Шоу и фарс: что думают в ЕС о "выборах" сепаратистов в Донбассе

Менее чем за год в Донбассе в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" сменились оба лидера пророссийских сепаратистов. Осенью 2017 года из Луганска в Россию выехал Игорь Плотницкий, а в августе 2018-го в Донецке подорвали Александра Захарченко. С целью легитимации их преемников поддерживаемые Москвой сепаратисты в Донбассе планируют провести 11 ноября так называемые "выборы".

"Выборы" противоречат "духу и букве" Минска

"Так называемые "выборы"... идут вразрез с духом и буквой минских соглашений, содержащих положения об организации местных выборов в регионе", - заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Дорожный указатель на востоке Украины

Как известно, "Минск-2" предусматривает проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лишь в соответствии с украинским законодательством. И диалог об их проведении должен начаться после прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

Косьянчич отметила, что исполнение минских соглашений является ключом к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому "надо избегать" любых шагов, препятствующих этому. "В этом отношении мы ожидаем, особенно от России, того, что она полностью использует свое влияние на сепаратистов", - подчеркнула Косьянчич.

А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние РФ на сепаратистов "не безгранично". Он уверен, что "выборы" "не идут вразрез с минскими соглашениями". В то же время Песков уклонился от ответа на вопрос, признает ли Россия результаты этих "выборов".

Это не "выборы", это шоу

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) согласен, что "выборы" в "ЛНР" и "ДНР" станут нарушением минских договоренностей. Он добавляет, что в данном случае о выборах вообще говорить нельзя. "То, что там происходит, - это шоу. Это вообще не заслуживает того, чтобы называться выборами. Потому что там нет никакого выбора", - подчеркивает евродепутат от Европейской народной партии в интервью DW. "Те, кто выдвинул свои кандидатуры, это все промосковские, пророссийские кандидаты. Это фарс", - добавляет немецкий политик.

Агитация перед "выборами" в самопровозглашенной "ЛНР"

Член комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс предостерегает, что ЕС "не признает никаких попыток организовать эти так называемые "выборы". Он согласен с тем, что они противоречат духу минских соглашений.

И даже во фракции "левых" в Европарламенте, традиционно занимающей более дружелюбную к России позицию, не считают "выборы" в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" полезными. "Эти "выборы" в действительности не способствуют нахождению компромисса между двумя сторонами, ведь таким образом спираль (конфронтации. - Ред.) только будет раскручиваться", - заявил DW Хельмут Шольц (Helmut Scholz), эксперт фракции "левых" по вопросам, связанным с Россией и Украиной. Причина, по его словам, в том, что "выборы" не были согласованы с правительством Украины. В то время как они должны проводиться тогда, когда будут способствовать разрешению конфликта, говорит Шольц.

Санкции против лидеров сепаратистов в Донбассе

Как будет реагировать Евросоюз, если "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" все же состоятся? Прежде всего, по мнению Пятраса Ауштрявичюса, в санкционный список ЕС добавят людей, которых назовут победителями "выборов". Сейчас в этом списке есть имя Плотницкого. Был в нем и Захарченко.

Денис Пушилин

Денис Пушилин, желающий занять место Захарченко, также под санкциями Евросоюза. В этом году список дважды пополнялся: в мае в него попали пять человек, организовавшие выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма, а в июле - шесть компаний, причастных к постройке Керченского моста.

По мнению депутата от фракции либералов, ЕС и так делает много: не признает самопровозглашенные образования в Донбассе и продлевает санкции. "Давайте продолжать эту политическую линию как основную, и я верю, что ситуация начнет меняться", - отмечает он.

Михаэль Галер при этом считает, что в санкционный список следует внести не только пророссийских сепаратистов в Донбассе, но и "московских организаторов", поскольку, по его словам, без помощи России эти "выборы" не состоялись бы. Политик добавляет, что разведслужбы точно смогут определить причастных. Галер подчеркивает, что внесение в санкционный список должно быть "щедрым". В то же время он не видит поддержки со стороны всех стран-членов ЕС, достаточной для усиления санкций против самой РФ.

Фракция "левых" с самого начала конфликта на востоке Украины выступала против санкций ЕС в отношении России. И Хельмут Шольц считает расширение санкций "обострением, не способствующим урегулированию". Шольц не видит готовности для разрешения конфликта ни в Киеве, ни в Луганске, ни в Донецке. То, что Верховная рада Украины в октябре продлила до конца 2019 года закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, он называет "недостаточным".

Центральным, по его мнению, является вопрос, как будет выглядеть закрепленная Минском "регионализация" (очевидно он имел в виду децентрализацию, предусмотренную минскими соглашениями, и так происходящую в Украине). По его словам, работа по поиску ответа на этот вопрос со стороны правительства в Киеве "недостаточна".

Конец минских соглашений?

Если проведение пророссийскими сепаратистами так называемых "выборов" в Донбассе противоречит минским соглашениям, означает ли это полный провал договоренностей? Пятрас Ауштрявичюс избегает говорить о конце минского процесса, но отмечает, что проведение этих "выборов" станет "большим ударом" по нему. "Я вижу много попыток со стороны России помешать имплементации минских соглашений", - добавляет он.

С точки зрения Михаэля Галера, говорить о конце минского процесса нет оснований, ведь эти "выборы" "не имеют значения". "Да, это четкое нарушение минских договоренностей. Но это (конец минского процесса. - Ред.) нам ничего не даст, у нас нет ничего другого, кроме "Минска". Там нет никакого движения, но если думаешь, выбрасывать ли то, что у тебя есть, то пока нет никакой замены, надо сохранять то, что есть", - уверен евродепутат.

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