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Шверин

09.10.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Teile des Dessertservice für Friedrich Franz II.von Mecklenburg-Strelitz aus der Zeit zwischen 1837 und 1848 sind in der neuen Dauerausstellung mit Porzellan aus der Berliner Manufaktur im Schloss zu sehen. Zu den kostbarsten Präsenten, die das mecklenburgische Herzogshaus im 19. Jahrhundert erhielt, zählen die Porzellane aus der Berliner Manufaktur, die die preußischen Könige ihrer Verwandtschaft überreichten. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Королевский фарфор - инструмент прусской дипломатии (фото) 11.10.2019

Некоторые вазы, которые теперь можно увидеть в Шверине, стоят до 300 тысяч евро.
ILLUSTRATION - 19.08.2018, Niedersachsen, Oldenburg: Ein Aufkleber mit der Aufschrift WLAN inside klebt auf dem Spiegel eines Linienbusses in Oldenburg. Auch der Nahverkehrsbetrieb in Schwerin will seinen Fahrgästen in Bussen und Straßenbahnen künftig Zugang zum Internet bieten. (zu dpa «Schweriner Nahverkehr bringt WLAN in Busse und Bahnen») Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Пассажирам городского транспорта - бесплатный интернет (фото) 16.02.2019

Транспортные компании идут на этот шаг, чтобы идти в ногу со временем и привлекать новых пассажиров.
04.09.2017 ARCHIV - Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) äußert sich am 04.09.2017 bei einem Besuch der Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen in Berlin. (zu dpa: Streit um Asylverfahren: Grüne greifen de Maizière an vom 09.09.2017 Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МВД Германии заявил о предотвращении "крупного теракта" на территории страны 31.10.2017

Задержание 19-летнего сирийца в Шверине произошло в нужный момент - удалось не только устранить опасность, но и собрать достаточные доказательства его вины, заявил де Мезьер.
13.02.2017 Polizisten stehen am 13.02.2017 vor einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz (Sachsen). Wegen eines Terroralarms ist es am Montagabend zu einem Einsatz des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz gekommen. Eine entsprechende Twitter-Meldung der Bild-Zeitung bestätigte die Polizeidirektion der Stadt auf Anfrage. Foto: Harry Haertel/Haertelpress/dpa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

На севере Германии по подозрению в подготовке теракта задержан сириец 31.10.2017

19-летний гражданин Сирии вел конкретную подготовку к совершению взрыва на территории Германии, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ.
Ein Streifenwagen der Polizei steht am 29.09.2016 auf dem Marienplatz im Stadtzentrum von Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Nach Auseinandersetzungen zwischen jungen Flüchtlingen in der Schweriner Innenstadt will die Stadtverwaltung die Präventionsarbeit verstärken. Die Polizei hat ihr Präsenz auf dem Verkehrsknotenpunkt verstärkt. Foto: Jens Büttner/dpa (zu Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern in Schwerin vom 01.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Полиция расследует нападение жителей Шверина на беженцев 01.10.2016

По данным следствия, группа жителей немецкого города Шверин напала на соискателей убежища в центре города. Полиции почти мгновенно удалось разнять драку.

Auschwitz-Birkenau. Gemacht im Dezember 2010 von Daria Bryantseva.

В ФРГ предъявлено обвинение бывшему санитару из Освенцима 23.02.2015

94-летний подсудимый косвенным образом участвовал в убийстве по меньшей мере 3681 человек, полагает прокуратура в Шверине.
Museum Schwerin mit Werbung der Ausstellung Kunstraub-Raubkunst (Oktober 2014); Copyright: DW/A. Boutsko

Круче детектива: как один немецкий музей разбирается со своей историей 24.10.2014

От Наполеона до Хонеккера - на протяжении двух столетий сокровища музеев Шверина систематически подвергались спланированному грабежу и разворовывались в индивидуальном порядке.
Das Gemälde Zwei Kinder im Park des niederländischen Altmeisters Adriaen Hanneman (1603_1673) wird am 25.09.2014 im Staatlichen Museum Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) für seine Präsentation bei einem Pressetermin am 26.09.2014 vorbereitet. Das Bild verschwand 1945 in den Nachkriegswirren und wurde von der amerikanischen Bundespolizei FBI sichergestellt, jetzt ist es wieder nach Schwerin zurückgekehrt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (zu Nach Krieg verlorenes Gemälde kehrt aus USA nach Schwerin zurück vom 26.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германию вернулась из США похищенная картина 26.09.2014

Спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны похищенная картина вернулась в Германию.

