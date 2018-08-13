 Что можно и что нельзя фотографировать в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Что можно и что нельзя фотографировать в Германии

Рейхстаг, Кельнский собор, Баухауз, - летом соцсети особенно пестрят фотоотчетами об отпусках. Но не все знают, что иные достопримечательности лучше в своей ленте не показывать.

У Бранденбургских ворот в Берлине

У Бранденбургских ворот в Берлине

Летом, в разгар туристического сезона, социальные сети - особенно Instagram и Facebook - вовсю пестрят фотоотчетами пользователей об отпусках. Заглянешь в ленту - и в глазах начинает рябить от запечатленных во время путешествий достопримечательностей. Тут вам и римский Колизей, и парижская Эйфелева башня, и Бранденбургские ворота в Берлине, и масса других знаменитых архитектурных памятников. При этом не все фотолюбители знают, что обнародовать можно отнюдь не каждое такое фото.

Дело в том, что в сфере любительской фото- и видеосъемки архитектурных памятников существуют определенные юридические нормы, связанные с защитой авторских прав. Речь идет о так называемой свободе панорамы - возможности фотографировать и свободно распространять изображения защищенных авторскими правами скульптур, зданий и прочих находящихся в общественных местах объектов. Правда, такие нормы в разных странах разные. В этой подборке мы расскажем о том, как обстоит дело в Германии.

Свобода панорамы

В масштабах Европы у фотолюбителей больше всего возможностей в Германии. Свобода панорамы здесь закреплена законом. Например, запечатлев здание берлинского Рейхстага, вы вправе сделанное вами фото не только обнародовать, но и использовать в коммерческих целях - скажем, продавать в виде плакатов, открыток, размещать в бумажных и онлайн-изданиях. Снимать можно также художественные календари, почтовые открытки и другие аналогичные изделия, выставленные на улице и в помещениях, доступ в которые постоянно либо в определенное время открыт для всех.

На площади перед Кельнским собором

На площади перед Кельнским собором

В Германии публичным местом считается территория или пространство потенциального нахождения людей, куда каждый может попасть свободно и не платя за вход. Это общественные и административные учреждения, парки, скверы, улицы и тому подобное. Однако использовать дроны во время любительской съемки защищенных авторскими правами объектов, пусть даже они расположены в общественном месте, строго запрещено.

"Молекулярный человек" и "упакованный" Рейхстаг

Фотографировать в публичных местах можно лишь те защищенные авторскими правами объекты, которые находятся здесь постоянно, а не выставлены на временное обозрение. В число таких объектов входит "Molecule Man" ("Молекулярный человек") - произведение монументального искусства, возведенное в Берлине американским скульптором Джонатаном Борофски на реке Шпрее неподалеку от моста Эльзенбрюкке. Поскольку эта скульптура возвышается уже почти два десятилетия на общественной территории и перемещать ее не планируется, любительские фотографии с ее изображением без проблем можно где угодно публиковать и даже продавать.

Молекулярный человек на Шпрее

"Молекулярный человек" на Шпрее

Совсем другое дело - обернутый серебристой тканью Рейхстаг, инсталляция американского художника болгарского происхождения Кристо, когда он в 1995 году вместе со своей женой Жан-Клод "упаковал" здание германского парламента. Тот, кто фотографировал, а потом выставлял на всеобщее обозрение фотоснимки с изображением этого произведения, нарушал закон, поскольку здание Рейхстага хоть и постоянно находится в доступном для общественности месте, задрапировали его в рамках арт-акции на ограниченное время - всего на 14 дней. К тому же инсталляция была защищена авторскими правами. Ни публиковать, ни тем более продавать без специального разрешения подобные фото нельзя.

Контекст

Опрос показывает: Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети играют в Германии очень важную роль. И значение их будет только возрастать. (05.03.2018)

18 января россияне могут поучаствовать в международной акции #музейноеселфи. Как показать себя на селфи наиболее выигрышно? Психологи из немецкого Бамберга провели эксперимент. (18.01.2018)

К этому призывают два проекта, которые привлекли к себе внимание широкой обществености: сайт Yolocaust и фильм "Аустерлиц" Сергея Лозницы. (27.01.2017)

Добиться популярности в соцсети Instagram и зарабатывать на этом - в Германии предлагают обучаться профессии инфлюенсера. А может, все-таки речь идет о таланте? (13.02.2018)

Коммуникацию в интернете трудно сегодня представить себе без хэштега. Поначалу, однако, этот символ получил от Twitter отказ. (23.08.2017)

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама. (24.03.2017)

При всей лояльности немецкого законодательства к любительской фотосъемке, в Германии есть известные памятники истории и архитектуры, на которые свобода панорамы не распространяется. В их число входят знаменитый дворец Сан-Суси в Потсдаме, а также все дворцы Берлина и Бранденбурга, относящиеся к собственности Фонда прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. Опубликовав в социальных сетях фото их фасадов, сделанные без разрешения в непосредственной близости к этим зданиям и прилегающим паркам, вы можете навлечь на себя неприятности.

