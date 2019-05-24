Шведская активистка Грета Тунберг не будет ходить в школу целый год

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг с лета нынешнего года не будет посещать школу целый год. После 9 класса Тунберг намерена полностью сконцентрироваться на борьбе в защиту климата, сообщило в субботу, 1 июня, агентство dpa со ссылкой на источники в окружении активистки.

В сентябре Грета Тунберг планирует принять участие в саммите ООН по климату в Нью-Йорке, а в декабре - во всемирной конференции по защите климата в столице Чили Сантьяго. Активистка сказала, что она не волнуется по поводу школы и через год просто перейдет в гимназию. Согласно действующим правилам, Тунберг должна была бы поступить в новое учебное заведение для продолжения образования уже в августе. В Швеции обязательное школьное обучение длится 9 лет.

Грета Тунберг и папа римский Франциск

В борьбе против глобального потепления нужны срочные меры

Поскольку Грета Тунберг по экологическим причинам не летает на самолетах, ее семья изыскивает альтернативы для ее поездки через Атлантику. Одним из вариантов является путешествие на морском лайнере.

О планах Тунберг первой сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Она сообщила, что Грете нелегко далось решение временно оставить школу, однако она пришла к выводу, что в борьбе в защиту климата должно произойти что-что существенное именно сейчас. "В 2020 году мы должны повернуть эмиссионную кривую резко вниз, если хотим, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5 или 2 градусов", - пояснила активистка.

Грета Тунберг - инициатор экологического движения, называемого в Германии Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). В ФРГ в регулярных пятничных демонстрациях в этом году участвовали десятки тысяч школьников.

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