празднику, посвященному легендарному пирогу, который символизирует младенца, завернутого в пеленку. И всегда гигантского размера - из тонны муки, двух с половиной миллионов изюминок, 120 литров рома и бессчетного количества цукатов. Из 400 элементов пекари города "собирают" штолен весом более четырех тонн.

  • Ясли Христовы в Вальдбрайтбахе

    Рождественские рекорды

    Ясли Христовы

    Скульптурное изображение сцены рождения Христа с колыбелью новорожденного - важный атрибут Рождества у западных христиан. В Вальдбрайтбахе (Waldbreitbach), где открыта целая рождественская деревня, можно полюбоваться на необычные Ясли. 1000 вручную собранных корней растений, 40 фигурок героев религиозного действа и 85 фигурок животных превращают их в самые большие ясли такого рода в мире.

  • Фигуры для Яслей в Поленцко

    Рождественские рекорды

    Ясли с деревянными исполинами

    А в местечке под названием Поленцко (Polenzko) находятся самые большие участники сцены рождения Христа. С легкой руки местного скульптора Хорста Зоммера, в небольшой церкви расположились деревянные фигуры великанского размера: Иосиф ростом 3,15 метра и Мария - почти 3 метра.

  • Елка-великан в Дортмунде

    Рождественские рекорды

    Елка-великан

    Самая высокая "елка" Германии ежегодно зажигает свои огни в Дортмунде (Dortmund). Ее высота - 45 метров. Эта елочная конструкция состоит из 1700 елей, яркой иллюминации и ангела весом 200 килограммов, который украшает макушку рождественского дерева.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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