Будьте осмотрительны в частных владениях!

Едва переступив порог здания, находящегося в частном владении, вы покидаете общественную территорию. Фотографировать интерьеры частных компаний, жилых домов, квартир, арт-мастерских, магазинов и публиковать эти фото без специального разрешения в Германии строго запрещено. Что касается музеев, открытых для посещения публики старинных замков и других подобного рода объектов, то, как правило, в каждом из них свои предписания в отношении фото- и видеосъемки.

Поэтому прежде чем отправляться туда, лучше ознакомиться с ними на их сайтах. Хотя в большинстве случаев фотографировать и затем публиковать эти снимки немецкие музеи разрешают. Запрещено, правда, использовать такие фото в коммерческих целях. Лучше не выкладывать их и в социальных сетях. Дело в том, что Facebook, например, является коммерческим предприятием. И публикуя там свои фотографии, вы тем самым предоставляете этой соцсети право пользования ими, а следовательно - играете с огнем.

Если на фото не стоит копирайт

Бывают случаи, когда для реферата, курсовой работы или другого проекта школьники и студенты, желая проиллюстрировать материал, используют бесплатные фотографии, размещенные в свободном доступе в интернете. В Германии это строго запрещено. В научных работах, опубликованных в глобальной сети - пусть даже это будет школьный или университетский сайт, - использовать в качестве иллюстраций скачанные из интернета фотоснимки и другие изображения можно только с разрешения обладателя авторских прав. Иначе наказание неминуемо.

400 евро в качестве компенсации за нарушение его авторских прав отсудил недавно один профессиональный фотограф из Северного Рейна - Вестфалии у среднеобразовательной школы города Вальтропа, разместившей на своей интернет-странице сделанный им и опубликованный на одном ресурсе о путешествиях фотоснимок с видом на испанский город Кордоба. Аргумент по поводу того, что копирайта на фото не стояло, в данной ситуации не сработал.

Смотрите также:

  • Обербаумбрюкке

    Киногеничная Германия

    Обербаумбрюкке

    Красный кирпичный мост соединяет берлинские районы Фридрихсхайн и Кройцберг. В триллере "Неизвестный" (2011) героиня Дианы Крюгер падает с моста в такси в воду. И Франка Потенте бежит по мосту в фильме "Беги, Лола, беги!" (1998).

  • Золотая Эльза

    Киногеничная Германия

    Золотая Эльза

    Берлин в кино всегда был одновременно и темой, и фоном, еще со времен экспериментального документального шедевра Вальтера Руттмана "Берлин - симфония большого города" (1927). В фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином" (1987) позолоченная статуя богини Виктории, известная также как "Золотая Эльза", на вершине колонны Победы смотрит на разделенный Берлин.

  • Глиникский мост

    Киногеничная Германия

    Глиникский мост

    По середине моста в годы холодной войны проходила граница между Западным Берлином и ГДР. Мост получил всемирную известность благодаря тому, что на нем несколько раз осуществлялся обмен арестованными шпионами между советскими и американскими спецслужбами. Стивен Спилберг снял по мотивам этих реальных событий триллер "Шпионский мост" (2015).

  • Набережная Пауля и Паулы

    Киногеничная Германия

    Набережная Пауля и Паулы

    Легендарный фильм ГДР "Легенда о Пауле и Пауле" (1973) о трагической любви двух одиноких сердец поначалу чуть не стал жертвой цензуры, но к счастью, понравился лично Эриху Хонеккеру, который разрешил его прокат. Участок озера Руммельсбург, где в фильме встречались влюбленные, с 1998 года носит название "Набережная Пауля и Паулы".

  • Кройцберг

    Киногеничная Германия

    Кройцберг

    Трагикомедия "Берлинский блюз" (2003) передает ощущение жизни в Западном Берлине накануне падения Берлинской стены. Главные события происходят в богемном районе Кройцберг, где работает барменом Франк Леман, полюбивший прелестную повариху Катрин из ресторана Markthalle за ее непревзойденное жаркое из свинины.

  • Бывшая штаб-квартира министерства госбезопасности ГДР

    Киногеничная Германия

    Восточногерманская Лубянка

    Завоевавший "Оскар" дебютный фильм Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других" (2006) о ГДР под колпаком у "штази" снимался частично в бывшей главной штаб-квартире министерства госбезопасности ГДР на Норманненштрассе.

