Что нервирует немцев в канун Рождества

Казалось бы, нет ничего приятнее подготовки к зимним праздникам, ожидания подарков, ужинов с родными и походов на рождественские рынки. Но есть некоторые вещи, которые нарушают волшебную атмосферу. По крайней мере, так считают в Германии.

Шопинг

В декабре немецкие улицы преображаются, повсюду открываются рождественские ярмарки, а свои дома и квартиры немцы украшают разноцветными гирляндами, прочей иллюминацией, еловыми ветками и венками. Однако праздничные товары (пряники с корицей, шоколадные Деды Морозы, свечи, елочные шары и венки) появляются на полках супермаркетов уже в августе-сентябре. К декабрю многое успевает надоесть. Согласно опросу, проведенному институтом маркетинговых исследований TNS Emnid, почти две трети немцев раздражает то, что продажа рождественских товаров начинается уже осенью. Правда, при этом многие признаются в том, что уже тогда не могут устоять перед праздничной выпечкой.

В то же время покупку подарков многие немцы планируют заранее. Надо обдумать каждый презент, составить список - свой и детей, которые пишут пожелания Младенцу Христу, приносящему в Рождество подарки, поехать в торговый центр... Уже в конце ноября и начале декабря в выходные дни в магазинах не протолкнуться. Не удивительно, что по данным гамбургского института Statista, примерно треть опрошенных ассоциирует Рождество не с праздничными застольем и подарками, а с неизбежным стрессом из-за шопинга.

Рождественские базары

В перерывах между работой и забегами в торговый центр в декабре принято ходить на рождественские рынки. Их открытия ждут весь год, а после первого выпитого там глинтвейна начинают жаловаться без остановки. Во-первых, несмотря на внешнюю красоту и сказочность этих мест, ничего нового, как правило, здесь не увидишь. В этой палатке - печенье и шоколад, в соседней - колбаски, в третьей - драники, тут продают елочные игрушки, там - календари, а рядом выставили свои изделия ювелиры. И так каждый год.

Кажется, что ничего не меняется, кроме цен и количества гостей, причем не только из самой Германии, но также из соседних Голландии, Бельгии, Франции. Кстати, стоимость закусок и товаров на рождественских базарах нельзя назвать бюджетной.

Отсутствие тишины

Рождественскую суматоху можно прочувствовать не только на улицах, но и в социальных сетях. Именно она выводит из себя немцев больше всего. Новогодние картинки, фотографии с ярмарок, пошаговые рецепты печенья и кадры из известных фильмов, - все это на самом деле нервирует пользователей Facebook, Instagram, Twitter и т.д. Главным раздражителями опрошенные назвали многочисленные видео, которые воспроизводятся в новостной ленте, и рекламу супермаркетов, появляющуюся сбоку на странице.

Неловкие корпоративы

После суеты продолжительностью как минимум месяц начинаются сами праздники. Первый этап - корпоратив. Один раз в году сотрудники крупных фирм должны пережить этот вечер, состоящий порой из длинных речей начальства, странных конкурсов и откровенных танцев коллег. Вечеринка, призванная сплотить сотрудников, на самом деле по душе далеко не всем. Ровно половина немецких работников терпеть не может офисные банкеты в канун Рождества.

Надоедливые фильмы и песни

Возможно, вам удастся избежать всех этих неприятностей, но от этой песни скрыться невозможно никому. Она будет преследовать вас в магазинах, на банкетах и в офисе. По данным портала Statista, песня "Last Christmas" способна распугать на танцполе если не всех представителей сильного пола, то по крайней мере половину из них. То же самое касается и праздничных фильмов, которые повторяют каждый год в канун Рождества. Это "Маленький лорд Фонтлерой", "Три орешка для золушки" и "Сисси". Впрочем, кому-то все-таки нравится смотреть их каждый год. Иначе бы их не показывали.

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