  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
13 фото
ТуризмГермания
Максим Нелюбин
4 июня 2024 г.
https://p.dw.com/p/4g5SE

Читайте также: 
• Шверинская резиденция - уникальный памятник романтического историзма в Германии
• Самые красивые замки на воде в Германии
• Фюрстенхоф - первый ренессансный дворец Мекленбурга