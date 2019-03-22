Что немцы предпочитают хоккею

6 апреля с 2013 года отмечается Международный день спорта. В нынешнем году он выпал на субботу. Многие выйдут в этот день на пробежку, сходят в бассейн, кто-то займется спортивной ходьбой... Если судить субъективно, то, да: немцы - спортивная нация. Особенно видно это в выходные. Однако DW задалась вопросом, а насколько спортивная, если говорить серьезно. И Федеральное статистическое ведомство Германии, и Немецкий олимпийский спортивный союз на наш запрос предложили рассмотреть статистику спортивных союзов, федераций и объединений.

Жизнь в Германии: сколько в ней спорта

Сравнили, сколько человек и каким видом спортом занимаются. Вот что получается: первый вывод, который напрашивался и без серьезных цифр: спорт номер один в Германии - футбол. В Немецком футбольном союзе зарегистрировано более семи миллионов человек. И с каждым годом эта цифра растет. Футбол - абсолютный лидер с большим отрывом.

Кроме того, к самым популярным видам спорта в Германии можно отнести те объединения, которые насчитывают больше миллиона членов. Это гимнастика, теннис, спортивная стрельба, альпинизм. Для сравнения с футболом: в Немецкой федерации тенниса зарегистрировано около 1,4 миллиона человек.

К менее, но все же популярным можно отнести легкую атлетику, гандбол, конный спорт, гольф, плавание, настольный теннис, лыжный спорт. Здесь членство имеют, в каждом виде спорта, больше полмиллиона человек. Важно отметить: более 500 тысяч человек состоит и в Немецком союзе спортсменов с ограниченными возможностями.

Ну а что с хоккеем, наверное, спросите вы? Этот вид спорта нельзя причислить в Германии к популярным. В Немецкую федерацию хоккея входят чуть больше 20 тысяч человек. Это меньше, чем в танцах, бадминтоне, баскетболе, - в разы. И меньше, чем в шахматах. Интерес к хоккею можно сравнить с фигурным катанием - около 19 тысяч человек.

И если говорить о хоккее с немцами, надо обязательно уточнять: хоккей на льду, с шайбой, так как под "хоккеем" в Германии имеют ввиду всегда хоккей с мячом на траве. Им занимаются примерно в четыре раза больше человек, чем хоккеем на льду.

Меньше всего немцам приглянулся скибоббинг. Кататься на скибобе записались только 449 человек. Непопулярны в Германии также (меньше 10 тысяч человек) - мини-гольф, керлинг, серфинг. Впрочем, нелюбовь к последнему явно можно объяснить погодными и природными условиями в Германии, вернее, отсутствием таковых.

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