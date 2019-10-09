Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии?

Российская политика в карикатурах

Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток?

Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.