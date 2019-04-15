Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился при пожаре

В соборе Парижской Богоматери в столице Франции вечером в понедельник, 15 апреля, возник сильный пожар. На фотографиях, опубликованных в соцсетях и показанных по французскому телевидению, виден большой столб дыма над главной парижской достопримечательностью и языки пламени. Заместитель мэра Парижа заявил, что шпиль здания обрушился. Очевидцы Reuters сообщают о полном обрушении крыши собора.

Мэр французской столицы Анн Идальго призвала находящихся в районе места происшествия не создавать помех сотрудникам пожарной службы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер телеобращение к нации. "Мои мысли - со всеми католиками и со всеми гражданами Франции. Как и всем соотечественникам, мне грустно видеть, как эта часть нас горит", - написал глава государства в своем микроблоге Twitter.

В соборе велись реставрационные работы

Причины инцидента на данный момент неизвестны, заявили представители полиции. Информация о жертвах пока не поступала. Прокуратура Парижа начала расследование.

По данным пожарной службы, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Их стоимость оценивается в 6 млн евро, сообщает агентство AP.

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