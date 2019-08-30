 Штайнмайер по-польски попросил прощения за нападение нацистов на Польшу | Новости из Германии о Германии | DW | 01.09.2019

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Германия

Штайнмайер по-польски попросил прощения за нападение нацистов на Польшу

Президент ФРГ посетил польский город Велюнь, который первым подвергся атаке вермахта 80 лет назад.

Памятные мероприятия в Велюни

Памятные мероприятия в Велюни

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) по-польски попросил прощения за преступления нацистской Германии. Утром в воскресенье, 1 сентября, Штайнмайер посетил польский город Велюнь, который ровно 80 лет назад первым подвергся нападению гитлеровского вермахта.

Памятные мероприятия начались в 04.40 утра - именно в это время германская авиация в сентябре 1939 года начала бомбардировку города.

Несколько тысяч человек пришли 1 сентября на рыночную площадь, многие принесли с собой свечи, после чего в качестве символического напоминания о трагических событиях прозвучала воздушная сирена.

"Я склоняю голову"

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Обращаясь к собравшимися, Штайнмайер произнес на польском три фразы: "Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Перед польскими жертвами германской тирании. Я прошу прощения".

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь назвал присутствие главы ФРГ на столь значительном памятном мероприятии "своего рода моральным искуплением".

Позднее у Франка-Вальтера Штайнмайера запланирован еще визит в Варшаву, где к нему присоединятся канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и вице-президент США Майк Пенс.

Ранее лидеры Германии и Польши договорились, что во время церемонии в Велюни особое внимание уделят памяти мирных жителей, погибших во Второй мировой войне. Жертвами бомбардировки 1 сентября в городе с населением в 15 тысяч жителей стали около 1200 человек. 

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