 Шотландия добивается нового референдума о независимости | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2019

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Европа

Шотландия добивается нового референдума о независимости

Глава регионального правительства Шотландии Стерджен направила в Лондон письмо с требованием разрешить проведение референдума. Шотландия не желает оставаться в составе Великобритании в связи с "Брекзитом", указала она.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен

Первый министр Шотландии Никола Стерджен

Глава регионального правительства Шотландии Никола Стерджен в письме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону официально запросила разрешения о проведении нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного королевства. "Демократия должна победить и она победит", - заявила Стерджен журналистам в Эдинбурге в четверг, 19 декабря.

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По словам первого министра Шотландии, шотландцы дали ясно понять, что они отвергают правительство тори во главе с премьер-министром Джонсоном, которое выводит Шотландию из состава Евросоюза. В этой связи Стерджен напомнила, что в результате британских парламентских выборов на прошлой неделе ее Шотландская национальная партия, добивающаяся независимости от Великобритании, резко усилила свои позиции, получив в шотландском парламенте 48 из 59 мест.

Что скажет Лондон?

Проведение нового референдума о независимости Шотландии зависит от согласия Лондона. Джонсон уже неоднократно отвергал соответствующие просьбы Стерджен, которая желает провести новый референдум уже в 2020 году. В ходе первого референдума, состоявшегося в 2014 году, 55 процентов шотландцев высказались против независимости.

Стерджен, однако, подчеркивает, что с тех пор обстоятельства существенно изменились: в 2016 году незначительное большинство британцев проголосовало за "Брекзит". В то же время 62 процента шотландцев высказались против "Брекзита".

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    Автор: Росс Дунбар, Юлия Брык


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