  • Кафе Москва

    Киногеничная Германия

    Кафе "Москва"

    Московская дискотека в фильме "Превосходство Борна" (2004) на самом деле находится в Берлине на аллее Карла Маркса и называется "Москва".

  • Атлантик в Гамбурге

    Киногеничная Германия

    "Атлантик" в Гамбурге

    Вездесущий Джеймс Бонд из фильма "Завтра не умрет никогда" (1997) взбирался в Гамбурге на крышу отеля "Атлантик". Шпионский триллер "Самый опасный человек" (2014) так же отчасти снимался в этой роскошной гостинице на берегу Альстера.

  • Восточногерманский Гарц

    Киногеничная Германия

    Восточногерманский Гарц

    В гористом районе на востоке Германии, там, где когда-то рудокопы добывали уголь, а ведьмы устраивали шабаш, Джордж Клуни снимал сцены для своего фильма ''Охотники за сокровищами'' (2014), в котором американский арт-десант ведет поиск известных произведений искусства, похищенных нацистами, чтобы спасти их прежде, чем Гитлер успеет их уничтожить.

  • Айзенхюттенштадт

    Киногеничная Германия

    Айзенхюттенштадт

    Ратуша с настенной мозаикой в бывшем Сталинштадте, "первом социалистическом городе" ГДР, послужила кулисами для съемок нового фильма Бернда Бёлиха "Почему?". В фильме рассказывается о трагической судьбе юной коммунистки, репрессированной по ложному обвинению в шпионаже.

  • Гёрлиц

    Киногеничная Германия

    Гёрлиц

    Самый восточный город Германии практически не пострадал от разрушений в годы Второй мировой войны и впоследствии был тщательно реставрирован. Поэтому в нем много прекрасно сохранившихся и киногеничных памятников архитектуры. Универмаг в стиле модерн, например, появляется в фильме "Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона, одного из призеров Берлинале 2014.

  • Монастырь Эбербах в Рейнгау

    Киногеничная Германия

    Монастырь Эбербах в Рейнгау

    Из нескольких сотен монастырей создатели фильма "Имя розы" (1986) выбрали бывшую обитель цистерианцев в Рейнгау. Решающим фактором в пользу монастыря Эбербах стало его почти полностью сохранившееся историческое здание. Например, бывшая коллективная опочивальня монахов в экранизации романа Умберто Эко стала письменным залом с дверью, ведущей в таинственную библиотеку.

  • Киностудия в Мюнхене

    Киногеничная Германия

    Киностудия в Мюнхене

    Легендарный кинофильм Вольфганга Петерсена "Подводная лодка" (1981) снимали в Мюнхене на киностудии Bavaria Film. Внутренний интерьер подлодки был создан внутри железной цистерны на карданных подвесах, которая могла качаться вверх-вниз и влево-вправо, что обеспечивало натуралистичность съемок. Главную роль сыграл Юрген Прохнов, ставший после этого фильма всемирно известным.

  • Нойшванштайн

    Киногеничная Германия

    Нойшванштайн

    Король Баварии Людвиг II был одержим музыкой Вагнера и строительством сказочных дворцов. Снимать про него фильм невозможно без натурной съемки в Мюнхене и его окрестностях. Замок Нойшванштайн фигурирует в драмах о баварском короле, которые сняли, в частности, великие мэтры европейского кино Лукино Висконти и Хельмут Койтнер.

    Автор: Андреас Кирххоф, Элла Володина


Смотреть видео 04:25
Now live
04:25 мин

Германия бьет туристические рекорды

Контекст

Киногеничная Германия

Монастыри, средневековые замки и реликты холодной войны - самые популярные мотивы для натурной съемки в Германии. (29.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия бьет туристические рекорды  

Модный Берлин  

Дворец Сан-Суси: без забот в Потсдаме  

Также по теме

Washington Außenministerium US State Department

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент 05.08.2018

Вызов Дмитрия Жирнова связан с попытками России расколоть американское общество через социальные сети, заявила Хизер Нойерт.

US-Außenministerium

Госдепартамент США призвал РФ прекратить вмешательство в демократические процессы 02.08.2018

Вашингтон приветствовал решение Facebook удалить учетные записи, управляющиеся из-за рубежа и направленные на разжигание разногласий в США перед промежуточными выборами в Конгресс.

Symbolbild Russland Facebook Zensur Sperre

Facebook удалил десятки учетных записей перед выборами в Конгресс США 01.08.2018

Компания Facebook провела брифинг для для законодателей из-за страниц и учетных записей, связанных с подозрительной активностью.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера