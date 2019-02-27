 Школьники, меняющие мир - герои или марионетки? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.02.2019

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Европа

Школьники, меняющие мир - герои или марионетки?

Многие считают, что за спиной юных гражданских активистов стоят влиятельные взрослые. Так ли это на самом деле? DW рассказывает истории нескольких подростков, ставших знаменитыми.

Акция немецких школьников в защиту климата, 25 января 2019 года

Акция немецких школьников в защиту климата, 25 января 2019 года

В конце января 2019 года на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил не совсем обычный гость - 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг. Девушка обратилась к присутствующим с эмоциональной речью, призвав топ-менеджеров и политиков со всего мира более активно бороться с изменением климата. "Я хочу, чтобы вы действовали так, как если бы горел ваш дом, ведь так оно и есть", - заявила юная активистка. Борьба с глобальным потеплением является самой сложной задачей, когда-либо стоявшей перед человечеством, подчеркнула она.

Стоит отметить, что речь в Давосе стала отнюдь не первым выступлением школьницы перед международной аудиторией. В декабре 2018 года девушка посетила 24-ю Всемирную конференцию ООН по защите климата (COP24) в польском Катовице. А за несколько месяцев до этого Тунберг стала инициатором акции школьников в защиту климата: с тех пор активистка выходит на демонстрацию у здания шведского парламента в Стокгольме более 20 недель подряд.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

Ее примеру последовали и подростки из других стран. Демонстрации под девизом "Пятницы для будущего" ("Fridays for Future") проходят по всему миру в течение нескольких недель. К примеру, в январе германские школьники и студенты провели массовые акции в защиту климата более чем в 50 городах ФРГ. В общей сложности в них приняли участие более 30 тысяч человек.

От "супергероини" до "психопатки"

Тем временем вокруг личности Тунберг, получившей мировую известность благодаря своему выступлению в Давосе, разгорелись нешуточные споры. Норвежская принцесса Марта Луиза назвала ее "супергероиней", а журнал Time внес в список самых влиятельных подростков 2018 года. Школьница, у которой диагностирован синдром Аспергера (при котором у людей нарушаются способности к социальному общению. - Ред.), получила широкую поддержку и в соцсетях.

Эмма Гонсалес

Эмма Гонсалес

Впрочем, в ее адрес поступает и немало оскорблений. Тунберг обзывают то "заумной", то "глупым ребенком", а глава саксонского отделения правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" даже назвал ее в Twitter "психопаткой". Многие уверены в том, что действиями школьницы на самом деле руководят взрослые - ее родители, PR-агентство, экологические организации или политики.

Между тем история Греты Тунберг вовсе не уникальна. К примеру, в 2018 году мировую известность получила одна школьниц, выживших после стрельбы в школе американского города Паркленд. 19-летняя Эмма Гонсалес теперь призывает политиков США ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Журнал Glamour назвал девушку "иконой", а газета The Washington Post сравнила ее с кубинским национальным героем Хосе Марти. Это, однако, не помешало одному из членов Республиканской партии обозвать бритоголовую девушку "лесбиянкой-скинхедом".

"Подростки кажутся более уязвимыми, чем взрослые"

Феликс Финкбайнер

Феликс Финкбайнер

Еще один активист, оказавшийся в центре внимания в совсем юном возрасте, - это ныне 21-летний немец Феликс Финкбайнер (Felix Finkbeiner). Еще в начальной школе он вместе с друзьями начал высаживать деревья, чтобы бороться с изменением климата. На сегодняшний день основанная им организация Plant for the Planet ("Саженцы планете") насчитывает порядка 70 000 членов по всему миру. Финкбайнер, также выступал с речью в ООН и Европарламенте.

На его взгляд, враждебность в отношении таких юных активистов, как Грета Тунберг, не связана с их возрастом. Любой, кто борется с изменением климата, рано или поздно сталкивается с критикой, ведь эта тема воспринимается в обществе крайне противоречиво, считает активист.

Контекст

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После подписания соглашения по климату в Париже в 2015 году, ситуация сильно ухудшилась. Йенс Турау возлагает надежды на защитников климата на COP24 в Катовице и рядовых граждан. (06.12.2018)

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Впрочем, профессор Бременского университета Себастьян Хаунс (Sebastian Haunss) придерживается иного мнения на этот счет. С одной стороны, враждебность - это, прежде всего, феномен соцсетей, где пользователи могут практически безнаказанно оставлять оскорбительные комментарии, отмечает он.

С другой стороны, негативная реакция связана с тем, что молодые люди имеют больше шансов повлиять на общественное мнение. "При появлении на публике школьники выглядят более беззащитными и уязвимыми, чем взрослые", - поясняет Хаунс. В то же время всем обычно кажется, что подростки не преследуют каких-либо стратегических целей, а действительно убеждены в том, что говорят. Поэтому они получают больше внимания, констатирует эксперт. 

Школьники - политические марионетки?

Но насколько обоснованным является утверждение о том, что опытные политики используют молодых активистов в собственных целях? Феликс Финкбайнер уверяет, что в детстве и подростковом возрасте его никто не заставлял выступать в защиту климата и специально не готовил к выступлению в СМИ. Вместо этого он сам, еще будучи школьником, организовал пресс-конференцию, смеется Финкбайнер. О том, что за Гретой Тунберг никто не стоит, говорит уже тот факт, что школьники сами устраивают демонстрации, к которым примкнули уже десятки тысяч подростков, полагает активист.

В свою очередь профессор Себастьян Хаунс не исключает возможности того, что молодых активистов пытаются использовать взрослые для реализации конкретных целей. Однако он не сомневается в том, что Гретой Тунберг и другими подростками, в первую очередь, движет их собственная мотивация. Поэтому можно предположить, что молодая шведка будет и впредь устраивать протесты - несмотря на все препятствия.

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    Автор: Андрей Гурков


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