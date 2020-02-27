Что поможет победить коронавирус? Вся надежда на весну

Коронавирус SARS-CoV-2, судя по всему, вслед за Китаем, Южной Кореей, Японией и Италией теперь стремительно распространяется и в Германии. Но не за горами весна. И на нее вся надежда. Если этот вирус ведет себя примерно так же, как вирус обычного гриппа, то с повышением дневной температуры воздуха, надеются оптимисты, ситуация должна разрядиться сама собой. Как обычно заканчивается весной эпидемия гриппа, так может закончиться и эпидемия коронавируса.

Но оправданна ли такая надежда? Вирусолог Томас Питчман (Thomas Pietschmann) из Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций в Ганновере пока не может однозначно ответить на этот вопрос, потому что пока невозможно сравнить вирусы гриппа с вирусом SARS-CoV-2, о котором практически еще ничего не известно.

Вирус - скоропортящийся продукт

Особенность этого вируса в том, что люди столкнулись с ним впервые, пояснил ученый. На основании полученных из Китая данных он пришел к выводу, что вирус перешел от животного к человеку только один единственный раз. И этого оказалось достаточно, чтобы такой один единственный "нулевой" пациент стал причиной всего последующего распространения инфекции.

Давать отпор гриппу организм человека научился

В этом принципиальное отличие от гриппа, с вирусами которого люди так или иначе когда-нибудь имели контакт, а вот к нападению коронавируса иммунная система человека оказалась абсолютно неподготовленной.

Ситуация усугубляется тем, что в северном полушарии сейчас царят просто идеальные условия для быстрого размножения коронавируса SARS-CoV-2, к числу которых относится холодная погода. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, то есть, поражающие дыхательные пути и легкие, хорошо чувствуют себя при низких температурах. "В холоде они дольше сохраняются, как продукты питания в холодильнике", - поясняет Томас Питчман.

В тепле и влаге вирусы гибнут

Чем теплее становится, тем труднее выжить многим вирусам. "Коронавирус покрыт липидами, то есть, своего рода жировой оболочкой, которая при повышении температуры быстро разрушается, а с ней - и сам вирус", - говорит ученый. Существуют, однако, и куда более жаростойкие вирусы, к числу которых Питчман относит, например, состоящие главным образом из белка и геномов норовирусы, вызывающие кишечные инфекции.

Для некоторых других возбудителей болезни внешняя температура вообще не имеет принципиального значения. Так, вирусы денге чаще всего встречаются в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Правда, не потому что эти вирусы любят тепло. Просто в этих широтах водятся те комары, которые их и разносят. "То есть, в данном случае, - констатирует Питчман, - главную роль в распространении возбудителей болезни играют насекомые, а не температура ".

Коронавирус под микроскопом

Но многое зависит и от влажности воздуха. Чем он суше, тем больше шансов заразиться. В атмосферу вирус попадает в результате чиха или кашля больного человека. Оказавшись снаружи, вирус буквально повисает в воздухе. "В холодные и, как правило, сухие зимние дни в таком подвешенном состоянии мельчайшие капельки с вирусами остаются дольше, чем при высокой влажности воздуха", - пояснил Питчман.

Из воздуха они попадают в организм здорового человека, но ведут себя поначалу тихо и незаметно. До появления первых симптомов болезни могут пройти недели. Продолжительность инкубационного периода зависит от биологических характеристик самого вируса.

Женский организм более стойкий, чем мужской

Типичные симптомы вирусной инфекции - жар, боль в суставах, озноб. Появление этих симптомов означает, что организм человека начал борьбу с непрошенными гостями. Насколько успешной будет эта борьба зависит не только от возраста и состояния здоровья человека, но и от его пола. Статистика заражений коронавирусом SARS-CoV-2 показывает, что инфицированные мужчины умирают вследствие болезни чаще, чем женщины. Смертность среди мужчин составляет 2,8 процента, женщин - 1,7 процента.

Томас Питчман объясняет это, в частности, генетическими различиями мужских и женских организмов. "Дело в том, - говорит он, - что некоторые важные для иммунитета гены, способные распознавать возбудителей болезни, закодированы на Х-хромосомы". Преимущество же женщин в том, что у них две Х-хромосомы, а у мужчин только одна. Кроме того, женщинам помогают защищаться от вирусных инфекций также половые гормоны эстрогены, которых нет у мужчин.

Но, может быть, с началом весны эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 и в самом деле пойдет на спад в северном полушарии? Хотелось бы верить. Между тем, как сообщила Всемирная организация здравоохранения случай заражения им теперь зарегистрирован и в Бразилии, в южном полушарии. А там зима только начинается.

Смотрите также:

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Закрытые школы и детские сады 26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Карнавал - несмотря на коронавирус Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии Прогнозы распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная. Автор: Елена Гункель