Шверин: город одного замка и семи озер (11.08.14) 11.08.2014

Шверин - самая маленькая столица федеральной земли в Германии. Она покоряет туристов своим знаменитым замком и семью озерами.
Besucher gehen am 13.03.2014 durch die Ausstellung «Die Revolution der Romantiker - FLUXUS made in USA» im Staatlichen Museum von Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Die bis zum 09.06.2014 geöffnete Sonderschau schafft eine Verbindung zwischen hoher Romantik und radikaler Moderne und zeigt den Einfluss der Romantiker des 19. Jahrhunderts auf neue Kunstideen des 20. Jahrhunderts. Foto: Jens Büttner/dpa

Выставка в Шверине сравнивает арт-движение "Флюксус" и романтизм 14.03.2014

Два авангардистских художественных течения разных веков находятся в центре внимания выставки в Государственном музее Шверина.
Ein Mann betrachtet am 09.10.2013 bei der Vorbesichtigung der Ausstellung «Kosmos der Niederländer. Die Schenkung Christoph Müller» in der Gemäldesammlung im Staatlichen Museum Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) ein Bild neben dem Gemälde (r) Besuch auf dem Bauernhof (1653) von Jan Wildens. Der Berliner Sammler Christoph Müller schenkt seine Sammlung von 155 niederländischen Gemälden dem Museum in Schwerin. Nach der offiziellen Übergabe am 10.10.2013 wird die Sonderschau für Besucher eröffnet. Foto: Jens Büttner/dpa

Музею Шверина подарили 155 "малых голландцев" 10.10.2013

Берлинский коллекционер решил подарить музею города Шверина коллекцию оценочной стоимостью около 15 миллионов евро.
Die Porträts der Spitzenkandidaten von SPD und CDU, Ministerpräsident Erwin Sellering (r, SPD) und Innenminister Lorenz Caffier (l, CDU), werben am Montag (22.08.2011) auf großen Wahlplakaten für ihre Parteien. Bis zur Landtagswahl am 04.09.2011 regieren beide Parteien gemeinsam in einer Koalition, nach der Wahl werden die Karten möglicherweise neu gemischt. Foto: Bernd Wüstneck/lmv

Партия Меркель уступила соперникам на выборах в Мекленбурге - Передней Померании 05.09.2011

На региональных выборах на северо-востоке ФРГ убедительную победу одержали социал-демократы, набравшие более 35 процентов голосов. Результат их главных соперников христианских демократов - ниже на 12 процентных пунктов.
Film Die Liebe der Kinder 2010 Auf eine Kontaktanzeige im Internet hin treffen sich Robert (Alex Brendemühl) und Maren (Marie-Lou Sellem) auf einer Raststätte in der Mitte des Lebens. Ein Motelbett, ein Rückzieher, ein Überfallsbesuch, der Umzug in die gemeinsame Patchwork-Wohnung. Es geht schnell, »eine dieser Begegnungen, von denen es nicht viele gibt«, sagt Maren. »Irgendwas fehlt immer«, sagt Robert lakonisch, als Maren zweifelt. Maren, die nicht leicht zufriedenzustellende Intellektuelle, Robert der sanfte Pragmatiker, immer wieder überraschend geistreich und sensibel, doch zuweilen zu stumpf und ignorant – für Maren. Theater oder Karaoke? Oder beides? Als sich Marens Tochter (Katharina Derr) und Roberts Sohn (Tim Hoffmann) in eine naive ungestüme Liebe stürzen, erscheint die Beziehung der Eltern mit einem Mal wie mühsame Bastelei ... (Text mit freundlicher Genehmigung von Stefan Fichtner - Künstlerische Leitung filmkunstfest M-V)

Любовь "по-другому" в немецком кино: он, она, его сын, ее дочь... 02.09.2010

Они познакомились в чате. Потом встретились, полюбили друг друга и стали жить вместе. Внезапно она застает свою дочь с его сыном в постели... Такова фабула фильма "Любовь детей", победителя кинофестиваля в Шверине.
Official beginning of the construction of the second phase of the Baltic Pipeline System (BTS-2). It will start in Unecha in the Bryansk Region and end in the port of Ust-Luga in the Leningrad Region, and will have an extension to the Kirichi oil refinery. RIA-401950. RIA Novosti Juni 2009.

Немецкий бизнес проявляет интерес к портам Ленинградской области 30.07.2009

В Ленобласти находится представительная делегация федеральной земли-партнера Мекленбург-Передняя Померания. Крупные немецкие чиновники и бизнесмены намерены содействовать развитию двустороннего сотрудничества.
Der Schweriner Burggarten im Frühling *** Die Photographien im Download-Bereich des BUGA-Internetauftritts können kostenlos verwendet werden. Die Bilder dürfen allerdings nur genutzt werden, wenn der Zusammenhang zur Bundesgartenschau 2009 oder zur Stadt Schwerin gegeben ist. Weitere Voraussetzung ist, dass als Quelle die BUGA GmbH angegeben wird, soweit nichts anderes vermerkt ist.

Выставка BUGA 2009: Шверин превратился в цветущий сад 26.04.2009

Анютины глазки, маргаритки, тюльпаны, лютики... Морем цветов встречает Шверин, столица земли Мекленбург-Передняя Померания, гостей только что открывшейся федеральной садоводческой выставки BUGA 2009.
geschrieben, Schlüssel, Noten, Notizen, Musik, Musical, Animation, Unterhaltung, Ablenkung, Vergnügung, Fotografie, Photographie, horizontal, quer

В поисках утраченной музыки 29.02.2008

Работники Центра запрещенной музыки в германском Шверине находят и возвращают публике произведения композиторов, которые подвергались гонениям во времена национал-социализма.
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