Что можно и что нельзя фотографировать в Германии

Рейхстаг, Кельнский собор, Баухауз, - летом соцсети особенно пестрят фотоотчетами об отпусках. Но не все знают, что иные достопримечательности лучше в своей ленте не показывать.
Летом, в разгар туристического сезона, социальные сети - особенно Instagram и Facebook - вовсю пестрят фотоотчетами пользователей об отпусках. Заглянешь в ленту - и в глазах начинает рябить от запечатленных во время путешествий достопримечательностей. Тут вам и римский Колизей, и парижская Эйфелева башня, и Бранденбургские ворота в Берлине, и масса других знаменитых архитектурных памятников. При этом не все фотолюбители знают, что обнародовать можно отнюдь не каждое такое фото.
Дело в том, что в сфере любительской фото- и видеосъемки архитектурных памятников существуют определенные юридические нормы, связанные с защитой авторских прав. Речь идет о так называемой свободе панорамы - возможности фотографировать и свободно распространять изображения защищенных авторскими правами скульптур, зданий и прочих находящихся в общественных местах объектов. Правда, такие нормы в разных странах разные. В этой подборке мы расскажем о том, как обстоит дело в Германии.
Свобода панорамы
В масштабах Европы у фотолюбителей больше всего возможностей в Германии. Свобода панорамы здесь закреплена законом. Например, запечатлев здание берлинского Рейхстага, вы вправе сделанное вами фото не только обнародовать, но и использовать в коммерческих целях - скажем, продавать в виде плакатов, открыток, размещать в бумажных и онлайн-изданиях. Снимать можно также художественные календари, почтовые открытки и другие аналогичные изделия, выставленные на улице и в помещениях, доступ в которые постоянно либо в определенное время открыт для всех.
В Германии публичным местом считается территория или пространство потенциального нахождения людей, куда каждый может попасть свободно и не платя за вход. Это общественные и административные учреждения, парки, скверы, улицы и тому подобное. Однако использовать дроны во время любительской съемки защищенных авторскими правами объектов, пусть даже они расположены в общественном месте, строго запрещено.
"Молекулярный человек" и "упакованный" Рейхстаг
Фотографировать в публичных местах можно лишь те защищенные авторскими правами объекты, которые находятся здесь постоянно, а не выставлены на временное обозрение. В число таких объектов входит "Molecule Man" ("Молекулярный человек") - произведение монументального искусства, возведенное в Берлине американским скульптором Джонатаном Борофски на реке Шпрее неподалеку от моста Эльзенбрюкке. Поскольку эта скульптура возвышается уже почти два десятилетия на общественной территории и перемещать ее не планируется, любительские фотографии с ее изображением без проблем можно где угодно публиковать и даже продавать.
Совсем другое дело - обернутый серебристой тканью Рейхстаг, инсталляция американского художника болгарского происхождения Кристо, когда он в 1995 году вместе со своей женой Жан-Клод "упаковал" здание германского парламента. Тот, кто фотографировал, а потом выставлял на всеобщее обозрение фотоснимки с изображением этого произведения, нарушал закон, поскольку здание Рейхстага хоть и постоянно находится в доступном для общественности месте, задрапировали его в рамках арт-акции на ограниченное время - всего на 14 дней. К тому же инсталляция была защищена авторскими правами. Ни публиковать, ни тем более продавать без специального разрешения подобные фото нельзя.
При всей лояльности немецкого законодательства к любительской фотосъемке, в Германии есть известные памятники истории и архитектуры, на которые свобода панорамы не распространяется. В их число входят знаменитый дворец Сан-Суси в Потсдаме, а также все дворцы Берлина и Бранденбурга, относящиеся к собственности Фонда прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. Опубликовав в социальных сетях фото их фасадов, сделанные без разрешения в непосредственной близости к этим зданиям и прилегающим паркам, вы можете навлечь на себя неприятности.
Будьте осмотрительны в частных владениях!
Едва переступив порог здания, находящегося в частном владении, вы покидаете общественную территорию. Фотографировать интерьеры частных компаний, жилых домов, квартир, арт-мастерских, магазинов и публиковать эти фото без специального разрешения в Германии строго запрещено. Что касается музеев, открытых для посещения публики старинных замков и других подобного рода объектов, то, как правило, в каждом из них свои предписания в отношении фото- и видеосъемки.
Поэтому прежде чем отправляться туда, лучше ознакомиться с ними на их сайтах. Хотя в большинстве случаев фотографировать и затем публиковать эти снимки немецкие музеи разрешают. Запрещено, правда, использовать такие фото в коммерческих целях. Лучше не выкладывать их и в социальных сетях. Дело в том, что Facebook, например, является коммерческим предприятием. И публикуя там свои фотографии, вы тем самым предоставляете этой соцсети право пользования ими, а следовательно - играете с огнем.
Если на фото не стоит копирайт
Бывают случаи, когда для реферата, курсовой работы или другого проекта школьники и студенты, желая проиллюстрировать материал, используют бесплатные фотографии, размещенные в свободном доступе в интернете. В Германии это строго запрещено. В научных работах, опубликованных в глобальной сети - пусть даже это будет школьный или университетский сайт, - использовать в качестве иллюстраций скачанные из интернета фотоснимки и другие изображения можно только с разрешения обладателя авторских прав. Иначе наказание неминуемо.
400 евро в качестве компенсации за нарушение его авторских прав отсудил недавно один профессиональный фотограф из Северного Рейна - Вестфалии у среднеобразовательной школы города Вальтропа, разместившей на своей интернет-странице сделанный им и опубликованный на одном ресурсе о путешествиях фотоснимок с видом на испанский город Кордоба. Аргумент по поводу того, что копирайта на фото не стояло, в данной ситуации не сработал.
Смотрите также: