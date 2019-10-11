Любовь "по-другому" в немецком кино: он, она, его сын, ее дочь...

Они познакомились в чате. Потом встретились, полюбили друг друга и стали жить вместе. Внезапно она застает свою дочь с его сыном в постели... Такова фабула фильма "Любовь детей", победителя кинофестиваля в Шверине.