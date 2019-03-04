Чужие в стенке и другие нововведения в футболе (фотогалерея)

В футбольные правила внесены важные изменения. Но пойдут ли они на пользу игре? Об этих и других нововведениях в футболе - в фотогалерее DW.
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