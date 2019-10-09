Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии?

Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.
Прокурор Москвы требовал арестовать трехкомнатную квартиру основателя ФБК в качестве обеспечительной меры по иску Росгвардии. Черемушкинский суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры. (11.10.2019)
Корреспондент DW пытался разыскать испанского предпринимателя, якобы оказавшего помощь Фонду борьбы с коррупцией, за что эта организация была причислена к иностранным агентам. (10.10.2019)