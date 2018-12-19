 Что нервирует немцев в канун Рождества | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.12.2018

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Культура и стиль жизни

Что нервирует немцев в канун Рождества

Эти неприятные мелочи часто портят праздничное настроение перед Рождеством. DW выяснила, что огорчает жителей Германии.

Грустный Санта

Казалось бы, нет ничего приятнее подготовки к зимним праздникам, ожидания подарков, ужинов с родными и походов на рождественские рынки. Но есть некоторые вещи, которые нарушают волшебную атмосферу. По крайней мере, так считают в Германии.

Шопинг

В декабре немецкие улицы преображаются, повсюду открываются рождественские ярмарки, а свои дома и квартиры немцы украшают разноцветными гирляндами, прочей иллюминацией, еловыми ветками и венками. Однако праздничные товары (пряники с корицей, шоколадные Деды Морозы, свечи, елочные шары и венки) появляются на полках супермаркетов уже в августе-сентябре. К декабрю многое успевает надоесть. Согласно опросу, проведенному институтом маркетинговых исследований TNS Emnid, почти две трети немцев раздражает то, что продажа рождественских товаров начинается уже осенью. Правда, при этом многие признаются в том, что уже тогда не могут устоять перед праздничной выпечкой.

В то же время покупку подарков многие немцы планируют заранее. Надо обдумать каждый презент, составить список - свой и детей, которые пишут пожелания Младенцу Христу, приносящему в Рождество подарки, поехать в торговый центр... Уже в конце ноября и начале декабря в выходные дни в магазинах не протолкнуться. Не удивительно, что по данным гамбургского института Statista, примерно треть опрошенных ассоциирует Рождество не с праздничными застольем и подарками, а с неизбежным стрессом из-за шопинга.

Рождественские базары

В перерывах между работой и забегами в торговый центр в декабре принято ходить на рождественские рынки. Их открытия ждут весь год, а после первого выпитого там глинтвейна начинают жаловаться без остановки. Во-первых, несмотря на внешнюю красоту и сказочность этих мест, ничего нового, как правило, здесь не увидишь. В этой палатке - печенье и шоколад, в соседней - колбаски, в третьей - драники, тут продают елочные игрушки, там - календари, а рядом выставили свои изделия ювелиры. И так каждый год.

Контекст

Дед Мороз приходит к немецким детям в Рождество, поэтому и называется Weihnachtsmann - Рождественский Дед. Правда, в этом году многим детям придется обойтись без него. (13.12.2018)

Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны. (07.12.2018)

Что нельзя пропустить и нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии? (04.12.2016)

Рождество для немцев - самый любимый праздник. И это видно уже по тому, как они украшают свои дома, превращая их в сказочные дворцы. Однако некоторые виды декора - в Германии табу.

Кажется, что ничего не меняется, кроме цен и количества гостей, причем не только из самой Германии, но также из соседних Голландии, Бельгии, Франции. Кстати, стоимость закусок и товаров на рождественских базарах нельзя назвать бюджетной. 

Отсутствие тишины

Рождественскую суматоху можно прочувствовать не только на улицах, но и в социальных сетях. Именно она выводит из себя немцев больше всего. Новогодние картинки, фотографии с ярмарок, пошаговые рецепты печенья и кадры из известных фильмов, - все это на самом деле нервирует пользователей Facebook, Instagram, Twitter и т.д. Главным раздражителями опрошенные назвали многочисленные видео, которые воспроизводятся в новостной ленте, и рекламу супермаркетов, появляющуюся сбоку на странице.

Неловкие корпоративы

После суеты продолжительностью как минимум месяц начинаются сами праздники. Первый этап - корпоратив. Один раз в году сотрудники крупных фирм должны пережить этот вечер, состоящий порой из длинных речей начальства, странных конкурсов и откровенных танцев коллег. Вечеринка, призванная сплотить сотрудников, на самом деле по душе далеко не всем. Ровно половина немецких работников терпеть не может офисные банкеты в канун Рождества.

Надоедливые фильмы и песни

Возможно, вам удастся избежать всех этих неприятностей, но от этой песни скрыться невозможно никому. Она будет преследовать вас в магазинах, на банкетах и в офисе. По данным портала Statista, песня "Last Christmas" способна распугать на танцполе если не всех представителей сильного пола, то по крайней мере половину из них. То же самое касается и праздничных фильмов, которые повторяют каждый год в канун Рождества. Это "Маленький лорд Фонтлерой", "Три орешка для золушки" и "Сисси". Впрочем, кому-то все-таки нравится смотреть их каждый год. Иначе бы их не показывали.

Смотрите также:

  • Печенье

    Сладкое Рождество

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    Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

  • Полумесяцы

    Сладкое Рождество

    Полумесяцы

    Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

  • Звездочки с корицей

    Сладкое Рождество

    Звездочки с корицей

    Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.

  • Кокосовое пирожное

    Сладкое Рождество

    Кокосовое пирожное

    Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.

  • Шпекулятиус

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    Печатное печенье

    Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.

  • Озорники

    Сладкое Рождество

    "Озорники"

    Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.

  • Штолен

    Сладкое Рождество

    Штолен

    Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штолен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штолен.

  • Печенье для банкиров

    Сладкое Рождество

    Печенье для банкиров

    Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.

  • Пряники

    Сладкое Рождество

    Пряники

    Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.

  • Ахенский пряник

    Сладкое Рождество

    Ахенский пряник

    Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.

  • Пряники из Нюрнберга

    Сладкое Рождество

    Пряники из Нюрнберга

    Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.

  • Баумкухен

    Сладкое Рождество

    Баумкухен

    В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!

  • Пряничный домик

    Сладкое Рождество

    Пряничный домик

    Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Сладкое Рождество

Печенье всех видов, кексы, пряники и витающий в воздухе неповторимый аромат ванили, корицы, муската, - чего только не пекут в Германии, готовясь к рождественскому празднику! (16.12.2016)  

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Креативные рождественские базары: саке вместо глинтвейна  

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