 Чужие в стенке и другие нововведения в футболе (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.03.2019

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Культура и стиль жизни

Чужие в стенке и другие нововведения в футболе (фотогалерея)

В футбольные правила внесены важные изменения. Но пойдут ли они на пользу игре? Об этих и других нововведениях в футболе - в фотогалерее DW.

  • Футбольная стенка

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Чужие в стенке

    Одно из важнейших изменений в правилах игры, которые вступят в силу с июня этого года, касается стенки во время штрафных ударов. Теперь в нее запрещено вставать футболистам атакующей команды. Это облегчит жизнь не только вратарям, защитникам и судьям. Прекратится толкотня в стенке, затягивание времени, игра станет зрелищней. Но не все новые правила идут на пользу футболу.

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На последнем чемпионате мира в России видеоповторы использовались для проверки трех спорных ситуаций: когда речь шла о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но зависит ли это от размеров ли ворот?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


  • Футбольная стенка

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Чужие в стенке

    Одно из важнейших изменений в правилах игры, которые вступят в силу с июня этого года, касается стенки во время штрафных ударов. Теперь в нее запрещено вставать футболистам атакующей команды. Это облегчит жизнь не только вратарям, защитникам и судьям. Прекратится толкотня в стенке, затягивание времени, игра станет зрелищней. Но не все новые правила идут на пользу футболу.

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На последнем чемпионате мира в России видеоповторы использовались для проверки трех спорных ситуаций: когда речь шла о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но зависит ли это от размеров ли ворот?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


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