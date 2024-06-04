Шверинский замок. ФотографииВ июле 2024 года ЮНЕСКО рассмотрит заявку Германии о включении Шверинской резиденции в список Всемирного наследия. Как выглядит эта достопримечательность?Фото: Johann Pavelka/Shotshop/picture alliance Главной достопримечательностью Шверинской резиденции является этот замок в стиле историзма - дворец XIX века на небольшом острове посреди Шверинского озера.Фото: Elmar Hartmann/dpa/picture alliance Скульптура архангела Михаила 1857 года, украшающая купол здания, перед отправкой в реставрационную мастерскую в 2024 году. Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance Золотой купол Шверинского замка. В здании сейчас работает земельный парламент - ландтаг и расположен музей.Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance Свой нынешний облик этот главный дворец великих герцогов Мекленбурга-Шверина приобрел 1845-1857 годах. Фото: R. Waldkirch/McPHOTO/blickwinkel/picture alliance Одна из скульптур, украшающих мост между городом и островом, на котором находится дворец. Фото: Jens Wolf/dpa/picture-alliance Вид на Шверинский замок со стороны большого дворцового парка - прекрасного памятника садовой архитектуры.Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance Круглая комната во дворцовой башне - один из залов Шверинского замка, использующихся в музейных целях.Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance Мраморная лестница в части Шверинского замка, которую занимает земельный парламент Мекленбурга - Передней Померании.Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance Скульптура богини победы Виктории в саду Шверинского замка на Дворцовом острове.Фото: Lothar Steiner/imageBROKER/picture alliance Оранжерея и небольшой сад около замка на Дворцовом острове.Фото: Schoening/picture alliance Вид на сад и балюстраду со стороны оранжереи.Фото: G. Dienst/Zoonar/picture alliance Шверинский замок со стороны озера во время заката.Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance Мост и замок в вечернее время. Фото: Olaf Döring/imageBROKER/picture alliance 13 фото1 | 1313 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбин04.06.20244 июня 2024 г.https://p.dw.com/p/4g5SEРекламаЧитайте также: • Шверинская резиденция - уникальный памятник романтического историзма в Германии • Самые красивые замки на воде в Германии • Фюрстенхоф - первый ренессансный дворец Мекленбурга