Школьники, меняющие мир - герои или марионетки?

В конце января 2019 года на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил не совсем обычный гость - 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг. Девушка обратилась к присутствующим с эмоциональной речью, призвав топ-менеджеров и политиков со всего мира более активно бороться с изменением климата. "Я хочу, чтобы вы действовали так, как если бы горел ваш дом, ведь так оно и есть", - заявила юная активистка. Борьба с глобальным потеплением является самой сложной задачей, когда-либо стоявшей перед человечеством, подчеркнула она.

Стоит отметить, что речь в Давосе стала отнюдь не первым выступлением школьницы перед международной аудиторией. В декабре 2018 года девушка посетила 24-ю Всемирную конференцию ООН по защите климата (COP24) в польском Катовице. А за несколько месяцев до этого Тунберг стала инициатором акции школьников в защиту климата: с тех пор активистка выходит на демонстрацию у здания шведского парламента в Стокгольме более 20 недель подряд.

Грета Тунберг

Ее примеру последовали и подростки из других стран. Демонстрации под девизом "Пятницы для будущего" ("Fridays for Future") проходят по всему миру в течение нескольких недель. К примеру, в январе германские школьники и студенты провели массовые акции в защиту климата более чем в 50 городах ФРГ. В общей сложности в них приняли участие более 30 тысяч человек.

От "супергероини" до "психопатки"

Тем временем вокруг личности Тунберг, получившей мировую известность благодаря своему выступлению в Давосе, разгорелись нешуточные споры. Норвежская принцесса Марта Луиза назвала ее "супергероиней", а журнал Time внес в список самых влиятельных подростков 2018 года. Школьница, у которой диагностирован синдром Аспергера (при котором у людей нарушаются способности к социальному общению. - Ред.), получила широкую поддержку и в соцсетях.

Эмма Гонсалес

Впрочем, в ее адрес поступает и немало оскорблений. Тунберг обзывают то "заумной", то "глупым ребенком", а глава саксонского отделения правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" даже назвал ее в Twitter "психопаткой". Многие уверены в том, что действиями школьницы на самом деле руководят взрослые - ее родители, PR-агентство, экологические организации или политики.

Между тем история Греты Тунберг вовсе не уникальна. К примеру, в 2018 году мировую известность получила одна школьниц, выживших после стрельбы в школе американского города Паркленд. 19-летняя Эмма Гонсалес теперь призывает политиков США ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Журнал Glamour назвал девушку "иконой", а газета The Washington Post сравнила ее с кубинским национальным героем Хосе Марти. Это, однако, не помешало одному из членов Республиканской партии обозвать бритоголовую девушку "лесбиянкой-скинхедом".

"Подростки кажутся более уязвимыми, чем взрослые"

Феликс Финкбайнер

Еще один активист, оказавшийся в центре внимания в совсем юном возрасте, - это ныне 21-летний немец Феликс Финкбайнер (Felix Finkbeiner). Еще в начальной школе он вместе с друзьями начал высаживать деревья, чтобы бороться с изменением климата. На сегодняшний день основанная им организация Plant for the Planet ("Саженцы планете") насчитывает порядка 70 000 членов по всему миру. Финкбайнер, также выступал с речью в ООН и Европарламенте.

На его взгляд, враждебность в отношении таких юных активистов, как Грета Тунберг, не связана с их возрастом. Любой, кто борется с изменением климата, рано или поздно сталкивается с критикой, ведь эта тема воспринимается в обществе крайне противоречиво, считает активист.

Впрочем, профессор Бременского университета Себастьян Хаунс (Sebastian Haunss) придерживается иного мнения на этот счет. С одной стороны, враждебность - это, прежде всего, феномен соцсетей, где пользователи могут практически безнаказанно оставлять оскорбительные комментарии, отмечает он.

С другой стороны, негативная реакция связана с тем, что молодые люди имеют больше шансов повлиять на общественное мнение. "При появлении на публике школьники выглядят более беззащитными и уязвимыми, чем взрослые", - поясняет Хаунс. В то же время всем обычно кажется, что подростки не преследуют каких-либо стратегических целей, а действительно убеждены в том, что говорят. Поэтому они получают больше внимания, констатирует эксперт.

Школьники - политические марионетки?

Но насколько обоснованным является утверждение о том, что опытные политики используют молодых активистов в собственных целях? Феликс Финкбайнер уверяет, что в детстве и подростковом возрасте его никто не заставлял выступать в защиту климата и специально не готовил к выступлению в СМИ. Вместо этого он сам, еще будучи школьником, организовал пресс-конференцию, смеется Финкбайнер. О том, что за Гретой Тунберг никто не стоит, говорит уже тот факт, что школьники сами устраивают демонстрации, к которым примкнули уже десятки тысяч подростков, полагает активист.

В свою очередь профессор Себастьян Хаунс не исключает возможности того, что молодых активистов пытаются использовать взрослые для реализации конкретных целей. Однако он не сомневается в том, что Гретой Тунберг и другими подростками, в первую очередь, движет их собственная мотивация. Поэтому можно предположить, что молодая шведка будет и впредь устраивать протесты - несмотря на все препятствия.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

