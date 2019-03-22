Что немцы предпочитают хоккею

6 апреля с 2013 года отмечается Международный день спорта. В нынешнем году он выпал на субботу. Многие выйдут в этот день на пробежку, сходят в бассейн, кто-то займется спортивной ходьбой... Если судить субъективно, то, да: немцы - спортивная нация. Особенно видно это в выходные. Однако DW задалась вопросом, а насколько спортивная, если говорить серьезно. И Федеральное статистическое ведомство Германии, и Немецкий олимпийский спортивный союз на наш запрос предложили рассмотреть статистику спортивных союзов, федераций и объединений.
Жизнь в Германии: сколько в ней спорта
Сравнили, сколько человек и каким видом спортом занимаются. Вот что получается: первый вывод, который напрашивался и без серьезных цифр: спорт номер один в Германии - футбол. В Немецком футбольном союзе зарегистрировано более семи миллионов человек. И с каждым годом эта цифра растет. Футбол - абсолютный лидер с большим отрывом.
Кроме того, к самым популярным видам спорта в Германии можно отнести те объединения, которые насчитывают больше миллиона членов. Это гимнастика, теннис, спортивная стрельба, альпинизм. Для сравнения с футболом: в Немецкой федерации тенниса зарегистрировано около 1,4 миллиона человек.
К менее, но все же популярным можно отнести легкую атлетику, гандбол, конный спорт, гольф, плавание, настольный теннис, лыжный спорт. Здесь членство имеют, в каждом виде спорта, больше полмиллиона человек. Важно отметить: более 500 тысяч человек состоит и в Немецком союзе спортсменов с ограниченными возможностями.
Ну а что с хоккеем, наверное, спросите вы? Этот вид спорта нельзя причислить в Германии к популярным. В Немецкую федерацию хоккея входят чуть больше 20 тысяч человек. Это меньше, чем в танцах, бадминтоне, баскетболе, - в разы. И меньше, чем в шахматах. Интерес к хоккею можно сравнить с фигурным катанием - около 19 тысяч человек.
И если говорить о хоккее с немцами, надо обязательно уточнять: хоккей на льду, с шайбой, так как под "хоккеем" в Германии имеют ввиду всегда хоккей с мячом на траве. Им занимаются примерно в четыре раза больше человек, чем хоккеем на льду.
Меньше всего немцам приглянулся скибоббинг. Кататься на скибобе записались только 449 человек. Непопулярны в Германии также (меньше 10 тысяч человек) - мини-гольф, керлинг, серфинг. Впрочем, нелюбовь к последнему явно можно объяснить погодными и природными условиями в Германии, вернее, отсутствием таковых.
Смотрите также:
10 тренировок, сжигающих много калорий
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Гребля
Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Плавание
Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Медленный бег в горку
Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Степпер - противонаправленная лестница
Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Подъемы по лестнице
Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Свинги с гирей
Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Подвесные петли
В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Фитнес на батуте
Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Велотренажер
Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Пилатес
Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий.
Автор: Наталия Королева
_____________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp