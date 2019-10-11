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Некоторые вазы, которые теперь можно увидеть в Шверине, стоят до 300 тысяч евро.
Транспортные компании идут на этот шаг, чтобы идти в ногу со временем и привлекать новых пассажиров.
Задержание 19-летнего сирийца в Шверине произошло в нужный момент - удалось не только устранить опасность, но и собрать достаточные доказательства его вины, заявил де Мезьер.
19-летний гражданин Сирии вел конкретную подготовку к совершению взрыва на территории Германии, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ.
По данным следствия, группа жителей немецкого города Шверин напала на соискателей убежища в центре города. Полиции почти мгновенно удалось разнять драку.
94-летний подсудимый косвенным образом участвовал в убийстве по меньшей мере 3681 человек, полагает прокуратура в Шверине.
От Наполеона до Хонеккера - на протяжении двух столетий сокровища музеев Шверина систематически подвергались спланированному грабежу и разворовывались в индивидуальном порядке.
Спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны похищенная картина вернулась в Германию.
Шверин - самая маленькая столица федеральной земли в Германии. Она покоряет туристов своим знаменитым замком и семью озерами.
Два авангардистских художественных течения разных веков находятся в центре внимания выставки в Государственном музее Шверина.
Берлинский коллекционер решил подарить музею города Шверина коллекцию оценочной стоимостью около 15 миллионов евро.
На региональных выборах на северо-востоке ФРГ убедительную победу одержали социал-демократы, набравшие более 35 процентов голосов. Результат их главных соперников христианских демократов - ниже на 12 процентных пунктов.
Они познакомились в чате. Потом встретились, полюбили друг друга и стали жить вместе. Внезапно она застает свою дочь с его сыном в постели... Такова фабула фильма "Любовь детей", победителя кинофестиваля в Шверине.
В Ленобласти находится представительная делегация федеральной земли-партнера Мекленбург-Передняя Померания. Крупные немецкие чиновники и бизнесмены намерены содействовать развитию двустороннего сотрудничества.
Анютины глазки, маргаритки, тюльпаны, лютики... Морем цветов встречает Шверин, столица земли Мекленбург-Передняя Померания, гостей только что открывшейся федеральной садоводческой выставки BUGA 2009.
Работники Центра запрещенной музыки в германском Шверине находят и возвращают публике произведения композиторов, которые подвергались гонениям во времена национал-социализма.
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