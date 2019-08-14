Шведская школьница Грета Тунберг: защита климата вместо уроков

В первый день после школьных каникул, 20 августа 2018 года, 15-летняя шведка Грета Тунберг уселась возле здания риксдага в Стокгольме, поставив рядом самодельный плакат. На нем фломастером было выведено: "Школьная забастовка ради климата".

Девочка приходила сюда ежедневно в течение трех недель - вплоть до парламентских выборов в стране 9 сентября, а затем становилась в одиночный пикет раз в неделю, по пятницам. Она заявила, что в эти дни не будет посещать школу, пока шведские власти не начнут соблюдать Парижское соглашение по климату. В своем аккаунте в Twitter юная шведка назвала свою акцию Fridays for Future ("Пятницы ради будущего").

Fridays for Future объединяет около 2 млн человек

Уже в первую пятницу вместе с Тунберг к шведскому парламенту пришли более 30 человек. Их примеру последовали подростки из других городов и даже стран - к примеру, из Германии, Бельгии и Великобритании. К середине марта 2019 года климатические протесты под хэштегом #fridaysforfuture переросли в глобальное молодежное движение, а Грета Тунберг стала его лицом. На данный момент число участников Fridays for Future составляет около 2 млн человек.

Грета Тунберг возле здания шведского парламента в Стокгольме

Всего за три месяца шведская школьница приобрела мировую известность. Тунберг многократно выступала перед международной аудиторией. В декабре 2018 года она посетила 24-ю Всемирную конференцию ООН по защите климата (COP24) в польском городе Катовице, а спустя несколько недель выступила на 49-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Юная активистка обратилась к присутствующим с эмоциональной речью, призвав топ-менеджеров и политиков со всего мира активнее бороться с изменениями климата. "Я хочу, чтобы вы действовали так, как если бы горел ваш дом, ведь так оно и есть", - заявила Тунберг. Борьба с глобальным потеплением является самой сложной задачей, когда-либо стоявшей перед человечеством, подчеркнула она.

Давос, Париж, Лондон…

И похоже, что Грета не намерена останавливаться на достигнутом. Она уже успела выступить перед депутатами Европарламента, французского Национального собрания и британского парламента, а также провести ряд встреч с мировыми знаменитостями - к примеру, папой римским Франциском, генсеком ООН Антониу Гутерришем, актером и политиком Арнольдом Шварценеггером и экс-президентом США Бараком Обамой.

Выступление Тунберг перед депутатами французского Национального собрания, 23 июля 2019 г.

Ныне 16-летней Грете Тунберг удалось сделать то, что оказалось не под силу ученым и участникам многочисленных саммитов, а именно: поднять тему защиты климата на новый уровень, оказывая все большее давление на политиков. На прошедших в конце мая выборах в Европарламент партии, делающие ставку на борьбу с глобальным потеплением, почти везде добились значительных успехов.

За свои усилия Грета Тунберг была удостоена множества премий и наград, в том числе высшей награды Amnesty International - звания "Посол совести". Она была провозглашена женщиной года в Швеции и даже выдвинута на Нобелевскую премию мира. А американский журнал Time включил ее в список 25 наиболее влиятельных подростков 2018 года.

Грета Тунберг: от героини до "психопатки"

Грета Тунберг на яхте

Впрочем, в адрес активистки поступает и немало оскорблений - в особенности от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и немецких консерваторов. Тунберг обзывают то "заумной", то "глупым ребенком", а глава саксонского отделения АдГ даже назвал ее в Twitter "психопаткой". К тому же, у Тунберг диагностирован синдром Аспергера (одна из самых легких форм аутизма, сказывающаяся на способностях к социальному общению), поэтому многие уверены в том, что действиями школьницы на самом деле руководит "зеленое" лобби - экологические организации или политики.

По словам самой Греты, такое отношение ее огорчает. "В то же время бурная реакция свидетельствует и о том, что наши климатические забастовки действуют некоторым на нервы и дают эффект. И это хорошо", - отметила Тунберг в интервью немецкому телеканалу ARD.

На яхте через Атлантику

Летом 2019 года Тунберг окончила 9 класс и решила не посещать школу целый год. Вместо этого она намерена полностью сконцентрироваться на борьбе в защиту климата. В сентябре девушка планирует принять участие в саммите ООН по климату в Нью-Йорке, а в декабре - во всемирной конференции по защите климата в столице Чили Сантьяго.

Тунберг пояснила, что не волнуется по поводу школы и через год просто перейдет в гимназию. Обязательное школьное обучение в Швеции длится 9 лет, и согласно действующим в стране правилам, Грета должна была бы поступить в новое учебное заведение для продолжения образования уже в августе.

Девушка принципиально не летает самолетами - по ее убеждению, они наносят огромный вред экологии. Поэтому 14 августа она отправилась в Нью-Йорк на высокотехнологичной яхте "Malizia", которой управляют два опытных яхтсмена. Ожидается, что переход через Атлантику займет около двух недель. Грету сопровождают ее отец и кинорежиссер, который будет снимать документальный фильм об этом путешествии.

Впрочем, многие сомневаются в экологичности поездки Тунберг. В частности, берлинская газета taz пишет, что после прибытия яхты в Нью-Йорк ее капитан полетит назад на самолете, а на смену ему в США вылетит команда из пяти моряков, которые затем поведут судно назад в Европу. Итого - шесть трансатлантических перелетов, на каждый из которых придется примерно 1,8 т выбросов углекислого газа. При этом если бы Грета Тунберг вместе с папой просто полетели в США на самолете, перелета было бы только два, а выбросов парниковых газов, соответственно, в три раза меньше, отмечает издание.

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